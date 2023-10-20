東京最高摩天樓地標「麻布台之丘」打造新風格特區 米其林餐廳、藝文、旅宿設施搶先看

東京最高摩天大樓地標「麻布台之丘」（Azabudai Hills）預計今年11月24日正式開幕，由森大廈（Mori Building）所進行的都更計畫「虎之門‧麻布台專案」，打造全新視野的城市花園綠洲，最新釋出的餐廳、藝文、旅宿等設施，包含米其林、頂級飯店元素，預料將成為新一代引領風潮的時尚特區，搶先來看看吧！

麻布台之丘位在東京鐵塔的西北方，預料成為當地熱門新地標；圖片／森大廈提供

嶄新造型涵蓋多樣功能

麻布台之丘位在東京鐵塔的西北方位置，由英國設計鬼才海澤維克事務所（Heatherwick Studio）打造公共區域和建築群的低層；美國Pelli Clarke Pelli Architects事務所負責三棟塔樓建築設計；日本建築師藤本壯介負責集結150間店鋪的廣場零售空間設計。

麻布台之丘低樓建築「花園廣場」網狀造型深具現代感，並有眾多名店進駐；圖片／森大廈提供

除了建造了3棟高樓大廈外、還有低樓建築分為A、B、C、D共4棟，共涵蓋了辦公、住宅、飯店、零售店鋪、餐廳和文化設施等空間，每年預計吸引超過3000萬人次造訪。

最引人注目的，就是麻布台之丘的主棟「森JP塔」（Mori JP Tower），高達330公尺，成為目前日本最高摩天大樓。高樓備受矚目之外，低樓設計亦獨特前衛，採用格狀的花柵與棚架樣態的特殊構造，弧線造型呈現嶄新美感，並在其上種植植物，上下起伏猶如一座都市中的山丘。

藝術家奈良美智的塑像作品《東京的森林之⼦》坐落於麻布台之丘中央廣場，增添濃厚藝術氣息；圖片／森大廈提供

麻布台之丘中央廣場充滿綠意，還種有藍莓、檸檬、桃子等果樹；圖片／森大廈提供

眾多著名餐廳進駐

中央廣場地下則打造了4000平方公尺的市場「麻布台之丘Market」，共有31間店家在此開幕，提供生鮮食品、蔬菜、點心、酒類、麵包等食品，全區域將於2024年1月開幕（一部分店家將先開幕），空間設計獨特而具有個性，令人耳目一新。

中央廣場地下打造的市場「麻布台之丘Market」廣達4000平方公尺，有眾多新店家進駐，販售各類美食，空間設計獨特而寬闊；圖片／森大廈提供

此外，進駐麻布台之丘的餐廳更受到關注，有諸多店家是從他處前來展店，不必遠赴當地也可享受其美味；例如遠從名古屋遷來的米其林２星天婦羅店「天風良 Niitome」，配合食材而採取適合的麵衣包裹，帶來炸物的星級口感。又如使用最高級和牛與依季節提供時令食材的人氣名店「神樂坂 鐵板燒 Nakamura」也從神樂坂進駐麻布台之丘。還有懷石料理名店「富小路Yamagishi」在此展開東京分店，帶來精緻而富有傳統特色的京都料理；以及本店位於博多的精緻和菓子「鈴懸」等，眾多美食名店集結於此，必能滿足您的味蕾。

米其林２星的天婦羅店「天風良 Niitome」遠從名古屋來麻布台之丘展店；圖片／森大廈提供

使用最高級和牛與依季節提供時令食材的人氣名店「神樂坂 鐵板燒 Nakamura」進駐麻布台之丘。圖片／森大廈提供

來自博多百年精緻和菓子店「鈴懸」的「鈴乃最中」小巧又可愛；圖片／森大廈提供

藝文設施再創新意

除了美食之外，時尚關注者絕對不能錯過的眾家精品時尚品牌也紛紛進駐麻布台之丘，像是Hermès、Cartier、DIOR、BVLGARI、Bottega Veneta等。而值得一提的是出版人氣動漫《ONE PIECE》等的出版社「集英社」在此展開該社漫畫藝術畫廊「SHUEISHA MANGA-ART HERITAGE」，這也是該社首度新形態的展店，勢必熱鬧滾滾，必定引發粉絲們想一探究竟的好奇心。

集英社第一家漫畫展示常設店鋪「SHUEISHA MANGA-ART HERITAGE」設在麻布台之丘；圖片／森大廈提供

藝術設施也未曾在森大廈系列設施中缺席，由森大廈與知名藝術團隊「teamLab」所打造、原本坐落在台場的數位藝術美術館「MORI Building DIGITAL ART MUSEUM：EPSON teamLab Borderless」（以下稱teamLab Borderless） 因台場的重建計畫而關閉，不過這項人氣景點就在麻布台之丘重生，「teamLab Borderless」將建在麻布台之丘「花園廣場 B」的地下一樓，勢必成為東京最新的必訪藝術景點，為來客們營造感官的陣陣驚喜。

「teamLab Borderless」從台場搬遷至麻布台之丘以全新面貌亮相；圖片／森大廈提供

身心靈放鬆中心設施完備

另一亮點是國際奢華酒店集團安縵（Aman）的全新姐妹品牌「Janu」，其全球首間據點「Janu Tokyo」也坐落於麻布台之丘內，「Janu」是梵文，意為「魂（Soul）」，位於「住宅棟A」的低層部（1～13樓），122間客房均設有大片窗戶，能近觀東京鐵塔、俯瞰中央廣場之景色。飯店內共有8家餐廳與酒吧，可盡享美食好酒。飯店另設有水療、溫水游泳池等設施，在面積達4000平方公尺的身心靈放鬆中心的療癒空間中，享受奢華、釋放壓力。

「Janu Tokyo」為安縵集團的全新品牌的全球首間據點；圖片／森大廈提供

麻布台之丘以「Modern Urban Village」現代都會聚落為概念、從吃喝、購物到藝文娛樂都力求滿足顧客，於11月24日起陸續開幕，在前往朝聖之前，別忘了先確認自己想去的店家是否已經開幕了，才不會失之交臂。

麻布台之丘（Azabudai Hills）

地址：東京都港區虎之門五丁目、麻布台一丁目、六本木三丁目的部分場地

網址：https://project.azabudai-hills.com/

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撰文／方雯玲

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