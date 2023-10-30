快訊

賴清德稱「義務役不會上海陸空戰場」 邱國正：可能要抽籤到外島

全文／藍白政黨協商結果出爐！朱、柯共同宣示「4點結論」

秋日楓紅正美！岩手「結之宿愛鄰館」17座特色浴池巡禮

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「結之宿愛鄰館」被紅葉與染上秋色的繽紛山巒圍繞，能盡享大自然、溫泉、美食等多元魅力。　圖：結之宿愛鄰館／來源
「結之宿愛鄰館」被紅葉與染上秋色的繽紛山巒圍繞，能盡享大自然、溫泉、美食等多元魅力。　圖：結之宿愛鄰館／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本的紅葉前線正在從北海道、東北地區往下延伸，現在就是前往岩手縣追秋日楓紅的最佳時機！坐落於花卷市的「結之宿愛鄰館」是連續多年入列《日本旅館百選》的知名溫泉旅館，即日起至11月中旬當地迎來紅葉最佳欣賞期，相當適合安排一趟溫泉度假之旅。

▲每晚22點前住客都能到視野絕佳的迎賓 Lounge 一邊眺望美景、一邊享用免費飲品。　圖：日本旅行情報局／來源
▲每晚22點前住客都能到視野絕佳的迎賓 Lounge 一邊眺望美景、一邊享用免費飲品。　圖：日本旅行情報局／來源

館內一大特色為擁有3處自家泉源，能夠享受17座特色浴池陶冶，除了較常見的露天浴池與岩石浴池外，還能體驗需要站著泡的「立湯」等，讓溫泉愛好者一次泡個夠。而不習慣日式大浴場的旅人，也有私人湯屋可預約享受。

▲館內客房具備和室、和洋室等多種房型，同時也設有單人房，1人小旅行同樣能輕鬆入住。　圖：日本旅行情報局／來源
▲館內客房具備和室、和洋室等多種房型，同時也設有單人房，1人小旅行同樣能輕鬆入住。　圖：日本旅行情報局／來源

根據住宿方案不同，愛鄰館也提供多樣化的餐飲選擇，自助式晚餐以「里山的祝祭」為主題，提供以岩手鄉土料理為首的美味料理。

微奢華的房內用餐則能大啖使用花卷鄉土食材白金豬入菜、集結時令食材烹調而成的山珍海味。享用完晚餐後，每晚20：30起還能前往館內的「祭典廣場」免費欣賞鹿舞、民謠秀等傳統表演。

▲館內餐廳於今年3月翻新後重新開幕，取餐空間明亮且開放感十足。　圖：日本旅行情報局／來源
▲館內餐廳於今年3月翻新後重新開幕，取餐空間明亮且開放感十足。　圖：日本旅行情報局／來源

此外，館內同時也具備貼心的親子遊樂區，去年暑假剛翻新的「木育廣場」供住客免費使用，整體空間由當地的花卷玩具美術館操刀打造，能大玩特玩各式這樣的木製玩具，同時具備繪本閱讀區。雙人入住1泊2食，和室客房每人每晚14,300日圓起；和洋室雙床房則每人每晚15,400日圓起。

▲木育廣場使用30種以上的岩手縣產木頭打造而成，提供孩童安心的爬行、玩樂環境。　圖：結之宿愛鄰館／來源
▲木育廣場使用30種以上的岩手縣產木頭打造而成，提供孩童安心的爬行、玩樂環境。　圖：結之宿愛鄰館／來源

◎ 結之宿愛鄰館

・交通：JR新花卷站或JR花卷站搭乘飯店免費接駁巴士，車程約25～40分鐘。

・地址：岩手縣花卷市鉛字西鉛23

★ 更多日本住宿資訊都在「日本住宿情報局

★ 快速掌握日本吃喝玩樂就看「日本旅行情報局

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

溫泉 旅館 北海道

延伸閱讀

搶攻國旅市場！ITF旅展將登場 日月潭力麗溫德姆溫泉酒店3.8折起

泰安溫泉泡湯金、甜柿大放送 「泉柿原味」周六起登場

羽田機場直達超輕鬆！伊香保、四萬溫泉高速巴士登場

郭台銘連署站涉行賄！大咖是「溫泉大亨」3百萬交保 檢再擴大追查

相關新聞

新增3園區！東京迪士尼海洋新主題區域明年中開幕 艾莎、樂佩等大家來找

東京迪士尼度假區公布了新的主題園區開幕日期，不只新增了「冰雪王國」、「小飛俠夢幻島」及「樂佩公主森林」三個主題園區，將在明年中6/6開幕，也一併增建了新的飯店，把日本當作廚房跑的哈日族們又多了個新目標可以攻略囉！還不快筆記～

快筆記起來！澀谷新地標「Shibuya Sakura Stage」2023年底即將完工

澀谷又有新景點可以去囉！「Shibuya Sakura Stage」是 Greater SHIBUYA 100年一次的市中心大規模再開發案之一，澀谷匯集了各式時尚潮流元素，最新地標當然也絕對不能錯過！

秋日楓紅正美！岩手「結之宿愛鄰館」17座特色浴池巡禮

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本的紅葉前線正在從北海道、東北地區往下延伸，現在就是前往岩手縣追秋日楓紅的最佳時機！坐落於花卷市的「結之宿愛鄰館」是連續多年入列《日本旅館百選》的知名溫泉旅館，即日起至

「鑽石富士絕景」東京池袋就能看！11/1官網線上搶票這樣買

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】11月中旬準備去東京旅行？別錯過一睹「鑽石富士」絕景！所謂的「鑽石富士」是指伴隨日出與日落，太陽位置剛好落在富士山頂的模樣，耀眼奪目的富士山頂就像是被鑲嵌上巨大鑽石般，好

東京美味抹茶甜點3選！關東唯一一家「中村藤吉」、超浮誇抹茶蒙布朗、還有…

說到抹茶甜點，大家可能會聯想到京都的宇治抹茶，但其實在東京也有抹茶名店，為抹茶控帶來抹茶聖代、抹茶蕨餅、抹茶蒙布朗等美味甜點。

真實版「巫婆湯」！日本IKEA「萬聖限定Menu」高調登場 最吸睛「魔女莓果鬆餅、神秘霜淇淋」必打卡

萬聖節就要黑嚕嚕！萬聖將至，日本IKEA推出一系列「萬聖限定Menu」，運用黑、紫、紅等深暗色系打造詭譎氛圍，為鬆餅、霜淇淋等甜點增添...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。