快筆記起來！澀谷新地標「Shibuya Sakura Stage」2023年底即將完工

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

澀谷又有新景點可以去囉！「Shibuya Sakura Stage」是 Greater SHIBUYA 100年一次的市中心大規模再開發案之一，另外還有「原宿神宮前、代官山及代代木公園」，除了Shibuya Sakura Stage預先在2023年11月左右完工外，其他設施也計畫於2024年陸續完工。

澀谷匯集了各式時尚潮流元素，最新地標當然也絕對不能錯過！

與澀谷站直通，Shibuya Sakura Stage 即將登場

Shibuya Sakura Stage集結了商用辦公室、開發住宅與購物商場，並分成兩大區塊「SHIBUYA SIDE」與「SAKURA SIDE」。

SHIBUYA SIDE 與澀谷車站直通，由 39 層樓約 179 公尺高的「SHIBUYA TOWER」和 17 層樓的「CENTRAL BUILDING」二棟建築物組成。

SAKURA SIDE 則面向櫻丘方向，由 39 層樓約 127 公尺高的「SAKURA TOWER」與「SAKURA TERRANCE」組成，高聳的建築、廣闊的腹地，絕對能成為澀谷最新的代表性指標！

商用辦公室區域會從三棟大樓分別劃分出專用的樓層分租；商業設施區域約15,200平方公尺，期待各類型的商店進駐；

而開發住宅則坐落在 SAKURA SIDE 的主建築 SAKURA TOWER 中，並以「BRANDS SHIBUYA SAKURAGAOKA」為名，計畫打造出 155 戶的開發住宅。Shibuya Sakura Stage未來還打算新增育兒支援設施、國際醫療設施等，致力於成為最完善的複合式商業設施！

澀谷站因連結多家鐵路公司、路線複雜，再加上國道、鐵路的東西南北向切割，形成許多高高低低的區域，因此對行人來說行走十分不便。為了讓大家可以更好的直達 Shibuya Sakura Stage ，在澀谷站南西側將開設一個全新的改札口，並與 SHIBUYA SIDE 直通，方便遊客、住戶與上班族更便利的進出來往。

若正在計畫年底和明年的東京之旅，別忘了將Shibuya Sakura Stage筆記下來，安排最新的景點巡禮吧～

另外Shibuya Sakura Stage的街道也將種植滿滿的櫻花行道樹，想必會成為一個最新、最熱門的東京賞櫻景點！

Shibuya Sakura Stage

東京都渋谷区桜丘町 123 番

澀谷站新改札口(預定)直達

https://www.shibuya-sakura-stage.com/

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