哆啦A夢大人系的文青周邊商品新登場！日本郵局全新聯名又來囉
【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】
你知道9/3是什麼日子嗎？那就是可愛的哆啦A夢生日啦～日本郵局過去曾與哆啦A夢聯名推出過多次可愛的周邊商品，當然更不會錯過生日這麼重大的節日囉！從9/1起便可以到日本郵局官網預購，一起跟著窩小編來看看有哪些超可愛的聯名商品吧！
日本郵局X哆啦A夢 大人系文具新上市
哆啦A夢推出過許多可愛的周邊商品，但是對於成熟的大人來說，要拿出來使用還是會稍顯害羞。因此日本郵局這次針對成年的大人推出了沉穩風格的設計，低調的包裝與文青系滿分的文具，即使是上班時也能放心拿出來使用～
1. 哆啦A夢木軸原子筆 1,870日圓
原子筆本身來自日本三菱鉛筆公司的明星商品，木紋的線條都是獨一無二的設計，筆身是簡約的灰銀色，實用性與外觀設計都深得大人喜愛！
2. 素描本 1,045日圓
與日本人氣素描本品牌「CROQUIS」聯名，牛皮色的封面上印滿了許多可愛的哆啦A夢、妹妹哆啦美、銅鑼燒與各式小道具，不論是拿來素描、製作繪圖本、日記本、印章收集本、手札等都很適合
3. 哆啦A夢捲尺 1,760日圓
你以為這只是一個可愛的絨毛吊飾嗎？其實這是一個家家戶戶必備的捲尺！將哆啦A夢的藍改為低調的灰藍色系，拉出捲尺長度約200公分，非常實用。平常沒用時放在家裡也是個可愛的裝飾品，且數量限定2000個，絕對值得收藏！
4. 哆啦A夢日期印章 各4,620日圓
與日本百年印章製造商SANBI合作，推出兩款不同圖案造型的印章，1款是「郵票造型款」、另一款「書籍造型款」，蓋在喜歡的便條紙、本子上，記錄每天的日常生活吧
5. 哆啦A夢印章墊 880日圓
有印章就需要有印章墊！以藍色郵票造型的矽膠製成，可以拿來緩衝蓋印章時的力量，還能當作杯墊放在辦公桌喝咖啡，療癒又可愛
6. 哆啦A夢收納布盒 2,200日圓
由沉穩的深棕色布料製成的收納盒，內裡印製與素描本封面一樣的圖案，收納盒大約可容納A4大小的物品，平常可以將不常用的小物通通收納起來，讓居家或辦公環境變得更乾淨整潔
預購開始日：2023年9月1日~
通路：日本郵局
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