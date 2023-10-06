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嗨玩環球影城！ 雞排妹砸「8萬VIP」套票 開箱超狂3服務：體驗資本主義

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝鄭家純臉書
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疫情解封後，最受台灣遊客青睞的出遊地就是日本，尤其以東京迪士尼或大阪環球影城經常人潮爆發。女星鄭家純（雞排妹）近日去日本環球影城，因買不到快速通關，改買環球影城的官方VIP團套票，入園8小時要價8萬元台幣，讓她嗨喊「感受一下日本的資本主義服務」並分享玩一天下來的心得。

圖／翻攝鄭家純臉書
圖／翻攝鄭家純臉書

鄭家純透露，日本環球影城快速通關售完，看了網路上轉賣要1萬多，思考後去跟了8小時VIP團，感受一下「日本的資本主義服務」。據官網資料顯示，VIP套票為浮動價格，售價255,000日幣(約55,360台幣)起至398000日幣(約86,405台幣)，最多可4人使用，平均每人也要1.3萬至2.1萬。

圖／翻攝USJ官網
圖／翻攝USJ官網

圖／翻攝鄭家純臉書
圖／翻攝鄭家純臉書

單看票券價格雖然驚人，內容服務卻也相對高級許多。鄭家純表示，除了玩各項遊樂設施都不用排隊、不限次數，走各種工作通道和搭電梯，重點還可無限次搭乘，「到搭乘口會被排在買快速通關的人前面，還可以指定要坐哪一排。」比快速通關省下更多時間；更補充，若使用此套票，遊行時間也有專屬區域，玩偶們也會特別往VIP區看，可以完整拍到照片影片。全程也有導遊陪同，可以幫忙插隊買任何東西，讓團員跟人氣角色玩偶拍照。

圖／翻攝鄭家純臉書
圖／翻攝鄭家純臉書

談及VIP團的特色，她指出，每一團有一位專屬導遊幫你規劃路線，午餐及晚餐皆是在專屬餐廳內用餐，期間限定食物攤位或熱門的星星爆米花可幫買東西插隊，休息室像機場貴賓室那樣，可以寄存行李和買的物品。她建議，若購買團票可提前45分鐘報到，方便跟導遊討論行程，最好同行者會日文，雙方溝通更方。

圖／翻攝鄭家純臉書
圖／翻攝鄭家純臉書

貼文曝光後，引發熱議，鄭家純也分享自己的觀點，關於享受到什麼才值得，根據每個人的價值觀會有不一樣的答案，並舉例「米其林高級餐廳一人2萬可接受」、「一支美酒2萬不算貴」、「一雙限量版球鞋2萬要收藏」、「小香零錢包才2萬很便宜」。

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