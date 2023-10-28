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「鑽石富士絕景」東京池袋就能看！11/1官網線上搶票這樣買

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攝影好手不可錯過的「鑽石富士」絕景，其實不用遠跑山梨或靜岡，自東京都心就能捕捉。　圖：Sunshine City／來源
攝影好手不可錯過的「鑽石富士」絕景，其實不用遠跑山梨或靜岡，自東京都心就能捕捉。　圖：Sunshine City／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】11月中旬準備去東京旅行？別錯過一睹「鑽石富士」絕景！所謂的「鑽石富士」是指伴隨日出與日落，太陽位置剛好落在富士山頂的模樣，耀眼奪目的富士山頂就像是被鑲嵌上巨大鑽石般，好發於10月中旬至2月下旬。

▲池袋「陽光60瞭望台TENBOU-PARK」為東京知名眺望景點，遊客還能順遊安排逛街行程，相當方便。　圖：Sunshine City／來源
▲池袋「陽光60瞭望台TENBOU-PARK」為東京知名眺望景點，遊客還能順遊安排逛街行程，相當方便。　圖：Sunshine City／來源

不光只有鄰近富士山的富士五湖可以看到鑽石富士，從東京池袋的知名複合式設施「太陽城（Sunshine City）」也能欣賞無阻礙美景！ 設立於60樓的「陽光60瞭望台 TENBOU-PARK」每年都會舉辦盛大的鑽石富士觀賞會，讓遊客隔著玻璃欣賞外，更會專程開放平常禁止進入的頂樓區域，推出人數限定的「頂樓觀賞會」。

▲只要事前搶票，遊客就有機會從標高227公尺的高樓頂端眺望無阻礙的鑽石富士美景。　圖：Sunshine City／來源
▲只要事前搶票，遊客就有機會從標高227公尺的高樓頂端眺望無阻礙的鑽石富士美景。　圖：Sunshine City／來源

今年度的鑽石富士觀賞會預計11/14～11/20登場，11/1的日本時間0點起會於陽光60瞭望台 TENBOU-PARK 的官網開放「頂樓觀賞會」線上售票。由於頂樓觀賞會每天僅限1梯次共15名遊客進入，想順利登頂的話別錯過設好鬧鐘準時搶票！

◎ 陽光60瞭望台 TENBOU-PARK 2023年鑽石富士觀賞會

．鑽石富士觀賞期：11／14～11／20 （※預計16：20左右為最佳時刻）

．瞭望台門票：成人700～1,200日圓；國中小生500～800日圓。（依照官網公告平日、例假日、繁忙期、最繁忙期而調整當日票價）

．交通：JR池袋站35號出口徒步約8分鐘。或東京Metro東池袋站6號或7號出口行經地下連通道徒步約3分鐘，即可直結太陽城Sunshine City。

．地址：東京都豐島區東池袋3-1（太陽城Sunshine City）

▶ 頂樓觀賞會：11／14～11／20每日舉辦，均一票價每人7,000日圓。

※ 需於15：30事前集合，預計至17：00解散。

※ 每位參加者需當日簽屬誓約書，且必須穿戴安全裝置。

※ 僅開放攜帶相機或是手機進入。

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