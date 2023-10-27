東京美味抹茶甜點3選！關東唯一一家「中村藤吉」、超浮誇抹茶蒙布朗、還有…

【撰文:Shinon/ 窩日本】

難得到日本旅行，怎可不嘗嘗著名的抹茶點心呢？說到抹茶甜點，大家可能會聯想到京都的宇治抹茶，但其實在東京也有抹茶名店，為抹茶控帶來抹茶聖代、抹茶蕨餅、抹茶蒙布朗等美味甜點。

1. 中村藤吉

中村藤吉是位於京都宇治，擁有169年歷史的茶商，他們的茶葉曾用作向日本天皇獻茶，也研發出電動茶磨等，可以說是日本代表性的茶店。而他們在關東唯一的分店就在銀座Ginza Six商場，非常適合購物逛街後小憩一下。

一進店，他們便會提供免費茶飲招待客人。中村藤吉對於栽種茶葉非常講究，例如玉露與抹茶都在沒有日光的環境下種植，減少苦澀味，並帶來深厚的甘香。在店裡既可嚐到各種日本茶飲料，也有多種甜點可以選擇。

生茶ゼリイ[深翠]是他們的招牌甜點，抹茶的美味與香氣都濃縮在果凍裡，入口嚐到濃郁的甘苦，口感爽滑。伴著抹茶冰淇淋、抹茶豆蓉、甜煮栗子與黑豆及糯軟的白玉，可以自由組合享用，讓甘甜的味道在口中交纏。

如果怕吃不慣太甘苦的味道，那麼可選「まるとパフェ」。抹茶聖代放了多種食材，入口先是幼滑的鮮奶油，緊接是抹茶蛋糕、甜煮栗子、脆米、生茶果凍、白玉、紅豆蓉、抹茶冰淇淋，口感與味道層次豐富，可充分享受抹茶的美味。

地址：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4F

2. 林屋新兵衛

「林屋新兵衛」是上方介紹的京はやしや的新品牌，位於東京中城日比谷內的「林屋新兵衛」咖啡廳裝潢相對時尚，店內有一列吧桌，可窺看到製作點心的過程。

「抹茶わらび餅あんみつ」(抹茶蕨餅餡蜜)把日式傳統甜點餡蜜升級，爽彈的寒天與抹茶果凍，伴著抹茶冰淇淋、紅豆蓉、抹茶蕨餅及白玉糰子。抹茶味道雖然濃醇，但卻覺得清爽，還可隨喜好加上黑糖蜜，是非常適合夏天的甜點。

至於「抹茶パフェ」(抹茶聖代)看起來相對簡單，以抹茶冰淇淋、抹茶果凍、鮮奶油、餅乾組合而成，內裡藏著甜 而不膩的紅豆蓉，可以直接嚐到抹茶原原本本的滋味，感受那份茶香。

地址：東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー 2F 213

3. 神樂坂茶寮

在瀰漫著復古風情的神樂坂，也可找到一家適合成熟大人享用的下午茶的日式咖啡廳。位在小巷中的神樂坂茶寮，可以說是名副其實的隱藏版，以古民家改建而成的店舖，日系裝潢帶來寧靜風雅感覺。

他們最受歡迎的甜點是現點現製的抹茶蒙布朗【碧羅】，在自家製的栗子奶油中加入京都宇治抹茶，以專門的機械擠出幼細如絲的栗子蓉，覆蓋在鬆軟的抹茶蛋糕、煎茶冰淇淋、蛋白餅與鮮奶油之上。

入口能同時嚐到軟滑、冰涼等多種口感，而且沒想到甘苦的抹茶與香甜的栗子竟可如此搭配。

甜點有附日本茶的套餐，他們提供來自靜岡、鹿兒島、京都等著名茶葉產地的高品質日本茶，可以按自己的喜好選擇茶葉品種。針對不同茶葉的特性會使用不同的茶壺及泡茶方法，上桌時店員會細心講解，在沙漏倒數計時後，親手倒出熱茶，茶香四溢，清爽的味道也能消除甜點的甜膩，非常推薦大家點一杯嚐嚐。

地址：東京都新宿区神楽坂3-1

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