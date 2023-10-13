玩翻大阪環球影城住這好方便！萬聖節客房搗蛋登場
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】秋季到訪日本不僅能欣賞紅葉與銀杏，10月也是感受日本萬聖節氛圍的最佳時節！東京澀谷街頭會舉辦經典萬聖節活動之外，各地的主題樂園同樣也卯足全力，為遊客帶來難忘回憶。
安排關西之旅別錯過「大阪環球影城」內有僵屍軍團出沒、緊張又刺激的「萬聖驚魂夜」！今年度更首次推出由寶可夢領軍的「寶可夢躍動萬聖節派對」，超可愛的皮卡丘、耿鬼陪伴遊客一起過節，從早到晚能夠感受不同魅力。
距離園區徒步只要2分鐘的「京阪環球影城塔飯店」，即日起至11/5為止打造出應景的萬聖節裝飾與2款特色主題客房，不含早餐每人每晚15,750日圓起（最多3人同住）。想省點荷包留在園內血拚，則推薦選擇常態客房，不含早餐每人每晚13,200日圓就能住到。
．交通：JR環球影城站徒步即達。
．地址：大阪府大阪市此花區島屋6-2-45
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