2023-2024東京冬季點燈推薦 大井競馬場TOKYO MEGA Illumination登場

說到日本的秋冬觀光，在賞楓的同時，點燈秀也是一大重頭戲之一。有言道日本的萬聖節之後，馬上進入聖誕節，而在大都市內的點燈活動，往往也是渲染日本聖誕節氣氛的璀璨風景。秋冬到日本觀光，賞楓固然重要，同時晚間欣賞特別的點燈秀，可是品味日本秋冬不可獲缺的一部分。

而東京大井競馬場的冬季點燈秀MEGA Illumination，是東京經典的點燈秀之一。今年（2023-2024）的活動如期登場，且聯手了東京鐵塔、晴空塔等地標設施推出了套票，為你的東京秋冬之旅提供了新提案。

連續三年榮登「日本必看點燈秀」排行的榜首，東京大井競馬場的冬季點燈TOKYO MEGA Illumination近年來人氣直升，憑藉靠近羽田機場且腹地廣大的園內，有豐富且夢幻絢爛的點燈及燈光投影秀，成了東京冬季點燈的經典代表之一，再加上結合本身賽馬場的特色，活動中更能見到不少「馬元素」穿插其中，受到包括年輕朋友、情侶，到三代同堂的家庭等全年齡層的歡迎。

今年TOKYO MEGA Illumination亦如期登場，園區分為「TWINKLE閃耀區（TWINKLEエリア）」及「和之煌區（和のきらめきエリア）」兩者之間有一個地下通道相連，裡面的燈光效果宛若時空隧道般特效，讓人驚奇無限。在TWINKLE閃耀區中，有機會可以和可愛的馬兒合影。能看見極光及彩虹噴水的「MEGA點燈秀～水舞與極光之煌～」可是TOKYO MEGA Illumination的名物之一，由多彩斑斕的燈光、水舞及音樂搭配的虹之水舞燈光秀、宛如異世界般夢幻的極光森林及與光嬉戲之樹三部分構成，十分夢幻。

在和之煌區中，有個長達100公尺的江戶櫻隧道，那是TOKYO MEGA Illumination的另一經典名物。一朵朵櫻花造型的燈泡綴滿棚架而成的「夜櫻隧道」，無論是走在隧道內，還是從隧道外看隧道內都十分浪漫，是到訪大井競馬場點燈秀必打卡的景點。

除此之外，在TOKYO MEGA Illumination，能賞到冬季限定的特別紫藤花棚，如果你是《鬼滅之刃》的粉絲，想必會讓你想起作品中的場景，有著別樣的浪漫感。與此同時，附近另一大片區域能見到宛若水稻田似的點燈區域——雖然彷彿是在描繪日本田園風光，卻有著另一份未來科幻感。

欣賞點燈之餘，若想要找地方休息，大井競馬場的TOKYO MEGA Illumination燈光秀也提供了兩個不錯的選擇：美食和⋯⋯與馬兒交朋友。園內餐飲選擇種類多，從日式咖哩、烏龍麵和拉麵等正餐，到各種甜點和鹹食小吃，甚至還有啤酒等。其中馬蹄形狀的吉拿棒是人氣選項，搭配精美的飲料，可是不少網美打卡拍照必備。

順道一提，大井競馬場是個現役的貨真價實的賽馬場（燈光活動是在賽馬場營業結束後舉行的），因此來到此地若不跟一些馬兒「打交道」那就太可惜了。在園內不難找到「盛裝打扮」的微型馬兒（Miniature Horse）一起合照，且在特定的日子裡還能見到迷你馬（Pony）的遊行表演。在大井競馬場的官方網站上，放有園內迷你馬及微型馬的檔案資料簡介，前往之前不妨先去看看！

有夢幻的燈光秀，有可愛的馬兒，有美味的美食，來到東京若想要一些不一樣的冬季體驗，大井競馬場會是個不錯的選擇。

TOKYO MEGA Illumination (東京メガイルミ) 2023~2024

地址：東京都品川區勝島2-1-2 大井賽馬場

活動期間：2023年11月11日（六）～2024年1月8日（一）

※ 不一定包括國定假日，具體營業日請參閱官方網站上的時刻表。

開放時間：16:30～21:00（最後入場時間20:00，部分區域20:30關門）

交通：東京單軌電車 「大井競馬場前駛」步行2分鐘

※ 從羽田機場或東京市中心搭乘計程車或大眾運輸工具可輕鬆抵達。請參閱下面的建議！

預售票：成人（18歲以上）800日圓、兒童400日圓

※ 門票詳情請參閱官方網站。

官方網站| 可透過Klook購票| 透過asoview購票|

若你在規劃行程上沒有什麼頭緒，不妨看看我們下面整理的幾個方案，有的可以結合大競競馬場TOKYO MEGA Illumination點燈秀與景點設施合作的優惠套票使用，畢竟東京好玩的地方太多了！下面就一起來看看吧。

① 淺草和晴空塔

淺草街以傳統的氛圍、復古的商店街、日本路邊小吃，當然還有東京最古老的淺草寺而深受遊客喜愛。在這個小地方待上一整天根本是易如反掌！穿上傳統和服，感受淺草寺千年的古老歷史，漫步在熱鬧的仲見世商店街，在雷門前拍照留念，別忘了嚐嚐奶油菠蘿包和一些老字號與時尚兼具的日本甜點。喜歡刺激的觀光客甚至可以穿著和服在淺草寺旁的小型復古遊樂園「淺草花屋敷」搭乘雲霄飛車。

參觀完東京最古老的景點後，繼續參觀最新的地標！從淺草的隅田公園，經由Sumida River Walk穿過隅田川，再沿著Tokyo Mizumachi（或搭乘電車到押上站）步行20分鐘即可抵達東京晴空塔——東京晴空塔是世界上最高的高樓大廈，自450公尺高的高處眺望東京，那視野感有如飛行似地令人驚艷，而周圍是東京晴空街道的商店和餐廳。

這個冬天大井競馬場TOKYO MEGA Illumination點燈秀與晴空塔合作推出套票，白天在淺草晴空塔一帶玩耍過後，到了傍晚日落後（雖然也是參觀晴空塔觀景台的好時機），可從押上站或淺草站搭乘電車，只需半個多小時即可到達大井競馬場的TOKYO MEGA Illumination點燈秀。

淺草寺

地址：東京都台東區淺草 2-3-1

官方網站 (中文)

東京晴空塔 (東京スカイツリー)

地址：東京都墨田區押上 1-1-2

展望台營業時間：8:00 - 22: 00

官方網站（中文）

② 東京鐵塔

東京鐵塔於1958 年首次公開時被列為世界上最高塔，即便現在已有晴空塔超越它的高度，但它依然是不少人心目中的東京地標。這座鮮紅色的高塔甚至有自己的emoji (🗼)，可見它在日本人心中的地位！來到東京旅遊，不少人會選擇到東京鐵塔走走，大家可以選擇到高150m和250m的360°觀景台眺望東京市景。同時東京鐵塔也不定期的舉辦一系列展覽和多種活動。

東京鐵塔周圍還有芝公園、增上寺等，是可以眺望東京鐵塔的好地方，尤其是增上寺這座擁有600年歷史的寺廟。就是如此人氣的東京鐵塔，這個冬天也與大井競馬場的TOKYO MEGA Illumination聯手推出套票。在東京鐵塔散步之後，再搭乘東京單軌列車，不到30分鐘車程，即可到達大井競馬場看點燈秀，。

東京鐵塔 (東京タワー)

地點：東京都港區芝公園 4-2-8

展望台營業時間：9:00 - 22:30（最終入場時間 22:00）

官方網站 (中文)

③ 澀谷、新宿

東京最大的特色，就在於它每一區都很有特色，而新宿和澀谷當然也是許多人東京旅遊必排入行程的兩大熱門區域。澀谷和新宿都熱鬧出了名，不過這兩個區域的熱鬧氛圍又頗不相同，儘管它們車站附近就聚集了許多大型的百貨公司，附近卻也有著可以賞楓賞花等的自然景點，例如新宿的新宿御苑，例如澀谷原宿一帶的明治神宮等。當然，新宿一帶還有著名的歌舞伎町、哥吉拉等景點，而澀谷除了車站周圍有地標性的澀谷109、十字路口、忠犬八公外，還可延伸到原宿和表參道一帶，能見到東京時下最流行的美食和時尚等，亦可到裏原宿的貓街探訪一些頗有質感的選物店或中古店。此外，澀谷的宮下公園的近年來也頗有人氣，裡面有吉卜力工作室的品牌GBL MIYASHITA PARK店等可吃吃逛逛。

逛完新宿澀谷一帶之後，若想前往TOKYO MEGA Illumination看點燈秀，亦可搭乘電車前往，車程約30-40分鐘。

④ 羽田機場

有計劃經從羽田機場飛返程嗎？其實大井競馬場的TOKYO MEGA Illumination點燈秀很適合放在日本之旅最後一天，因為它距離羽田機場很近——搭乘東京單軌電車（大井競馬場前駛）僅需15分鐘多一點即可到達羽田機場。而羽田機場近期也開幕了包括飯店、溫泉及購物在內的複合式新設施，讓您可以在羽田度過一個輕鬆的夜晚。

與羽田機場第三航廈大樓直通的羽田機場花園，擁有高級飯店 Villa Fontaine Premier/Grand Haneda Airport，以及溫泉設施泉天空之湯及擁有多家美食餐廳及伴手禮店等，以提供經由羽田機場出入境的旅客更方便且豐富的旅遊選擇。

這兩間飯店，不僅擁有先進的設備設施，包括自助洗衣店、各式餐廳和健身房，更有能望見河景的景觀房間，要前往天然溫泉「泉天空之湯」泡溫泉也很方便。且這裡的露天浴池還有機會可以看到飛機和富士山喔。在羽田機場花園內擁有約 20家餐廳和另外60家左右的商店，可說是搜羅了日本全國範圍內的人氣品牌，好買好吃好逛自然不在話下。

關於羽田機場花園，我們有些了另一篇詳細的介紹和美食店鋪推薦，可以參考看看。

Villa Fontaine Premier/Grand 羽田機場花園 (羽田機場花園)

地址：東京都大田區羽田湖 2-7-1

官方網站 (jp)

日本當地人和觀光客都經常說，涼爽的秋冬季節是最適合來日本玩的季節，天氣舒適不說，又有賞楓又有點燈秀，日夜都精彩！穿著和服在淺草周圍度過一個下午，前往東京鐵塔的高空遊覽，又或者是在城市最繁忙的街區購物。結束完美的一天，前往大井競馬場遇見馬兒和夢幻極光，陶醉在璀璨夢幻的點燈光影世界中⋯⋯

你是否心動了呢？

關於大井競馬場TOKYO MEGA Illumination點燈秀的詳細資訊，可參考官方網站。

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