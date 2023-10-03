11月遊大阪必看！枚方公園夢幻點燈秀 華麗程度再升級

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圖：京阪電氣鐵道／來源
圖：京阪電氣鐵道／來源

光之遊樂園的代表性樹狀燈飾今年以鮮花打造，命名為「花卉與妖精之樹（暫譯）」（示意圖）。　圖：京阪電氣鐵道／來源
光之遊樂園的代表性樹狀燈飾今年以鮮花打造，命名為「花卉與妖精之樹（暫譯）」（示意圖）。　圖：京阪電氣鐵道／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】今年想規劃不一樣的大阪之旅，就到「枚方公園」欣賞華麗無比的夜間點燈秀吧！枚方公園位於京阪電車沿線，無論從大阪或京都出發，交通都相當方便。

經典冬季點燈活動「光之遊樂園」預計自11/3起跑，搭配今年邁入10週年，打造出史上規模最大的7大點燈專區、歷年最高13公尺的樹狀燈飾以及加入全新LED技術等，讓遊客能盡情打卡，可說是看點十足。

▲摩天輪前方設置以蝴蝶、花卉為主角的打卡專區（示意圖）。　圖：京阪電氣鐵道／來源
▲摩天輪前方設置以蝴蝶、花卉為主角的打卡專區（示意圖）。　圖：京阪電氣鐵道／來源

今年以「花卉」為主題，睽違5年更新整體內容打造出「光之遊樂園～Flowering Illumination～」盛宴，一踏入園區首先經過的「神奇的潟湖舞台」區域加入LED花卉點綴，遊客還能體驗花占卜。

▲「神奇的潟湖舞台」具備探險型遊樂設施與表演舞台，點燈後則成為花占卜奇幻世界。　圖：京阪電氣鐵道／來源
▲「神奇的潟湖舞台」具備探險型遊樂設施與表演舞台，點燈後則成為花占卜奇幻世界。　圖：京阪電氣鐵道／來源

今年度的夜間點燈，首次導入枚方公園原創的「合奏LED」技術，藉由結合不同顏色的單色LED光源，讓色彩呈現上更加細膩柔和。設置展現花卉魅力的「花之指南針」、讓遊客體驗變身為花卉妖精的拍照看板外，境內的玫瑰庭園區域也活用自然花卉，推出「古典夜間庭園」專區，白天呈現出花海之美，點燈後則能感受燈光與花卉共舞夢幻魅力。

▲浪漫無比的「愛之神殿」坐落於「古典夜間庭園」內，由愛神邱比特為遊客的戀情加持。（示意圖）　圖：京阪電氣鐵道／來源
▲浪漫無比的「愛之神殿」坐落於「古典夜間庭園」內，由愛神邱比特為遊客的戀情加持。（示意圖）　圖：京阪電氣鐵道／來源

「光之遊樂園～Flowering Illumination～」點燈秀在特定日的17：00開跑，只要憑藉1日入園券就能欣賞。如果想加碼遊玩約40種遊樂設施，推薦選擇包含遊樂設施 Free Pass 的門票方案，並安排早上入園遊玩、夜幕低垂後再漫步欣賞點燈。

▲半數以上的遊樂設施夜間時段也正常開放，能一邊享受設施一邊欣賞夜間點燈。　圖：京阪電氣鐵道／來源
▲半數以上的遊樂設施夜間時段也正常開放，能一邊享受設施一邊欣賞夜間點燈。　圖：京阪電氣鐵道／來源

◎ 大阪府枚方公園　光之遊樂園～Flowering Illumination～

．舉辦日期：11／3～2024年4／7期間的特定日登場，確切日期請見官網公告

．點燈時間：17：00～當日閉園

．交通：搭乘京阪電車至「枚方公園」站下，徒步約5分鐘。

．門票：

 【1日入園券】國中生以上1,800日圓，未就學兒童～國小生1,000日圓。

 【1日入園券+遊樂設施Free Pass】國中生以上5,100日圓、國小生4,300日圓、未就學兒童3,000。

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