追楓看這篇！2023日本紅葉前線加賞楓景點優選
今年日本的夏天全國各地普遍高溫，與往年相比明顯感受到特別炎熱，日本一熱起來真是一點都不輸給台灣，整體來說全國的楓葉轉變月份有很大機率會往後移，雖說目前9月已經不在像7月8月時那麼炎熱了，太陽下山後也能感受到一絲涼爽，但今年9月的平均溫度依舊比往年來的高一些，想要看見楓葉最快也要到11月左右，而日本的楓葉又分為轉黃時期和轉紅時期。
從最冷的北海道為首，11月初就能夠看到楓葉出現轉紅轉黃的現象，一路往南至鹿兒島，越炎熱的地區楓葉越晚出現。
高海拔的高山同樣是海拔越高越寒冷的地方楓葉就出現得越早哦！
❇圖片來源皆來自日本氣象株式會社官網
10/29(土)-11/23(水祝) 山梨「富士河口湖 紅葉まつり」開催。紅葉・富士山・河口湖を一望できる『もみじトンネル』や、ライトアップが美しい『もみじ回廊』など、秋の絶景が楽しめます→https://t.co/rld2piBmxA pic.twitter.com/FGCuVRy4Sl— イベントチェッカー製作委員会 (@event_checker)
富士河口湖周邊每年到了10月底都會舉辦楓葉祭典，會有一個專門欣賞及拍楓葉的區域，到時候周圍也會有當地的小攤販在現場擺攤，有吃的也有販售紀念品的，在這邊還有觀光案內所可以諮詢觀光，還會擺上烤爐讓大家圍著烤爐取暖，楓葉祭典的區域包含河口湖周圍以及楓葉迴廊，到了晚上楓葉迴廊會打上燈光，更是美到爆表，每到這個時候也可以看到許多拿著專業相機的人在現場拍富士山。
每年的大約11月上旬至11月底，富士山這邊就已經可以看見完全轉紅的楓葉了，也是富士山楓葉最旺的時期，只要是富士山搭配楓葉不只河口湖這個景點值得看，富士山的其他景點在這時刻也是美得不要不要的，每一張拍起來就美的可以做成明信片！
富士山其他景點介紹
富士河口湖 楓葉祭典
活動期間：10/28～11/23
日光位於栃木縣，鄰近的鬼怒川，該地區因為溫泉而聞名，日光不僅僅是德川家康的後花園，在觀光客間也是相當受歡迎，距離東京大約兩個小時車程，因為交通便利有許多日本人也會在休假時到訪日光度假，也有推出不少為外國觀光客所設計的交通套票，可以輕鬆從淺草出發直達日光車站（日光周遊券可於各大車站綠色窗口購買）。日光代表性景點有東照宮、日光江戶村、憾滿之淵、二荒山神社神橋、龍頭瀑布等等的觀光景點，也都很適合來賞楓哦！
憾滿之淵
駅から登れる鳴虫山～憾満ヶ淵～日光東照宮へ日帰り登山。紅葉が綺麗な山でした。落葉松の紅葉もあったよ。穴場な渓谷、憾満ヶ淵はかなりお勧め。https://t.co/rPNO14wnj8 pic.twitter.com/MkmucUK0uX— みやっち (@JunMiya85)
憾滿之淵位於日光市中心的紅葉小徑，是一整條擺滿地藏菩薩的小徑，大約有70個，仔細看的話就能夠發現每一尊地藏的臉都有些許的不一樣，每一尊地藏頭上都綁著紅色頭巾，非常可愛，但在這裡有一個傳說，據說是每一次數的數量都會不太一樣，故也有鬼地藏之說，成為憾滿之淵的一大特點。
從東武日光車站搭乘公車，往湯元溫泉或中禪寺溫泉方向，在「綜合會館前」站下車，徒步大約15分鐘。
龍頭瀑布
竜頭ノ滝#竜頭ノ滝 #日光 #紅葉 #東京カメラ部 #PASHADELIC #絶景delic pic.twitter.com/FLnBGg6f4w— ひでまさ Hidemasa (@Hi_DesignFocus)
龍頭瀑布是奧日光三大瀑布之一，與華嚴瀑布、湯瀑布並稱日光三大瀑布，長210公尺寬10公尺，奧日光是日光最早進入楓葉季的地區，大概在十月初就能看見楓葉陸陸續續轉變成紅色，龍頭瀑布因為從巨大石頭的兩側形成的瀑布，而巨大的石頭就像是龍的頭而得名，楓葉季節時四周圍都染上滿滿的紅色，搭配壯觀的瀑布，形成了一幅如詩如畫的美景，而位於龍頭瀑布附近的龍頭茶屋旁的觀景台可以看見完整的瀑布全景。
從日光東武車站搭乘東武巴士2A到「竜頭の滝」站下車，就可以抵達。
関西のおすすめ観光スポット
「貴船神社」
ホテルコルディア 大阪からはかなり時間はかかりますが、秋なら紅葉、冬は雪化粧の貴船神社を楽しめます！
その他にも水占みくじなどもあり神社好きにはおススメです⛩️#osakahotel #오사카호텔 #おススメ #貴船神社 #GW pic.twitter.com/tIH6tZThmZ— ホテルコルディア大阪【公式】 (@cordia_osaka)
京都的貴船神社自古以來就是掌管京都水流的守護神社，近年來大家所熟知的是祈求姻緣，不論是在當地人或是外國觀光客之間都是個非常熱門的景點，尤其是在秋冬兩個季節，楓葉季時貴船神社也被列入了賞楓名所，楓葉滿開時搭配著階梯兩旁的紅色燈籠，與楓葉非常相稱，在楓葉季時貴船神社也會展開夜間的點燈活動！非常讓人期待。
❈目前貴船神社的楓葉季活動還未公佈
貴船神社
交通：叡山電車 貴船口車站出口步行30分鐘
從貴船口車站出口搭乘京都巴士在｢貴船｣下車､步行5分鐘
都心からも行きやすい高尾山の紅葉🍁
例年の見頃は11月中旬から12月上旬。黄色や赤に色づく高尾山の絶景を楽しめます😊♪
高尾山もみじまつり
📅10/28(土)～12/3(日)https://t.co/PfOCcaX4vN pic.twitter.com/oTVKzAmH5n— レッツエンジョイ東京 (@enjoy_tokyo)
從東京新宿出發搭乘「京王線」或「井之頭線」到高尾山只需要50分鐘，高尾山被認證為文化財中的日本文化遺產，高尾山平時就是許多登山客中的熱門登山景點，到了紅葉季節更是吸引許多人造訪，高尾山之所以被稱為「靈氣滿山」，除了高尾山的藥王院是與空海（弘法大師）相關的真言宗教派之外還有跟天狗有關，日本三大與天狗有關的寺廟有高尾山藥王院、京都鞍馬山鞍馬寺、群馬迦葉山弥勒護国寺。
而小編自己每當看見楓葉就會不自覺得聯想到天狗，因楓葉的形狀與天狗手持的武器「八角金盤葉」形狀非常相似，所以不自覺會被聯想在一起，此處充滿了宗教文化信仰並且周邊被大自然所圍繞，讓人一踏進就感受到了非常不一樣的氛圍。
高尾山的最佳賞楓期為11月中旬至11月底，從高尾山車站到打山頂可以選擇搭乘纜車、登山吊車又或者是徒步登山的方式到達山頂，不同的登山方式都是非常不一樣的體驗，也可以選擇去跟回使用不同的登山方式，這樣就可以一次獲得兩種不同的體驗。
抵達高尾山站後可以跟著人群走，沿途可以看見許多美味的小吃攤販，徒步約5分鐘後即可抵達登山口「清滝站」搭乘纜車，而使用徒步登山的話也有好幾條不同難度的路線可以做選擇哦！
▲大推黑豆餡的鴉天狗燒
高尾山藥王院楓葉祭典
營業時間：8:30～16:00
登山纜車和吊車的運行時間可於官方網站查詢
大雄山最乗寺
圖片來源：大雄山最乗寺官網
位於神奈川縣的大雄山最乗寺，同樣是與天狗有關的寺廟，但較不廣為人知，來到這裡就連外國遊客都很難看到，整個寺內都是相當的沈靜，但距離東京比較遙遠，如果是對非常喜歡天狗的朋友，就很推薦可以來一趟。
最乗寺最大的看點就是主殿內的兩尊超巨大天狗與鴉天狗像，一進到主殿馬上就被震撼到，但主殿並非是隨時對外開放的（小編去的當天是假日有遇到對外開放），建議先於官網上查詢，在主殿旁邊還能看到各種大大小小的「下駄」，也就是天狗腳上所穿的木屐。
▲各種大大小小的「下駄」與好像在守護這座山的天狗與鴉天狗※非楓葉季節拍攝
楓葉季節的最乗寺也是非常值得一看的！！小編已經計劃再去一次了。
大雄山最乗寺
營業時間：6:00～16:00
交通：新宿出發搭乘小田原線至「小田原」站，轉乘大雄山線在「大雄山」站下車，車站旁的巴士站搭乘巴士於「道了尊」站下車。
部分圖片提供、文章撰寫：Miya
責任編輯：Lucy Wu
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