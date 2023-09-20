沉浸式體驗！都喜天麗飯店新開幕 創「開心農場」及「有機茶園」款待京都深度遊旅客

京都都喜天麗飯店主打沉浸式體驗，以多元道地的方式品味京都之美。 圖：都喜國際 Dusit International／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】知名泰國領導房地產開發公司都喜國際，宣佈旗下都喜天麗飯店於9/1在京都正式盛大開幕，甫開幕的京都都喜天麗飯店（Dusit Thani Kyoto）主打沉浸式體驗，掀起一波京都觀光熱潮，前所未見大動作將都喜集團獨特的泰式熱情以及好客氛圍一次帶到日本。

有別於同集團 ASAI 京都四条旅店輕旅行，甫開幕的京都都喜天麗飯店更像一座城市綠洲，邀請來訪旅客充分體驗「沉浸式」住宿方式，在這個京都全新開幕的五星級飯店中，徹底讓六感及心情放鬆，不再汲汲營營，而是用心去感受京都的美。

首先映入眼簾的飯店迎賓金色大堂櫃檯，將泰國人的熱情好客與日本人注重細節的傳統，透過現代風格進行詮釋，由泰國曼谷知名 PIA Design 公司設計，其靈感來自日本京都和泰國大城府的古都豐富文化和令人驚歎的建築，將優雅與舒適融合，為每位旅客創造了一個被賦予多層意義的環境。

▲京都都喜天麗飯店已於9/1在京都正式盛大開幕。 圖：都喜國際 Dusit International／提供

從豪華的客房到溫馨的大堂酒廊，還有中庭禪意庭院，每個空間都經過精心設計，讓賓客沉浸在恰如其分的環境中。接著旅客分別入住分佈在四個樓層共147間佈置典雅的客房，感受客房內賓至如歸的住宿細節。如果有會議的商務旅客可以梳洗換裝後，直達多功能會議廳或商務中心進行洽公，完成一天的公務，其陪同的親友則可前往飯店附設的健身中心或先預約熱門的 Devarana Wellness 健康中心，安排各式養護課程，融合古老的泰國治療藝術和日本沉浸儀式相結合，其水療及冥想課程，為現實生活緊湊感按下暫停鍵，在這裡甚麼都不想，盡情放空就是最大享受。

▲京都都喜天麗飯店－Ayatana六感泰式餐廳。 圖：都喜國際 Dusit International／提供

▲融合泰國美食和日本烹飪的佳餚，打造直達感官用餐體驗。 圖：都喜國際 Dusit International／提供

在美食餐廳的部分，正是京都都喜天麗飯店的主要亮點，建議利用服務專線事先預約想要品嚐的餐廳，其中討論度最高的是 Ayatana 六感泰式餐廳，走進這家餐廳首先會被其特殊金繼工藝裝潢所驚豔。「金繼」又稱「金繕」，是一種專用以修補器物的日本傳統工藝，用漆和金粉黏合破損器物，並彰顯其裂紋，缺失或不完美，金繼都坦然接受，視為人生之必然，更從其中發掘獨特美感。

Ayatana 六感泰式餐廳未演先轟動，由兩位星級主廚 Bo 和 Dylan 坐鎮將其美味料理在地化，他們先前在曼谷的餐廳 Bo.Ian 贏得了米其林星級和全球認可，既獨特創新的概念是提供泰國美食和日本烹飪的縮影，採用最新鮮的永續食材烹飪，打造直達感官用餐體驗。

另外同樣令人引頸期盼的是特色鐵板燒紅葉餐廳，充分體現了關西地區的烹飪傳技巧並嚴選優質日本食材，座位不多氣氛卻最熱絡！ 下午時段來到奢華的茶館品味茶道，這裡提供來自本地最優秀大賞的日本茶；又或者可以選擇來到大堂酒廊與三五好友品味一杯，愜意暢快。

想要觀光的朋友，西本願寺與東本願寺就在咫尺，輕步抵達，或者散步來到最熱鬧的京都塔也不過就是8分鐘的腳程。回到飯店後還有一家獨特的甜點工作室 Kati，作為京都市中心第一家泰式甜點工作室，將新鮮獨特的椰子甜點帶到了京都市中心呈現道地泰國甜點。

▲京都都喜天麗飯店時尚高雅的酒吧－Den Kyoto。 圖：都喜國際 Dusit International／提供

京都都喜天麗飯店專為環球旅行者而設計，提供一系列當地體驗，所有活動均旨在鼓勵旅客進行一場又一場的文化之旅，頌揚京都古城的氣質和靈感，確保永續發展成為飯店日常運營的一部分，並在各個方面鼓勵環保實踐，以產生積極的社會和環境影響，提倡永續旅遊。

為落實永續旅遊，都喜近日開辦了「開心農場」與「有機茶園」，在地化的特色創造雙贏局面，由於「可持續發展」是都喜集團運營的核心指導原則之一，兩家飯店已與京都當地小原農場（OHARA FARMY）合作推出「都喜農場」，相當於自創開心農場，從菜園收穫的蔬菜將供應到日本各地飯店的餐廳餐桌上，共同創造雙贏。

都喜農場位於京都佐京區大原村町，是由小原農場所管理的田地的其中一部份，這裡距離市中心僅20分鐘車程，農場已經開始種植香菜和一些泰國美食不可或缺的蔬菜，收穫的蔬菜將在京都都喜天麗飯店和 ASAI 京都四条旅店的餐廳和酒吧供應，希望旅客安心食用，開心度假。稍早之前飯店員工還一同參加了自家開心農場的開業典禮，未來都喜開心農場計劃為飯店住客和遊客提供蔬菜收穫採摘體驗活動。

由於「永續經營」和「在地化」是都喜國際集團全球飯店營運的重要概念，這一創舉實現了目前兩家新飯店目標其中之一。不僅如此，都喜國際還加快腳步落實其第二個永續發展項目，即是與當地茶園 Tea Room 合作推出獨有的「都喜茶園」以確保食安品質拳拳到位，採取有機農法全力供應高品質茶葉，讓旅客玩的開心，吃的安心，鼓勵在旅遊的同時做到環保愛地球，預計將掀起一波永續環保觀光熱潮。

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