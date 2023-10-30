秋日楓紅正美！岩手「結之宿愛鄰館」17座特色浴池巡禮
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本的紅葉前線正在從北海道、東北地區往下延伸，現在就是前往岩手縣追秋日楓紅的最佳時機！坐落於花卷市的「結之宿愛鄰館」是連續多年入列《日本旅館百選》的知名溫泉旅館，即日起至11月中旬當地迎來紅葉最佳欣賞期，相當適合安排一趟溫泉度假之旅。
館內一大特色為擁有3處自家泉源，能夠享受17座特色浴池陶冶，除了較常見的露天浴池與岩石浴池外，還能體驗需要站著泡的「立湯」等，讓溫泉愛好者一次泡個夠。而不習慣日式大浴場的旅人，也有私人湯屋可預約享受。
根據住宿方案不同，愛鄰館也提供多樣化的餐飲選擇，自助式晚餐以「里山的祝祭」為主題，提供以岩手鄉土料理為首的美味料理。
微奢華的房內用餐則能大啖使用花卷鄉土食材白金豬入菜、集結時令食材烹調而成的山珍海味。享用完晚餐後，每晚20：30起還能前往館內的「祭典廣場」免費欣賞鹿舞、民謠秀等傳統表演。
此外，館內同時也具備貼心的親子遊樂區，去年暑假剛翻新的「木育廣場」供住客免費使用，整體空間由當地的花卷玩具美術館操刀打造，能大玩特玩各式這樣的木製玩具，同時具備繪本閱讀區。雙人入住1泊2食，和室客房每人每晚14,300日圓起；和洋室雙床房則每人每晚15,400日圓起。
◎ 結之宿愛鄰館
・交通：JR新花卷站或JR花卷站搭乘飯店免費接駁巴士，車程約25～40分鐘。
・地址：岩手縣花卷市鉛字西鉛23
★ 更多日本住宿資訊都在「日本住宿情報局」
★ 快速掌握日本吃喝玩樂就看「日本旅行情報局」
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言