米飛兔陪你過！日本長崎「豪斯登堡」 3大萬聖節祭典盛大登場

全日本僅在「豪斯登堡」才能欣賞結合 Miffy 米飛兔的花車遊行。 圖：豪斯登堡／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】結合 Miffy 米飛兔超萌魅力的「萬聖節祭典」，即日起至11/5在日本九州長崎縣的主題樂園「豪斯登堡」華麗登場！長達近2個月的活動中能欣賞花車遊行、夜間點燈、高空煙火秀或是大啖秋季美食。

想要來點刺激，10/8起還有大量喪屍出沒的特色活動「HAUNTED HALLOWEEN」加碼登場，今年秋季為遊客帶來兼具可愛與驚悚，精彩不間斷的萬聖節回憶。

★ 萬聖節快樂遊行（Happy Halloween Parade）

▲豪斯登堡超人氣明星「鬱金香寶寶」、泰迪熊「Luke」與「Luna」換上應景萬聖節服裝，帶來結合鬼魂手勢的萬聖節限定表演。 圖：豪斯登堡／來源

Miffy 米飛兔今年首次加入「萬聖節快樂遊行」陣容！由舞者組成的遊行隊伍與造型花車在每日下午15：00～15：30，隨著輕快音樂聲於園內登場。

遊行路線繞行阿姆斯特丹城、光之幻想城以及娛樂設施城之間，除了在路邊欣賞，更推薦透過網路事前報名「遊行列車抽選」，運氣好的話就能乘坐跟隨遊行隊伍一起前進的遊行列車，親身參與豪斯登堡的萬聖節快樂遊行！

【遊行列車抽選】

．活動期間：9／14～11／5

．開放名額：2人乘車（共3組名額）與4人乘車（共6組名額）。

．申請方式：

（1）日本時間每日早上9：00起於官網頁面開放預約，再進行抽選。

（2）12：00左右將以 e-mail 通知中獎者，請於14：45至指定地點集合上車。

※注意事項：遊行途中不開放臨時下車（15：00～15：30），敬請見諒。

★ 萬聖節夜行

▲現場音樂表演即日起至9／30舉辦（預計）。 圖：豪斯登堡／來源

經典活動「萬聖節夜行」今年的規模相較以往擴增約2.5倍，帶來史上最大規模的華麗饗宴。系列活動自晚上18：30起在「藝術花園」區域登場，造型南瓜燈籠遍佈再搭配優雅的小提琴現場表演，宛如帶領遊客來到奇幻異世界。

▲藝術花園內到處都能看到造型南瓜燈籠，不僅大小不同，表情也各有趣味。 圖：豪斯登堡／來源

熱愛拍照打卡的遊客，別錯過與巨大版南瓜燈籠、南瓜燈籠樹合影留念，以及欣賞夜間點燈「光之極光花園」的萬聖節期間限定版本！使用橘色、紫色、藍色、粉紅色燈光呈現出萬聖節氛圍之外，還增添逗趣的南瓜與小鬼魂投影特效。

★ 幽靈米飛兔 & 米飛兔主題咖啡廳「nijntje Cafe」

▲「幽靈米飛兔」是米飛兔披上床單想要嚇人的特色造型，過去只在繪本故事情節中登場。 圖：豪斯登堡／來源

今年度活動的另一亮點，則是讓人看了會心一笑、相當符合萬聖節氛圍的「幽靈米飛兔」！見面會活動即日起至11/5登場。園區內的米飛兔主題咖啡廳「nijntje Cafe」也推出應景造型餐點，能將可愛的米飛兔與蝙蝠、小鬼魂一起吃下肚，光看照片就讓人少女心爆發。

▲使用長崎縣產食材烹調的米飛兔咖哩飯，萬聖節期間推出限定造型，美味又好拍！ 圖：豪斯登堡／來源

◎ 豪斯登堡「萬聖節祭典」

．活動期間：9／15（五）～11／5（日）

．營業時間：每日不同，請見官網公告。

．門票：【1 DAY PASS】成人7,000日圓、國高中生6,000日圓、小學生4,600日圓、未就學兒童3,500日圓、65歲以上5,000日圓。

．Illustrations Dick Bruna ©️ copyright Mercis bv,1953-2023 www.miffy.com

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野