秋日楓紅正美！岩手「結之宿愛鄰館」17座特色浴池巡禮

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本的紅葉前線正在從北海道、東北地區往下延伸，現在就是前往岩手縣追秋日楓紅的最佳時機！坐落於花卷市的「結之宿愛鄰館」是連續多年入列《日本旅館百選》的知名溫泉旅館，即日起至11月中旬當地迎來紅葉最佳欣賞期，相當適合安排一趟溫泉度假之旅。

▲每晚22點前住客都能到視野絕佳的迎賓 Lounge 一邊眺望美景、一邊享用免費飲品。 圖：日本旅行情報局／來源

館內一大特色為擁有3處自家泉源，能夠享受17座特色浴池陶冶，除了較常見的露天浴池與岩石浴池外，還能體驗需要站著泡的「立湯」等，讓溫泉愛好者一次泡個夠。而不習慣日式大浴場的旅人，也有私人湯屋可預約享受。

▲館內客房具備和室、和洋室等多種房型，同時也設有單人房，1人小旅行同樣能輕鬆入住。 圖：日本旅行情報局／來源

根據住宿方案不同，愛鄰館也提供多樣化的餐飲選擇，自助式晚餐以「里山的祝祭」為主題，提供以岩手鄉土料理為首的美味料理。

微奢華的房內用餐則能大啖使用花卷鄉土食材白金豬入菜、集結時令食材烹調而成的山珍海味。享用完晚餐後，每晚20：30起還能前往館內的「祭典廣場」免費欣賞鹿舞、民謠秀等傳統表演。

▲館內餐廳於今年3月翻新後重新開幕，取餐空間明亮且開放感十足。 圖：日本旅行情報局／來源

此外，館內同時也具備貼心的親子遊樂區，去年暑假剛翻新的「木育廣場」供住客免費使用，整體空間由當地的花卷玩具美術館操刀打造，能大玩特玩各式這樣的木製玩具，同時具備繪本閱讀區。雙人入住1泊2食，和室客房每人每晚14,300日圓起；和洋室雙床房則每人每晚15,400日圓起。

▲木育廣場使用30種以上的岩手縣產木頭打造而成，提供孩童安心的爬行、玩樂環境。 圖：結之宿愛鄰館／來源

◎ 結之宿愛鄰館

・交通：JR新花卷站或JR花卷站搭乘飯店免費接駁巴士，車程約25～40分鐘。

・地址：岩手縣花卷市鉛字西鉛23

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