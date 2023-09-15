「富士急樂園×進擊的巨人」近身感受瑪莉亞之牆奪回之戰！速速咩

※照片來源：官方網站

富士急樂園-富士飛行社-

※照片來源：官方網站

富士急樂園的富士飛行社以乘坐飛機為主題的遊樂設施，聽起來是室外的遊樂設施，但其實是就算下雨天也能飛行的室內遊樂設施，利用螢幕3D立體效果以及4D的設施體驗，這聽起來好像沒什麼，但其實實際體驗過後，小編認真大大大推薦！！

這次還是跟《進擊的巨人》出的新活動，身為巨人粉的小編原地大興奮之外加在心中大喊著：「我要去！！我絕對要去爆！！」

《進擊的巨人》為諫山創老師代表作，從2009年開始《Magazine》上展開長期連載，於2021年漫畫完結。動畫製作也在近期宣布進入最後一季，艾倫正式的要跟大家說再見了，但就算漫畫完結也依舊是熱度不減，在整個故事的一開始以著重在「對抗巨人」的部分就已經給不少人投下了震撼彈，看完整部巨人還能成功的開始懷疑人生。

其中這次的活動選擇了作品前半期的經典場面「瑪莉亞之牆奪回之戰」，在這段真的是高潮不斷帶給觀眾的情緒也是刺激到不能再刺激了，艾爾文團長那高亢又振奮人心的喊話，里維兵長對抗獸之巨人的帥氣戰鬥身姿，巨人化艾倫與阿爾敏的自我犧牲式戰術，以及人類初次戰勝巨人奪回瑪莉亞之牆的感動，讓粉絲們跪著看完，是既欽佩又心痛的一段，這段劇情給小編的印象實在是過於深刻了，知道這次的活動合作小編我只剩下「啊啊啊啊」的語言能力了，小編早已準備好獻出心臟囉～

▲有出限定周邊讓大家體驗完設施還可以大爆買（照片來源：官方網站）

富士急樂園×進擊的巨人

活動日期:2023年7月20日開始

時段：10:00/13:00/1700

體驗時間：大約7分鐘

入場費：2000円 ❇可搭配富士急樂園pass券

官方網站

富士急樂園×新世紀福音戰士 體驗心得

前一個連動的作品是《新世紀福音戰士》，目前已經結束了，小編感受到了這項設施厲害之處就是可以一秒融入場景，臨場感可以說是100分，搭配配樂以及可愛明日香帶著大家一起戰鬥，從頭到尾都是震撼十足，甚至會因為看到了一開場的初代機和2號機站在兩旁被感動的熱淚盈眶，還有因為從高空往下飛行的畫面而忍不住叫出「啊」的一聲，以為真的要掉下去了，最後還聽到了明日香罵了真嗣一句「バカ！（笨蛋）」，簡直是不要太經典耶，真心佩服這項設施的設計，非常推薦大家去體驗富士飛行社這項設施哦！

富士急樂園（富士急ハイランド）

地址：山梨県富士吉田市新西原5-6-1

營業時間：9:30～17:00

※ 每日營業時間恐有變動，且不同區域營業時間也有可能不同，出發前建議先在官方網站確認。

交通方式：JR富士急樂園站下車直達

官方網站

部分圖片提供、文章撰寫：Miya

責任編輯：Lucy Wu

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