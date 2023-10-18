快訊

日本國家隊失敗連連 Rapidus攻半導體要成功是不打台積電？

丹麥羽賽／戴資穎慶499勝 10組台將接棒搶勝

NONO涉性騷、性侵多女 北檢今第二度傳喚

交通、美食、購物統統有！日本自由行不用可惜APP5選

聯合新聞網／ 窩日本
示意圖／雄獅旅遊提供
示意圖／雄獅旅遊提供

【撰文:Natalie / 窩日本】

台灣人非常喜歡到日本自由行，不僅距離近、環境好、交通便利、美食文化豐富，再加上日本的漢字文化更多了幾分親切感。但是如果手機裡多下載幾個實用APP，保證能讓你的日本自由行更加便利，讓旅遊更輕鬆愉快！

日本旅遊必備APP推薦1：乘換案內 NAVITIME

只要去日本自由行，一定都會下載的交通神器APP。

日本的地鐵錯綜複雜，路線圖多到令人眼花撩亂，乘換案內 NAVITIME提供JR、私人鐵路、地鐵、巴士等所有的路線資訊，只要打開APP輸入你的起點與終點，就會告訴你最佳的路徑與票價，還有行駛時間、上下車是在哪一個月台等重要訊息，即使要換車也能乘換自如，是旅日絕對不能沒有的APP！

日本旅遊必備APP推薦2：Taxi GO

GO是由日本最大的計程車叫車服務「Japan taxi」和「MOV」合併誕生的，由竹野內豐代言。叫車服務涵蓋了日本全國22個都道府縣，操作介面直覺簡易，只要在地圖上指定上車和下車地點即可叫車。

另外可以直接在APP內事先完成結帳，就不用擔心會不會被司機繞路而多付冤枉錢，也省去下車前手忙腳亂找現金的麻煩事。

GO還提供了「AI預約」的服務，可以在最短15分鐘後安排叫車，針對分秒必爭的旅行安排上是很不錯的選擇。

日本旅遊必備APP推薦3：食べログ Tabelog

食べログ Tabelog是日本最具代表性的美食評論網站，刊登了日本各地的餐廳，並由網友評價給分數，最高5顆星。若到日本不知道要吃什麼的話，不妨打開食べログ網頁尋找你周圍附近有哪些高評分的餐廳，跟著大家一起吃美食準沒錯！

除了星級評分制度之外，每年還會舉辦各個不同料理類型的百大名店選拔，能被選上的店家都是各種料理領域的佼佼者。有些日本人甚至認為Tabelog較米其林評鑑有公信力，雖然這比較見仁見智，但仍然看的出來Tabelog的評鑑具備相當的參考性。

日本旅遊必備APP推薦4：ロケスマ Rokesuma

ロケスマ Rokesuma是一個查詢連鎖店的APP，像是你想尋找周圍是否有便利商店、ATM、超市、咖啡廳等就可以透過它來輕鬆查詢。ロケスマ會顯示載你周圍所有的店舖位置和距離，點選圖標還能看到店家的營業時間、地址和電話等詳細資訊。

日本旅遊必備APP推薦5：XE Currency

聰明消費才能買得愉快盡興！XE Currency是時常出國的旅客必備的匯率APP，提供基本的匯率查詢、交叉匯率、匯價走勢，還有兌換成本計算等功能。

加入自己常用的貨幣，點選數字後會開啟支援四則運算的計算機，功能很完善。另外也提供了10年內的匯率走勢概覽、和比較功能，讓你更快速掌握貨幣的漲跌趨勢，非常實用。

除了以上這些實用APP，你也有自己最愛用的APP嗎？希望有了這些APP的協助，大家都能成為更棒的日本自助旅遊達人！

窩日本推薦閱讀：最新日本藥妝店必買商品68選推薦(附日文商品名)–人氣美妝保養品、零食、防蚊防曬、生活用品一次報妳知　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

日本旅遊 自由行 咖啡廳

延伸閱讀

快拿下！響21年與Japanese Harmony百年紀念款限量登台

日本境外僅2輛 新幹線花魁車12月台南公開亮相

日本琴平町推觀光 九份遊客體驗手作烏龍麵

預計11月達成共識！今年建交50周年 日本越南關係擬升至最高層級

相關新聞

交通、美食、購物統統有！日本自由行不用可惜APP5選

日本自由行不僅距離近、環境好、交通便利，再加上日本的漢字文化更多了幾分親切感。但是如果手機裡多下載幾個實用APP，保證能讓你的日本自由行更加便利，讓旅遊更輕鬆愉快！

2023-2024東京冬季點燈推薦 大井競馬場TOKYO MEGA Illumination登場

說到日本的秋冬觀光，在賞楓的同時，點燈秀也是一大重頭戲之一。有言道日本的萬聖節之後，馬上進入聖誕節，而在大都市內的點燈活動，往往也是渲染日本聖誕節氣氛的璀璨風景。秋冬到日本觀光，賞楓固然重要，同時晚間

鑽石公主遊輪日本開箱！勳章、浴場、香檳早餐必要體驗

公主遊輪回來了！時隔三年，亞洲復航，首站來到日本，並以橫濱為母港，推出5至19天的系列跨國旅程。想要搶鮮體驗這艘最具日本...

走跳世界／泡湯、賞雪、啖間人蟹　京都、北海道春節極致奢華遊

春節連假，正好適合親友同遊日本、迎接新春。有行旅特別規畫京都、北海道春遊行程，讓旅客泡湯、賞雪、大啖間人蟹，享受極致奢華...

「大阪」只能排第5！日本「都道府縣魅力度」排行出爐

旅遊資源豐富的「日本」，一直是深受台灣旅客喜愛的旅遊目的地。近期日本的「ブランド総合研究所」（品牌總合研究所），針對日本...

泰國平價連鎖飯店插旗北海道函館！還有可愛綿羊陪你睡

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】 小資旅人暢玩北海道函館，住宿又有新選擇了！目前在泰國擁有10棟分館的連鎖飯店品牌「kokotel」，今年9/12起首次插旗日本，地點就選在深受國內外觀光客喜愛的函館。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。