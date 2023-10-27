知名建築師打造！ 日本首間設計飯店就在福岡 內部翻新更好住
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】沒講你可能不知道，福岡市區的這間飯店可是大有來頭！地理位置鄰近中洲屋台，1989年誕生的「HOTEL IL PALAZZO」是日本首間設計飯店，由享譽國際的義大利知名建築師 Aldo Rossi 與日本室內設計大師內田繁攜手打造。
開幕至今超過30個年頭，飯店自去年初起大規模整修，10/1開始以延續經典的新面貌與旅人們再次見面！地下空間改為可容納百人的大型 Lounge 空間，以南美古老傳說的「黃金國（EL DORADO）」為設計理念，根據時段不同，會變身為早餐、午餐、晚餐用餐場所以及 Bar 設施。
過去曾是飯店入口處的2樓，更改裝為設有外陽台的新客房，還能享受天花板挑高4公尺的寬敞空間。而既有客房則結合飯店開幕時的經典設計風格與配色全面翻新，標準雙人房包含早餐，每人8,745日圓起。
※ 禁止酒駕；未成年請勿飲酒。飲酒過量，有礙健康。
．交通：福岡市營地下鐵天神南站徒步約6分鐘、中洲川端站徒步約7分鐘。
．地址：福岡縣福岡市中央區春吉3-13-1
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