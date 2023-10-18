交通、美食、購物統統有！日本自由行不用可惜APP5選

【撰文:Natalie / 窩日本】

台灣人非常喜歡到日本自由行，不僅距離近、環境好、交通便利、美食文化豐富，再加上日本的漢字文化更多了幾分親切感。但是如果手機裡多下載幾個實用APP，保證能讓你的日本自由行更加便利，讓旅遊更輕鬆愉快！

日本旅遊必備APP推薦1：乘換案內 NAVITIME

只要去日本自由行，一定都會下載的交通神器APP。

日本的地鐵錯綜複雜，路線圖多到令人眼花撩亂，乘換案內 NAVITIME提供JR、私人鐵路、地鐵、巴士等所有的路線資訊，只要打開APP輸入你的起點與終點，就會告訴你最佳的路徑與票價，還有行駛時間、上下車是在哪一個月台等重要訊息，即使要換車也能乘換自如，是旅日絕對不能沒有的APP！

日本旅遊必備APP推薦2：Taxi GO

GO是由日本最大的計程車叫車服務「Japan taxi」和「MOV」合併誕生的，由竹野內豐代言。叫車服務涵蓋了日本全國22個都道府縣，操作介面直覺簡易，只要在地圖上指定上車和下車地點即可叫車。

另外可以直接在APP內事先完成結帳，就不用擔心會不會被司機繞路而多付冤枉錢，也省去下車前手忙腳亂找現金的麻煩事。

GO還提供了「AI預約」的服務，可以在最短15分鐘後安排叫車，針對分秒必爭的旅行安排上是很不錯的選擇。

日本旅遊必備APP推薦3：食べログ Tabelog

食べログ Tabelog是日本最具代表性的美食評論網站，刊登了日本各地的餐廳，並由網友評價給分數，最高5顆星。若到日本不知道要吃什麼的話，不妨打開食べログ網頁尋找你周圍附近有哪些高評分的餐廳，跟著大家一起吃美食準沒錯！

除了星級評分制度之外，每年還會舉辦各個不同料理類型的百大名店選拔，能被選上的店家都是各種料理領域的佼佼者。有些日本人甚至認為Tabelog較米其林評鑑有公信力，雖然這比較見仁見智，但仍然看的出來Tabelog的評鑑具備相當的參考性。

日本旅遊必備APP推薦4：ロケスマ Rokesuma

ロケスマ Rokesuma是一個查詢連鎖店的APP，像是你想尋找周圍是否有便利商店、ATM、超市、咖啡廳等就可以透過它來輕鬆查詢。ロケスマ會顯示載你周圍所有的店舖位置和距離，點選圖標還能看到店家的營業時間、地址和電話等詳細資訊。

日本旅遊必備APP推薦5：XE Currency

聰明消費才能買得愉快盡興！XE Currency是時常出國的旅客必備的匯率APP，提供基本的匯率查詢、交叉匯率、匯價走勢，還有兌換成本計算等功能。

加入自己常用的貨幣，點選數字後會開啟支援四則運算的計算機，功能很完善。另外也提供了10年內的匯率走勢概覽、和比較功能，讓你更快速掌握貨幣的漲跌趨勢，非常實用。

除了以上這些實用APP，你也有自己最愛用的APP嗎？希望有了這些APP的協助，大家都能成為更棒的日本自助旅遊達人！

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