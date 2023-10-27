知名建築師打造！ 日本首間設計飯店就在福岡 內部翻新更好住

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】沒講你可能不知道，福岡市區的這間飯店可是大有來頭！地理位置鄰近中洲屋台，1989年誕生的「HOTEL IL PALAZZO」是日本首間設計飯店，由享譽國際的義大利知名建築師 Aldo Rossi 與日本室內設計大師內田繁攜手打造。

▲Lounge 內閃閃發光的飯店外觀造型壁面為一大看點。 圖：One Five Hotels Inc.／來源

開幕至今超過30個年頭，飯店自去年初起大規模整修，10/1開始以延續經典的新面貌與旅人們再次見面！地下空間改為可容納百人的大型 Lounge 空間，以南美古老傳說的「黃金國（EL DORADO）」為設計理念，根據時段不同，會變身為早餐、午餐、晚餐用餐場所以及 Bar 設施。

▲坐落於2樓的嶄新客房，不光擁有挑高天花板，也具備陽台，提供奢華住宿體驗。 圖：One Five Hotels Inc.／來源

過去曾是飯店入口處的2樓，更改裝為設有外陽台的新客房，還能享受天花板挑高4公尺的寬敞空間。而既有客房則結合飯店開幕時的經典設計風格與配色全面翻新，標準雙人房包含早餐，每人8,745日圓起。

▲館內自助式晚餐提供使用時令食材入菜的美味料理，還可品味精緻甜點、日本酒或燒酎（示意圖）。 圖：One Five Hotels Inc.／來源

※ 禁止酒駕；未成年請勿飲酒。飲酒過量，有礙健康。

◎ HOTEL IL PALAZZO

．交通：福岡市營地下鐵天神南站徒步約6分鐘、中洲川端站徒步約7分鐘。

．地址：福岡縣福岡市中央區春吉3-13-1

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