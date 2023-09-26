追楓看這篇！2023日本紅葉前線加賞楓景點優選

從東京新宿出發搭乘「京王線」或「井之頭線」到高尾山只需要50分鐘，高尾山被認證為文化財中的日本文化遺產，高尾山平時就是許多登山客中的熱門登山景點，到了紅葉季節更是吸引許多人造訪，高尾山之所以被稱為「靈氣滿山」，除了高尾山的藥王院是與空海（弘法大師）相關的真言宗教派之外還有跟天狗有關，日本三大與天狗有關的寺廟有高尾山藥王院、京都鞍馬山鞍馬寺、群馬迦葉山弥勒護国寺。

而小編自己每當看見楓葉就會不自覺得聯想到天狗，因楓葉的形狀與天狗手持的武器「八角金盤葉」形狀非常相似，所以不自覺會被聯想在一起，此處充滿了宗教文化信仰並且周邊被大自然所圍繞，讓人一踏進就感受到了非常不一樣的氛圍。

高尾山的最佳賞楓期為11月中旬至11月底，從高尾山車站到打山頂可以選擇搭乘纜車、登山吊車又或者是徒步登山的方式到達山頂，不同的登山方式都是非常不一樣的體驗，也可以選擇去跟回使用不同的登山方式，這樣就可以一次獲得兩種不同的體驗。

抵達高尾山站後可以跟著人群走，沿途可以看見許多美味的小吃攤販，徒步約5分鐘後即可抵達登山口「清滝站」搭乘纜車，而使用徒步登山的話也有好幾條不同難度的路線可以做選擇哦！

▲大推黑豆餡的鴉天狗燒

高尾山藥王院楓葉祭典

地址：東京都八王子市高尾町２１７７

營業時間：8:30～16:00

登山纜車和吊車的運行時間可於官方網站查詢

大雄山最乗寺

圖片來源：大雄山最乗寺官網

位於神奈川縣的大雄山最乗寺，同樣是與天狗有關的寺廟，但較不廣為人知，來到這裡就連外國遊客都很難看到，整個寺內都是相當的沈靜，但距離東京比較遙遠，如果是對非常喜歡天狗的朋友，就很推薦可以來一趟。

最乗寺最大的看點就是主殿內的兩尊超巨大天狗與鴉天狗像，一進到主殿馬上就被震撼到，但主殿並非是隨時對外開放的（小編去的當天是假日有遇到對外開放），建議先於官網上查詢，在主殿旁邊還能看到各種大大小小的「下駄」，也就是天狗腳上所穿的木屐。

▲各種大大小小的「下駄」與好像在守護這座山的天狗與鴉天狗※非楓葉季節拍攝

楓葉季節的最乗寺也是非常值得一看的！！小編已經計劃再去一次了。

大雄山最乗寺

地址：神奈川県南足柄市大雄町１１５７

營業時間：6:00～16:00

交通：新宿出發搭乘小田原線至「小田原」站，轉乘大雄山線在「大雄山」站下車，車站旁的巴士站搭乘巴士於「道了尊」站下車。

官方網站

部分圖片提供、文章撰寫：Miya

責任編輯：Lucy Wu

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