玩翻大阪環球影城住這好方便！萬聖節客房搗蛋登場

推出結合南瓜氣球點綴的萬聖節主題客房相當適合親子同遊入住（示意圖）。 圖：京阪飯店／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】秋季到訪日本不僅能欣賞紅葉與銀杏，10月也是感受日本萬聖節氛圍的最佳時節！東京澀谷街頭會舉辦經典萬聖節活動之外，各地的主題樂園同樣也卯足全力，為遊客帶來難忘回憶。

▲想要度過成熟風萬聖節，則能選擇另一款造型客房。 圖：京阪飯店／來源

安排關西之旅別錯過「大阪環球影城」內有僵屍軍團出沒、緊張又刺激的「萬聖驚魂夜」！今年度更首次推出由寶可夢領軍的「寶可夢躍動萬聖節派對」，超可愛的皮卡丘、耿鬼陪伴遊客一起過節，從早到晚能夠感受不同魅力。

▲館內大廳能欣賞高2公尺的南瓜燈裝飾與夢幻彩燈。 圖：京阪飯店／來源

距離園區徒步只要2分鐘的「京阪環球影城塔飯店」，即日起至11/5為止打造出應景的萬聖節裝飾與2款特色主題客房，不含早餐每人每晚15,750日圓起（最多3人同住）。想省點荷包留在園內血拚，則推薦選擇常態客房，不含早餐每人每晚13,200日圓就能住到。

▲「京阪環球影城塔飯店」鄰近大阪環球影城，同時也是園區的官方合作飯店，訂房方案還能一起購買入園門票等。 圖：京阪飯店／來源

◎ 京阪環球影城塔飯店

．交通：JR環球影城站徒步即達。

．地址：大阪府大阪市此花區島屋6-2-45

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