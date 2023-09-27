探訪「神隱少女」湯屋取景地！四國道後溫泉之旅兩天一夜行程推薦

跟著 Celia日本旅行中🇯🇵 於 2023-08-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 12 個景點，其中包含 JR松山駅前、道後溫泉、少爺機關鐘。

在四國地區，有一個令人著迷的旅遊地，那就是道後溫泉♨️

愛媛縣的道後溫泉是日本最古老、最有名的溫泉之一！

和兵庫的「有馬溫泉」、和歌山的「白濱溫泉」共列日本三大古湯

每年吸引大量日本觀光客和國高中畢業旅行學生前來

這個兩天一夜的行程將帶領您探索這座古老而美麗的溫泉小鎮。

第 1 天

JR松山駅前 | 5 分鐘

這次我們是從JR廣島站轉電車到JR松山站

接著搭路面電車到道後溫泉♨️

📍要前往四國愛媛道後旅遊，離道後最近的機場是【日本松山機場】✈️

台灣到日本松山目前沒有直航班機，須在東京成田、大阪或福岡轉機過來。

若是從【松山機場】前往道後的朋友，可直接搭乘機場接駁巴士，約43分也能馬上到達【道後溫泉站】喔～

JR松山站出發的話，抵達JR松山站後轉乘路面電車，約25分即可到【道後溫泉站】

道後溫泉 | 15 分鐘

我們剛好幸運搭上少爺復古路面列車🚂＊就是圖二這台

一天只有三個時間段行駛（10:02, 14:02, 15:42）

少爺列車是蒸汽火車，大文豪夏日漱石以它為背景寫成了著名小說『少爺』

復刻的外觀和木造內裝，簡直和書中描述的一樣

乘車車票還能留做紀念～ 超棒的搭乘體驗

票價是1000日圓

少爺機關鐘 | 5 分鐘

抵達後我們第一站首先參觀【少爺機關鐘塔】🔔

這是道後溫泉具代表性的地標

就在道後溫泉車站對面廣場～

每天早上8:00～晚上22:00，每小時整點都會有音樂和人偶表演

也是遊客最喜愛拍照留念的景點喔！

💭偷偷說：機關塔旁有可免費的足湯可以泡腳，只是要自備毛巾

一邊泡腳一邊看音樂人偶表演，非常有趣

開放時間6點～23點

道後商店街（道後ハイカラ通り） | 1 小時

道後車站對面就是商店街，這裡有在地傳統小吃還有紀念品店

愛媛的伴手禮這條街上通通買得到，可以旅程第二天再來掃貨

這裡非常好逛！！！

👍🏻來到道後必吃美食是【鯛魚飯】和【烏龍麵】

最有名的鯛魚飯店就在商店街入口旁

店名是【松山鯛めし】

晚餐時間很多人，需要等位子

推薦午餐時間來比較不需要花時間等位

鯛魚飯和刺身都很鮮很好吃～

一份鯛魚飯2500日圓，價位偏高不過很推薦

道後の町屋 | 1 小時

這是在商店街裡的咖啡廳☕️

日本人在網路上推薦到爆

咖啡廳是老宅改建，裝潢很有傳統日式風情

長走廊走到最裡面有日式庭院的座位

👍🏻推薦一定要點鯛魚排漢堡套餐！CP超高

附有一杯飲料，配餐還有愛媛盛產的蜜柑～

漢堡麵包是學過烘焙的店主自己烤的

真材實料非常好吃，套餐一份1000日圓有找

愜意喝著咖啡欣賞庭園景觀，來到溫泉小鎮旅行要學會讓心慢下來😌

道後溫泉本館 | 15 分鐘

道後溫泉本館具有三千年歷史

是道後溫泉的象徵，更是這裡最重要的地標！

可惜我們抵達時正在閉館維修😭

僅開放樓下的神之湯，欲前往的朋友可於出發前先參考官網訊息

https://dogo.jp/onsen/honkan

本館提供不同風格和種類的溫泉浴場

據說這裡還是宮崎駿「神隱少女」動畫中，湯婆婆油屋的取材地喔～

跟我同是宮崎駿迷的各位，一生必須朝聖一次

道後格蘭飯店 | 2 小時

今晚我們入住道後格蘭飯店🏨

飯店靠近道後溫泉本館和商店街

地理位置非常好，不過飯店設施偏老舊

3~6樓是客房，2樓是岩盤浴和女用浴場

地下1樓是男用浴場

我們住的是傳統和式房間，二人和式房一晚約4000台幣

這附近溫泉旅館的價位偏高

可能是觀光旅遊地的關係～大家可以儘早訂房搶便宜

道後うどん おとら | 1 小時

四國地區以烏龍麵聞名🍲

這家【道後うどん おとら】是道後溫泉最知名的古民家烏龍麵店

就位於車站同條道路，走路只要3分鐘的距離

店玄關非常有趣，擺了像要泡溫泉時的鞋櫃

店內裝潢好有日式復古的味道

他們家烏龍麵是手工製作～入口彈牙

菜單大都以愛媛食材為特色

一碗份量很驚人，連男生都能吃很飽

宇和島鯛魚釜飯1080日圓 也推薦，CP值很高👍🏻

道後温泉別館 飛鳥乃湯泉 | 2 小時

「飛鳥乃湯泉」 是2017年新設的道後溫泉別館

白天和晚上的風景都很美～

館內非常富麗堂皇，比起本館多了不少現代時尚感💛

除了1樓公共湯屋外，還有2樓『特別浴室』私人的泡湯屋

泡湯方案分成4種，使用時間都是90分鐘

我們選的是【1樓公共湯屋＋2樓『特別浴室』】的方案 3730日圓

可在2樓休息室休息和小茶點心的招待

還有免費租浴衣和毛巾的服務

特別浴室內部非常氣派，推薦一定要泡泡看

⭐️強烈建議提前購買入浴券，因為有進場時段限制分批入場

當時下午2點購買入浴券，排到能進場泡湯已經晚上7~8點時段了

⭐️ 2樓特別浴室極為熱門，建議大家一定要提前一個月以上預約！

第 2 天

Dogo Yukemuri Cafe | 1 小時

第2天吃完飯店早餐後，我們在道後溫泉車站走走逛逛

發現這家百年歷史古民家改建的咖啡廳☕️🍡

車站走過來大約5分鐘

醬油糰子幾乎人手一串，價格也很佛心 150日圓

個人推薦必點【糰子冰淇淋】！

冰淇淋是義大利式風格喔

這樣一個糰子冰淇淋套餐是 850日圓

還有店內的五彩風車牆很經典，合照一張

星巴克 道後溫泉站舍店 | 2 小時

星巴克迷的我來朝聖啦～～

這間復古唯美的星巴克就在道後溫泉車站的旁邊

是日本第4間使用整棟西洋建築的星巴克咖啡店☕️

從窗外看出去可以見到少爺路面電車穿梭在松山區

店內裝潢也很精心設計，有時間的話可以進來坐坐！

Enmanji | 10 分鐘

這是從飯店人員得知的一個新景點⛩️

圓滿寺是道後溫泉靈驗的戀愛神社

在道後溫泉本館正面入口往左走2分鐘就可以看到

祈求戀愛的彩包一個300日圓

🔖祈求的順序是1. 把錢放在圓滿寺中的香筒裡

2. 從大地藏面前挑選一個喜歡的彩包

3. 接著用左手握住彩包，邊許願

4. 許願結束後可以把彩包掛在寺廟裡也能帶回家喔

以上就是道後溫泉兩天一夜之旅的行程～

「愛媛道後」對去過日本這麼多地方旅行的我來說，

仍然是心目中前三名最喜歡也覺得想再訪的的城市

有機會的話，推薦你們一定要安排到『道後溫泉』走走💛

不會後悔的！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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