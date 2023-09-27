探訪「神隱少女」湯屋取景地！四國道後溫泉之旅兩天一夜行程推薦
作者：Funliday-Celia日本旅行中🇯🇵
跟著 Celia日本旅行中🇯🇵 於 2023-08-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 12 個景點，其中包含 JR松山駅前、道後溫泉、少爺機關鐘。
在四國地區，有一個令人著迷的旅遊地，那就是道後溫泉♨️
愛媛縣的道後溫泉是日本最古老、最有名的溫泉之一！
和兵庫的「有馬溫泉」、和歌山的「白濱溫泉」共列日本三大古湯
每年吸引大量日本觀光客和國高中畢業旅行學生前來
這個兩天一夜的行程將帶領您探索這座古老而美麗的溫泉小鎮。
第 1 天
JR松山駅前 | 5 分鐘
這次我們是從JR廣島站轉電車到JR松山站
接著搭路面電車到道後溫泉♨️
📍要前往四國愛媛道後旅遊，離道後最近的機場是【日本松山機場】✈️
台灣到日本松山目前沒有直航班機，須在東京成田、大阪或福岡轉機過來。
若是從【松山機場】前往道後的朋友，可直接搭乘機場接駁巴士，約43分也能馬上到達【道後溫泉站】喔～
JR松山站出發的話，抵達JR松山站後轉乘路面電車，約25分即可到【道後溫泉站】
道後溫泉 | 15 分鐘
我們剛好幸運搭上少爺復古路面列車🚂＊就是圖二這台
一天只有三個時間段行駛（10:02, 14:02, 15:42）
少爺列車是蒸汽火車，大文豪夏日漱石以它為背景寫成了著名小說『少爺』
復刻的外觀和木造內裝，簡直和書中描述的一樣
乘車車票還能留做紀念～ 超棒的搭乘體驗
票價是1000日圓
少爺機關鐘 | 5 分鐘
抵達後我們第一站首先參觀【少爺機關鐘塔】🔔
這是道後溫泉具代表性的地標
就在道後溫泉車站對面廣場～
每天早上8:00～晚上22:00，每小時整點都會有音樂和人偶表演
也是遊客最喜愛拍照留念的景點喔！
💭偷偷說：機關塔旁有可免費的足湯可以泡腳，只是要自備毛巾
一邊泡腳一邊看音樂人偶表演，非常有趣
開放時間6點～23點
道後商店街（道後ハイカラ通り） | 1 小時
道後車站對面就是商店街，這裡有在地傳統小吃還有紀念品店
愛媛的伴手禮這條街上通通買得到，可以旅程第二天再來掃貨
這裡非常好逛！！！
👍🏻來到道後必吃美食是【鯛魚飯】和【烏龍麵】
最有名的鯛魚飯店就在商店街入口旁
店名是【松山鯛めし】
晚餐時間很多人，需要等位子
推薦午餐時間來比較不需要花時間等位
鯛魚飯和刺身都很鮮很好吃～
一份鯛魚飯2500日圓，價位偏高不過很推薦
道後の町屋 | 1 小時
這是在商店街裡的咖啡廳☕️
日本人在網路上推薦到爆
咖啡廳是老宅改建，裝潢很有傳統日式風情
長走廊走到最裡面有日式庭院的座位
👍🏻推薦一定要點鯛魚排漢堡套餐！CP超高
附有一杯飲料，配餐還有愛媛盛產的蜜柑～
漢堡麵包是學過烘焙的店主自己烤的
真材實料非常好吃，套餐一份1000日圓有找
愜意喝著咖啡欣賞庭園景觀，來到溫泉小鎮旅行要學會讓心慢下來😌
道後溫泉本館 | 15 分鐘
道後溫泉本館具有三千年歷史
是道後溫泉的象徵，更是這裡最重要的地標！
可惜我們抵達時正在閉館維修😭
僅開放樓下的神之湯，欲前往的朋友可於出發前先參考官網訊息
https://dogo.jp/onsen/honkan
本館提供不同風格和種類的溫泉浴場
據說這裡還是宮崎駿「神隱少女」動畫中，湯婆婆油屋的取材地喔～
跟我同是宮崎駿迷的各位，一生必須朝聖一次
道後格蘭飯店 | 2 小時
今晚我們入住道後格蘭飯店🏨
飯店靠近道後溫泉本館和商店街
地理位置非常好，不過飯店設施偏老舊
3~6樓是客房，2樓是岩盤浴和女用浴場
地下1樓是男用浴場
我們住的是傳統和式房間，二人和式房一晚約4000台幣
這附近溫泉旅館的價位偏高
可能是觀光旅遊地的關係～大家可以儘早訂房搶便宜
道後うどん おとら | 1 小時
四國地區以烏龍麵聞名🍲
這家【道後うどん おとら】是道後溫泉最知名的古民家烏龍麵店
就位於車站同條道路，走路只要3分鐘的距離
店玄關非常有趣，擺了像要泡溫泉時的鞋櫃
店內裝潢好有日式復古的味道
他們家烏龍麵是手工製作～入口彈牙
菜單大都以愛媛食材為特色
一碗份量很驚人，連男生都能吃很飽
宇和島鯛魚釜飯1080日圓 也推薦，CP值很高👍🏻
道後温泉別館 飛鳥乃湯泉 | 2 小時
「飛鳥乃湯泉」 是2017年新設的道後溫泉別館
白天和晚上的風景都很美～
館內非常富麗堂皇，比起本館多了不少現代時尚感💛
除了1樓公共湯屋外，還有2樓『特別浴室』私人的泡湯屋
泡湯方案分成4種，使用時間都是90分鐘
我們選的是【1樓公共湯屋＋2樓『特別浴室』】的方案 3730日圓
可在2樓休息室休息和小茶點心的招待
還有免費租浴衣和毛巾的服務
特別浴室內部非常氣派，推薦一定要泡泡看
⭐️強烈建議提前購買入浴券，因為有進場時段限制分批入場
當時下午2點購買入浴券，排到能進場泡湯已經晚上7~8點時段了
⭐️ 2樓特別浴室極為熱門，建議大家一定要提前一個月以上預約！
第 2 天
Dogo Yukemuri Cafe | 1 小時
第2天吃完飯店早餐後，我們在道後溫泉車站走走逛逛
發現這家百年歷史古民家改建的咖啡廳☕️🍡
車站走過來大約5分鐘
醬油糰子幾乎人手一串，價格也很佛心 150日圓
個人推薦必點【糰子冰淇淋】！
冰淇淋是義大利式風格喔
這樣一個糰子冰淇淋套餐是 850日圓
還有店內的五彩風車牆很經典，合照一張
星巴克 道後溫泉站舍店 | 2 小時
星巴克迷的我來朝聖啦～～
這間復古唯美的星巴克就在道後溫泉車站的旁邊
是日本第4間使用整棟西洋建築的星巴克咖啡店☕️
從窗外看出去可以見到少爺路面電車穿梭在松山區
店內裝潢也很精心設計，有時間的話可以進來坐坐！
Enmanji | 10 分鐘
這是從飯店人員得知的一個新景點⛩️
圓滿寺是道後溫泉靈驗的戀愛神社
在道後溫泉本館正面入口往左走2分鐘就可以看到
祈求戀愛的彩包一個300日圓
🔖祈求的順序是1. 把錢放在圓滿寺中的香筒裡
2. 從大地藏面前挑選一個喜歡的彩包
3. 接著用左手握住彩包，邊許願
4. 許願結束後可以把彩包掛在寺廟裡也能帶回家喔
以上就是道後溫泉兩天一夜之旅的行程～
「愛媛道後」對去過日本這麼多地方旅行的我來說，
仍然是心目中前三名最喜歡也覺得想再訪的的城市
有機會的話，推薦你們一定要安排到『道後溫泉』走走💛
不會後悔的！
本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！
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