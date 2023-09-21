《Gelato Pique》Pokémon Sleep聯名睡衣好眠登場！同場加映皮卡丘立體咖哩飯與皮卡丘檸檬漂浮飲？！

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

你下載了嗎？最萌的Pokémon Sleep全球下載突破千萬次，這是一款透過「睡覺」來測量、記錄睡眠的遊戲應用程式。在Pokémon Sleep的世界裡，當你睡覺時寶可夢精靈們才會聚集過來，玩家將和住在島上的大型卡比獸與橙夢博士，一起展開一場寶可夢的睡眠研究之旅。透過早上研究寶可夢睡姿、日間培育卡比獸、晚上睡覺測量睡眠，用一天的循環來蒐集寶可夢的可愛睡姿吧！

為了讓你好好睡一覺、睡得更舒服，日本超人氣居家服飾品牌《Gelato Pique》將推出全新的Pokémon Sleep聯名睡衣！以輕柔、舒適兼具時尚而聞名的Gelato Pique搭上了話題正夯的Pokémon Sleep，預計在9月底時正式推出，一起來看看有哪些商品吧～

Gelato Pique x Pokémon Sleep聯名睡衣新登場

以卡比獸、皮卡丘、胖丁三位主人公為主角，顏色以充滿童心的馬卡龍色設計，軟綿綿的材質舒適好摸，保證讓你一覺到天亮～褲子將推出短褲與長褲兩款，建議兩款都入手讓Gelato Pique陪伴你度過今年秋冬！

除了基礎款外，還有推出提花針織款的成套睡衣，以呼呼大睡的寶可夢、皮卡丘、胖丁和傑尼龜為主角，可愛的模樣令人想跟他們一起來場好眠之旅～

想睡得更好嗎，那就戴上眼罩吧！把自己變成真正的寶可夢角色，一起進入Pokémon Sleep的世界中呼呼大睡～另外還有各種周邊小物，男女裝、童裝都有推出，期待正式開賣趕快到來！

販售日期：2023年9月28日起

詳細資訊：https://gelatopique.com/

《同場加映》寶可夢咖啡廳：皮卡丘立體咖哩飯&皮卡丘檸檬漂浮飲

為了慶祝東京日本橋首間寶可夢中心的25週年慶，全新推出「皮卡丘立體咖哩飯」與「皮卡丘檸檬漂浮飲」。

咖哩飯上將放上一整隻立體的皮卡丘，並以小火龍雞排、傑尼龜海鮮焗烤或妙蛙種子馬鈴薯沙拉作為配菜，讓你捨不得開動享用！

而「皮卡丘檸檬漂浮飲」是一款在杯子底部加入椰果與紅茶果凍，上頭放上和皮卡丘一樣顏色的芒果霜淇淋做出皮卡丘的造型，酸甜又消暑的冰涼氣泡水最適合炎熱的天氣了～點漂浮飲還會隨機附上一款皮卡丘造型的立牌，值得蒐藏！

窩日本推薦閱讀： 2023日本賞楓攻略：最新紅葉預測+日本全國人氣賞楓勝地推薦

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」