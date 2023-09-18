預約你的滑雪假期！Club Med x 台灣虎航聯手 北海道滑雪5天4夜全包式62,800元起

Club Med Sahoro 設有露天加拿大浴，滑雪後放鬆擺脫疲累。 圖：Club Med／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】時序進入夏秋之際，全包式滑雪假期領導品牌 Club Med 雪村業績表現亮眼，截至目前為止與2022年解封後的雪季同期相比大幅激漲近1.5倍，其中日本北海道占8成。不僅如此，從近期訂單數據中更觀察到，有越來越多的滑雪客提前至少3個月就開始預訂今年12月出發的滑雪假期。

▲前100名預訂入住Club Med Sahoro雪村4晚的旅客加贈全套雪具1日免費租借。 圖：Club Med／提供

為了搶攻年底滑雪商機，全包式滑雪假期領導品牌 Club Med 聯手台灣虎航推出12月出發的滑雪快閃優惠，凡於即日起至10/31期間，訂購「Club Med北海道雪村5天4夜行程（Club Med Tomamu、Club Med Kiroro Peak 行館、Club Med Kiroro Grand本館、Club Med Sahoro 皆適用） 」搭配台灣虎航桃園－札幌（新千歲）來回機票，每人最低62,800元起。其中，前100名入住 Club Med Sahoro 雪村4晚的旅客（限4歲以上），即贈「全套雪具1日免費租借（含雪鞋、雪板、雪杖、安全帽）」，市值1,800元。

▲全包式滑雪假期包含免費團體滑雪課程及雪票。 圖：Club Med／提供

瞄準國人赴北海道滑雪熱潮，台灣虎航不僅提供桃園－札幌（新千歲）的密集航班，也有飛航函館、旭川等航點，讓遊客可依旅程規劃自由搭配，滿足國人飛往日本旅遊的強大需求。

擁有超過60年經營歷史的 Club Med 則計畫於12月全新開幕北海道第四間滑雪度假村 Kiroro Grand 本館，Grand 本館特別針對4歲以上孩童推出免費滑雪課程，讓孩子在安全的環境下體驗滑雪樂趣，除了滑雪，還有一系列音樂、藝術等寓教於樂的活動，讓孩童擁有最充實的回憶。

▲Club Med 計畫於12月全新開幕北海道第四間滑雪度假村 Kiroro Grand 本館。 圖：Club Med／提供

Club Med 位於北海道4間全包式雪村，包含 Club Med Kiroro Grand 本館和 Peak 行館，以及貓途鷹（TripAdvisor）評鑑第一名的 Club Med Tomamu，此外，比鄰大雪山國立公園的 Club Med Sahoro，設有露天加拿大浴，滑雪後最適合泡在熱水擺脫一整天疲累，同時欣賞被白雪覆蓋的樹林美景；最後再由北海道在地漁獲美食滿足味蕾，讓身心靈得到充分滿足。

全包式滑雪假期不僅包含台灣虎航來回機票、舒適住宿、新鮮漁獲直送餐桌、酒水暢飲、雪票、分級分齡滑雪教學以及夜間主題派對等活動，亦提供一系列活動選擇，包括露天風呂、溫水泳池、雪地健行體驗等。

▲Club Med 北海道度假村提供在地漁獲美食滿足旅客味蕾。 圖：Club Med／提供

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