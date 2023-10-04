「日本郵局X史努比」聯名又來了！五大全新商品登場 手提袋、三層拉鍊包統統想收藏
【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】
又是日本郵局！這一次暌違近一年的時間，日本郵局與史奴比的聯名週邊商品再度回歸囉！五大全新商品，即日起開始在日本全國郵局門市與官方網站販售，一起來看看有哪些好物吧～
史努比手提袋
化身為郵局送貨員的史奴比，印製在米白色的手提袋上方，提把是沉穩的墨綠色，不過整個包最大的亮點不是外型，而是內裡繽紛的印刷設計！
將多個史奴比角色以不規則的形式印刷在內襯，並以美式復古風格色系呈現，展現低調的設計感。
售價：1,760日幣(含稅)
三層拉鍊包
以「幸福是來自於你的信」為主題，印製史努比將親手寫的信交給在郵局上班的查理布朗與夥伴們！
三層設計的拉鍊包，可用來收納各種包包內的小物，像是發票、零錢、口紅、飾品等等，是外出收納分類的好幫手！
售價：900日幣(含稅)
史努比便簽紙組
四種造型與大小的便簽紙，收納在附有紙腳設計的紙盒裡，不僅能將便簽紙收納在盒子裡方便取用，也能作為可愛的裝飾品放在桌面上令人賞心悅目！
售價：680日幣(含稅)
查理布朗與糊塗塌客便簽夾
有便條紙當然就要有便簽夾！將查理布朗化身為正在送信的郵差，手上拿著的信件也印有小巧思設計。讓查理布朗與糊塗塌客將你的重要memo紙通通細心保存吧
售價：1,430日幣(含稅)
史努比捲筒貼紙組
捲筒貼紙以特製的盒子包裝呈現，並推出兩種設計款式，一種為「郵差快遞風」的5種樣式各5張；一種為「包裹景是貼紙」8種樣式各5張。將貼紙貼在任何想貼的地方，讓可愛的史奴比們陪你辦公上學吧！
售價：700日幣(含稅)
https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/pages/snoopygoods2023.aspx
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