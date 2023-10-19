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東京劇場明治座150週年紀念 看表演加人形町老街散散步

JAPANKURU／ JAPANKURU日本酷樂

就在鄰近銀座、日本橋的人形町濱町一帶，座落著至今已經有150歲的老劇場明治座。與銀座的歌舞伎座、新橋的演舞場等同為東京代表的劇場，明治座最早開座於明治6年的1873年，儘管最早開座時的名稱為「喜昇座」，而後還經歷過兩次改名，直到明治26年的1893年，才改為「明治座」一直沿用至今。這座老老劇場經歷過關東大震災、東京大空襲等重大歷史災難和其他大大小小的災難，卻沒有因此絕命，數次自火災中重生，浴火鳳凰似的。當然，它陪伴了好幾代舞台藝術表演者及觀眾，度過精彩充實的表演時光，包括了歌舞伎表演、現代音樂劇、現代舞台劇、歌謠公演等。

今年適逢150週年紀念，明治座籌備了包括有日本舞踊、忍者表演、傳統劇場美食及舞台後台觀摩等的一系列特別活動「一網打盡 明治座（まるっと 明治座）」，要帶日本國內外的觀眾一起見識回味日本演藝文化的獨特魅力。

明治座

地址：東京都中央区日本橋浜町2丁目31番1号

大眾交通：

都營地下鐵新宿線 濱町站 A2出口出站即是

都營地下鐵淺草線、東京Metro日比谷線 人形町站出站，步行約7分鐘

東京Metro半藏門線 水天宮前站 A7出口出站，步行約10分鐘

官方網站

傳統日本舞踊與忍者舞台表演

※上圖的歌舞伎是歌舞伎舞踊中的「鷺娘」。（圖片提供：明治座）

這次活動名稱為「一網打盡 明治座（まるっと 明治座）」，意在可以帶觀眾從多角度走讀明治座豐富歷史的同時，感受日本舞台和演藝文化的魅力，其中必不可少的，自然是進入劇場欣賞表演。在活動中安排的表演秀開場前，就可以先欣賞到彷彿是由古代穿越到現代的古典奇幻場景——由teamLab視覺數位團隊特別打造「數位緞帳」，透過投影和數位藝術重現了明治座開座時日本橋一帶繁華的樣子。裡面的古人會動不說，據說還會隨著戶外的天氣和季節而變化。

在帷幕拉開後，首先登場的是作為歌舞伎舞踊的經典橋段「藤娘」。這約在200年前首次公開表演的「藤娘」，至今依然非常受歡迎，那拿著紫藤的日本古典美人形象深刻人心，而舞蹈優雅又多變，可讓人充分感受日本古典舞蹈的優美。

見過柔美古典的日本舞踊表演後，登場的是日本傳統文化中較剛強的忍者表演，身法輕巧的忍者躍上舞台表演各式忍術的同時，會引導台下觀眾了解一些關於日本忍者歷史。

除此之外，這次活動中的演出都會配有中、英、韓三國語言的字幕，來幫助外國觀眾可以更深入地了解表演內容。

中場休息 來一份日式傳統便當

（圖片提供：明治座）

來到明治座看表演，不能錯過在裡面享受美味便當的機會——這裡的便當會根據當天上映的表演而更換菜色，以呼應當日的表演。而這次「一網打盡 明治座」的活動，自然而然地以傳統的日本便當餐盒菜色為主（※上圖僅供參考，具體內容有變更可能）。明治座的演出大多是中午場或是晚間場，而無論是吃午餐還是晚餐，都蠻適合嚐嚐明治座的便當餐盒，品味傳統料亭的好手藝。

特殊文化體驗：拍照、丟手裡劍和日式摺紙

（圖片提供：明治座）

除了舞台演出外，明治座150年週年紀念活動中還有其他精彩的部分，其中包括能和許多表演者合影。如果想要像表演中的忍者那樣修習忍術，不妨參加館內的工作坊，就有機會學習帥氣的手裡劍。當然，若覺得手裡劍對你來說太陽剛，想要一些較文靜可愛的手作課，那麼館內的另一個工作坊可以體驗日式摺紙，也是蠻有趣的！

而針對這次150年紀念，明治座還設立了「明治座數位藝術博物館」，展示了劇院過去一個半世紀以來收藏的藝術珍品。這些作品也都有附QR Code，只要掃描QR Code就可以看到完整的資訊。

劇場舞台後台大解析

（圖片提供：明治座）

終於來到這次150週年紀念活動中最令人興奮的舞台後台觀摩了！畢竟平常看表演，很難會有機會看到舞台後台的幕後風景，包括了大型舞台的各種升降台、轉盤等。參與觀摩時，可以看到原來一些表演時的效果，是如何透過各式舞台裝置進行操作，更可以近距離觀察被稱為「奈落（Nairaku）」的舞台底下空間。在觀賞完明治座的一般演出之後，去參觀舞台幕後的空間，想必會更有FU。

一網打盡 明治座 (まるッと明治座)

活動期間：2023.12.5〜2023.12.7

官方網站

如果提前到劇場，或是散場時還不想馬上回家的觀眾，可以逛逛明治座館內位於3樓的商店街，那裡有展售許多種類的商品，從食品、飲料到女士服飾配件。可以挑選一些伴手禮或是演出中場時想要解解饞的小零食。值得一提的是，這裡的西京燒非常有人氣，它主要有鮭魚、鯖魚等不同魚類，是由味噌醃過後烘烤，非常入味卻也保留了魚肉的口感，有時候會被用在明治座的便當中，是非常受歡迎的伴手禮。

如果想要喝杯咖啡或吃點東西，明治座有兩個地方可以選擇：二樓的休息室和一樓的 花櫓（花やぐら）咖啡館。位於一樓的花櫓咖啡館擁有獨立入口，就算沒有要到劇場看戲，一樣也可以到花櫓咖啡館坐坐，嚐嚐明治座布丁，還有分復古堅固口味、牛奶口味和雞蛋口味三種。至於明治座二樓的休息室空間，則是明治座的持票觀眾才能使用的寬敞空間。大面積的玻璃窗，搭配舒適的沙發座椅，和一些觀葉植物，非常適合小憩。

在「一網打盡 明治座」的活動期間，花櫓咖啡館和二樓休息室還會提供一些活動限定版的飲料和小吃，而這些都是以日本傳統表演為靈感發想出來的美食。

明治座所在的人形町、濱町一帶，屬於日本橋一帶的下町街區，自江戶時代以來因商業和町人文化而熱絡，尤其在歌舞伎等戲劇表演這部分聞名。而所謂的「人形町」，顧名思義就是「人偶街區」，據說江戶時期也流行人偶劇，而這一帶聚集了許多製作戲偶修理的工坊及操偶師。製作戲偶的工坊職人們，也製作販售一般的玩具人偶，包括了女兒節娃娃、菖蒲人偶等，讓這一個街區在古書上留下了「人形丁」的紀錄，並在後來正式被命名為「人形町」。

如今的人形町，依然縈繞著說濃不濃、說淡也不淡的江戶氣息，在人形町站附近能找到一對很有特色的機械鐘樓，裡面陳列著過去製作於人形町的玩偶們，可說是人形町的地標。除了人偶之外，這一帶到明治時代因水天宮的遷入，吸引了大量參拜客又一次繁盛起來，也因此誕生了甘酒橫丁，一直保留到了今日。在前往明治座看表演前後，不妨在人形町這一帶走走，感受這一帶有不同於淺草的江戶下町氣息。

甘酒橫丁就在人形町站與明治座之間，最早是因為明治時期這裡有一家超人氣的甘酒屋而來。雖然「甘酒」一名有「酒」字，但其實是無酒精的發酵飲品，筆者個人一直覺得它和酒釀很像，但就是沒有酒精，也因此更加溫和，無論夏天冰鎮後或是冬天熱騰騰的都好喝。現在的甘酒橫丁中仍座落了一些韻味十足的傳統老舖，包括和菓子舖、傳統玩具店、服飾店、豆腐店等，也有一些比較洋風的餐館和咖啡。

其中有一家叫做「祐馬工藝」的傳統玩具和風雜貨店，裡面能找到各式各樣精巧又和風味十足的雜貨配飾，是選購伴手禮的好地方。另外還有一家蠻有人氣的豆腐店「豆腐的雙葉」，能找到各式各樣的豆腐食品，當然也有豆漿冰淇淋。不僅有店舖，豆腐的雙葉也有餐廳，可以品嚐他們自家豆腐料理成的多種料理。當然，也有賣甘酒，而且也蠻有人氣的！

不得不說，甘酒橫丁對於甘酒控來說就是有著特別的意義，在其中散步嚐各家甘酒也會是樂趣之一。而由於它就處在人形町這因戲劇文化繁盛的地方，橫丁中的不少店家內外，都能看到許多著名影視劇的海報宣傳，讓本來就蠻喜歡看日本影視劇的筆者覺得很有意思。

祐馬工藝（祐馬工芸 日本橋ゆうま）

地址：東京都中央区日本橋人形町2丁目32−5

營業時間：10:00～18:30

公休日：週三

官方網站

豆腐的雙葉 (豆腐の双葉)

地址：東京都中央区日本橋人形町2丁目4−9

營業時間：

週一～六 7:00～19:00

週日 10:00～18:00

官方網站

走過一個半世紀，明治座不僅陪伴了數代東京人，看著東京乃至日本舞台演藝文化和城市變遷，可說是國寶級的劇場，卻亦跟隨著時代不斷進化著。這次為了紀念150週年而舉辦的特別紀念活動「一網打盡 明治座」，是能深度體驗這老劇場的難得機會。然而即便趕不上特別紀念活動，明治座內全年也都上映有不同的舞台劇、公演等，若想感受日本的劇場氛圍，不妨找一部自己有興趣的作品前往看看吧。

一網打盡 明治座 (まるッと明治座)

活動期間：2023.12.5〜2023.12.7

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明治座

地址：東京都中央区日本橋浜町2丁目31番1号

大眾交通：

都營地下鐵新宿線 濱町站 A2出口出站即是

都營地下鐵淺草線、東京Metro日比谷線 人形町站出站，步行約7分鐘

東京Metro半藏門線 水天宮前站 A7出口出站，步行約10分鐘

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