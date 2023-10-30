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新增3園區！東京迪士尼海洋新主題區域明年中開幕 艾莎、樂佩等大家來找

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／東京迪士尼度假區官網
圖／東京迪士尼度假區官網

東京迪士尼度假區公布了新的主題園區開幕日期，不只新增了「冰雪王國」、「小飛俠夢幻島」及「樂佩公主森林」三個主題園區，將在明年中6/6開幕，也一併增建了新的飯店，把日本當作廚房跑的哈日族們又多了個新目標可以攻略囉！還不快筆記～

圖／東京迪士尼度假區官網
圖／東京迪士尼度假區官網

圖／東京迪士尼度假區官網
圖／東京迪士尼度假區官網

日前東京迪士尼度假區的官網已釋出於2024年的6/6，將有「冰雪王國」、「小飛俠夢幻島」及「樂佩公主森林」三個主題園區開幕的消息，對應主題園區，也增加了「安娜與艾莎的冰雪之旅」、「小飛俠夢幻島歷險記」、「奇妙仙子妙妙小車」、「樂佩公主天燈盛會」等4項遊樂設施，目前官方發布的消息也指出「奇妙仙子妙妙小車」這項設施才會發行「預約等候卡」，隨之而來的新週邊也讓人拭目以待，迪士尼粉絲們可得準備好錢錢，才能買好買滿！另外度假區內也新蓋了「東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大飯店」(官方譯名)，準備迎接屆時到來的遊客人潮。

圖／東京迪士尼度假區官網
圖／東京迪士尼度假區官網

圖／東京迪士尼度假區官網
圖／東京迪士尼度假區官網

雖然目前主題園區僅公布模擬圖，不過迪士尼官網已經有繁體中文的介紹，可以追蹤園區發布的消息掌握最新進度；而在11月初將要在南港展覽館一館舉辦的台北國際旅展上，有到明年中的機票可以選購，還有其他在日本會用到的旅遊及交通票券，如果明年想要到迪士尼玩新園區的人，現在就能開始規劃、做功課省錢囉！

圖／東京迪士尼度假區官網
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圖／東京迪士尼度假區官網
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