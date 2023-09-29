快訊

亞運游泳／王冠閎200蝶預賽第3名晚間拚牌 黃渼茜50蝶也晉決賽

中秋震撼彈 民眾黨：藍白要合比第三方民調 輸的退選

「台灣女生最想擁有的臉蛋」林志玲排第2 冠軍周子瑜3世代通吃

米飛兔陪你過！日本長崎「豪斯登堡」 3大萬聖節祭典盛大登場

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：豪斯登堡／來源
圖：豪斯登堡／來源

全日本僅在「豪斯登堡」才能欣賞結合 Miffy 米飛兔的花車遊行。　圖：豪斯登堡／來源
全日本僅在「豪斯登堡」才能欣賞結合 Miffy 米飛兔的花車遊行。　圖：豪斯登堡／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】結合 Miffy 米飛兔超萌魅力的「萬聖節祭典」，即日起至11/5在日本九州長崎縣的主題樂園「豪斯登堡」華麗登場！長達近2個月的活動中能欣賞花車遊行、夜間點燈、高空煙火秀或是大啖秋季美食。

想要來點刺激，10/8起還有大量喪屍出沒的特色活動「HAUNTED HALLOWEEN」加碼登場，今年秋季為遊客帶來兼具可愛與驚悚，精彩不間斷的萬聖節回憶。

★ 萬聖節快樂遊行（Happy Halloween Parade）

▲豪斯登堡超人氣明星「鬱金香寶寶」、泰迪熊「Luke」與「Luna」換上應景萬聖節服裝，帶來結合鬼魂手勢的萬聖節限定表演。　圖：豪斯登堡／來源
▲豪斯登堡超人氣明星「鬱金香寶寶」、泰迪熊「Luke」與「Luna」換上應景萬聖節服裝，帶來結合鬼魂手勢的萬聖節限定表演。　圖：豪斯登堡／來源

Miffy 米飛兔今年首次加入「萬聖節快樂遊行」陣容！由舞者組成的遊行隊伍與造型花車在每日下午15：00～15：30，隨著輕快音樂聲於園內登場。

遊行路線繞行阿姆斯特丹城、光之幻想城以及娛樂設施城之間，除了在路邊欣賞，更推薦透過網路事前報名「遊行列車抽選」，運氣好的話就能乘坐跟隨遊行隊伍一起前進的遊行列車，親身參與豪斯登堡的萬聖節快樂遊行！

【遊行列車抽選】

．活動期間：9／14～11／5

．開放名額：2人乘車（共3組名額）與4人乘車（共6組名額）。

．申請方式：

 （1）日本時間每日早上9：00起於官網頁面開放預約，再進行抽選。

 （2）12：00左右將以 e-mail 通知中獎者，請於14：45至指定地點集合上車。

※注意事項：遊行途中不開放臨時下車（15：00～15：30），敬請見諒。

★ 萬聖節夜行

▲現場音樂表演即日起至9／30舉辦（預計）。　圖：豪斯登堡／來源
▲現場音樂表演即日起至9／30舉辦（預計）。　圖：豪斯登堡／來源

經典活動「萬聖節夜行」今年的規模相較以往擴增約2.5倍，帶來史上最大規模的華麗饗宴。系列活動自晚上18：30起在「藝術花園」區域登場，造型南瓜燈籠遍佈再搭配優雅的小提琴現場表演，宛如帶領遊客來到奇幻異世界。

▲藝術花園內到處都能看到造型南瓜燈籠，不僅大小不同，表情也各有趣味。　圖：豪斯登堡／來源
▲藝術花園內到處都能看到造型南瓜燈籠，不僅大小不同，表情也各有趣味。　圖：豪斯登堡／來源

熱愛拍照打卡的遊客，別錯過與巨大版南瓜燈籠、南瓜燈籠樹合影留念，以及欣賞夜間點燈「光之極光花園」的萬聖節期間限定版本！使用橘色、紫色、藍色、粉紅色燈光呈現出萬聖節氛圍之外，還增添逗趣的南瓜與小鬼魂投影特效。

★ 幽靈米飛兔 & 米飛兔主題咖啡廳「nijntje Cafe」

▲「幽靈米飛兔」是米飛兔披上床單想要嚇人的特色造型，過去只在繪本故事情節中登場。　圖：豪斯登堡／來源
▲「幽靈米飛兔」是米飛兔披上床單想要嚇人的特色造型，過去只在繪本故事情節中登場。　圖：豪斯登堡／來源

今年度活動的另一亮點，則是讓人看了會心一笑、相當符合萬聖節氛圍的「幽靈米飛兔」！見面會活動即日起至11/5登場。園區內的米飛兔主題咖啡廳「nijntje Cafe」也推出應景造型餐點，能將可愛的米飛兔與蝙蝠、小鬼魂一起吃下肚，光看照片就讓人少女心爆發。

▲使用長崎縣產食材烹調的米飛兔咖哩飯，萬聖節期間推出限定造型，美味又好拍！　圖：豪斯登堡／來源
▲使用長崎縣產食材烹調的米飛兔咖哩飯，萬聖節期間推出限定造型，美味又好拍！　圖：豪斯登堡／來源

◎ 豪斯登堡「萬聖節祭典

．活動期間：9／15（五）～11／5（日）

．營業時間：每日不同，請見官網公告

．門票：【1 DAY PASS】成人7,000日圓、國高中生6,000日圓、小學生4,600日圓、未就學兒童3,500日圓、65歲以上5,000日圓。

．Illustrations Dick Bruna ©️ copyright Mercis bv,1953-2023 www.miffy.com

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

萬聖節 咖啡廳

延伸閱讀

台中魚市變「漁人町星光市集」祭典裝置藝術吸千人朝聖

大阪環球影城「皮卡丘」紙花有巧思！遊客帶回家就少了這負擔

影／基隆老鷹嘉年華封街大遊行 森巴女郎熱情打頭陣

周春米赴東京都行銷觀光 力推黑鮪魚季迎王平安祭典

相關新聞

A5和牛燒肉午餐、花山烏龍麵、IG打卡栗子蛋糕⋯⋯東京日本橋不可錯過美食6選(下)

接續"A5和牛燒肉午餐、花山烏龍麵、IG打卡栗子蛋糕⋯⋯東京日本橋不可錯過美食6選(上)"，本文將繼續介紹日本橋不可不吃的美食。

米飛兔陪你過！日本長崎「豪斯登堡」 3大萬聖節祭典盛大登場

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】結合 Miffy 米飛兔超萌魅力的「萬聖節祭典」，即日起至11/5在日本九州長崎縣的主題樂園「豪斯登堡」華麗登場！長達近2個月的活動中能欣賞花車遊行、夜間點燈、高空煙火秀

A5和牛燒肉午餐、花山烏龍麵、IG打卡栗子蛋糕⋯⋯東京日本橋不可錯過美食6選(上)

本文要為大家介紹在日本橋具日本特色的和牛燒肉、天丼、等各類型美食。趕快跟著小編的腳步一起看看吧！

探訪「神隱少女」湯屋取景地！四國道後溫泉之旅兩天一夜行程推薦

跟著 Celia日本旅行中🇯🇵 於 2023-08-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 12 個景點，其中包含 JR松山駅前、道後溫泉、少爺機關鐘。 在四國地區，有一個令人著迷的旅遊地，那就是道後溫泉♨️ 愛媛縣的道後溫泉是日本最古老、最有名的溫泉之一！ 和兵庫的「有馬溫泉」、和歌山的「白濱溫泉」共列日本三大古湯 每年吸引大量日本觀光客和國高中畢業旅行學生前來 這個兩天一夜的行程將帶領您探索這座古老而美麗的溫泉小鎮。

追楓看這篇！2023日本紅葉前線加賞楓景點優選

今年日本的夏天全國各地普遍高溫，與往年相比明顯感受到特別炎熱，日本一熱起來真是一點都不輸給台灣，整體來說全國的楓葉轉變月份有很大機率會往後移，雖說目前9月已經不在像7月8月時那麼炎熱了，太陽下山後也能

韓國人氣品牌NouNou東京GINZA SIX快閃 走進法國插畫家Jean Jullien的世界

位於東京銀座的GINZA SIX，是擁有蒐羅知名時尚精品品牌門市、美食餐廳和咖啡等店舖的購物設施，同時亦有藝術圖書館等書店和銀座代表性的藝術空間，甚至是日本傳統戲劇「能樂」的劇場，可說是銀座代表性的購

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦