日本動漫聖地巡禮宅旅行 不只有《你的名字》和《天氣之子》

▲天氣之子出現過的高円寺「氣象神社」

原本泛指走訪日本「有靈氣」之場所，近年來流行起另一種的「聖地巡禮」，有許多動畫漫畫作者會把日本真實場景畫進作品中，或是日劇中出現的地點，粉絲們看了之後就把這些地方當作景點去拍照打卡，不僅帶動了當地的觀光，粉絲們去到當地也能感受到滿滿的作品氛圍，說到聖地巡禮肯定會讓人想到最喜歡把日本街景畫進動畫裡的新海誠系列作品，讓人看了好想露營的《搖曳露營》，感覺去到池袋能看到自動販賣機飛在天上的《Durarara無頭騎士異聞錄》，「聖地巡禮」的風氣因此盛行了起來。

《你的名字》這部作品讓許多人對於表達感情的方式得到了新的見解，男主角瀧和女主角三葉看似什麼都沒說卻也什麼都說了，讓大家感受到原來感情很多時候也並不是一定要說出口才能夠傳達，正因如此《你的名字》才能被大家稱為神作，瀧為了找尋他們互換身份的真正理由以及為何三葉突然消失，瀧不僅查了許多資料也親自到三葉的故鄉，並在發生悲劇前成功阻止了災難發生得以在最後讓兩人相遇，讓大家看到了緣分的強大！這不是愛那什麼才是愛呢。

①須賀神社

如果是來東京旅遊，沒辦法跑太遠的朋友非常推薦這個景點哦！出現在《你的名字》最後，瀧和三葉兩人在東京相遇的那個階梯，是整部動畫中非常經典的場景之一，而它就在鄰近四谷車站住宅區中的須賀神社旁邊，一到這邊就能看到非常多人在拍照，不論是日本人還是外國人都聚集在這邊拍照，就算是電影播出已過了七年，熱度依舊不減，還是吸引了很多人來到這裡朝聖。

須賀神社

地址：東京都新宿区須賀町５

交通：JR中央線/丸之內線/總武線/南北線 於「四谷」下車徒步10分鐘

②長野縣 諏訪湖

在動畫的後半段，瀧和三葉利用時空交錯的瞬間在三葉故鄉的糸守湖順利見到了彼此，並且在這短短的一瞬間述說所有對彼此想說的話，努力記下彼此的名字，這個片段中出現的糸守湖被推測出原形是出自位在長野縣的諏訪湖，諏訪湖是長野縣最大的湖泊，就如同動畫裡一般壯觀，爬到立石公園的頂端，便能從最高處眺望整個湖泊，就好像進到了動畫一般呢，且到了夜晚的諏訪湖夜景也非常值得一看哦，夜晚的諏訪湖又是另一種特別的美景。

▲接近傍晚的諏訪湖更有動畫的氣氛了

長野縣 諏訪湖

地址：長野県諏訪湖

交通：JR「上諏訪」站西口走路13分鐘可達湖邊

表達情感的方式有很多種，如果跟你的名字比起來，那麼天氣之子表達喜歡的方式是那麼直接跟大膽，故事講述離家出走孤身一人來到東京的男主角帆高與擁有可以招喚晴天的陽菜相遇的故事，日本自古以來就有將巫女獻祭換取和平一說，而能夠帶來晴天的「晴女」同樣無法改變走上悲慘的結局。

東京遭受著沒日沒夜的大暴雨，兩人利用這項能力幫助（賺錢）讓許多人在重要的日子能夠在晴天下順利舉行，卻不知道這個能力是一次一次陽菜犧牲自己才換來的，等發現時一切都來不及了，陽菜已經漸漸走上了「晴女」的悲慘結局，但最後帆高選擇了就算全世界毀滅也不想失去陽菜，而沒讓陽菜犧牲自己，就這樣東京依舊承受著暴雨並慢慢的被雨水給淹沒。

①氣象神社 高円寺冰川神社

上面有提到的，被畫到了天氣之子中位於高円寺的「氣象神社」，在這部作品中也能看到許多東京的地點出現在了動畫中，新海誠的這些小巧思也是他的作品特色之一，除了畫風細緻外看到動畫中出現了大家所熟知的街景也能夠跟著會心一笑，氣象神社因此吸引了更多人的到訪，木屐形狀的繪馬跟御守還有會隨著天氣變換的朱印，跟可愛的晴天娃娃，如果覺得自己是雨女雨男的人就更加適合去了，此神社有拔除雨男雨女稱號的效果，都是氣象神社的一大特色，就算不是為了天氣之子去，也是非常直得一看的神社。

高円寺冰川神社 氣象神社

地址：東京都杉並区高円寺南４丁目４４−１９ 氷川神社

營業時間：7:00～17:00

官方網站

②朝日稻荷神社

動畫中陽菜來到了一座大樓樓頂的神社祈禱，也是第一次不小心發動了能力使天氣放晴的神社——朝日稻荷神社，和動畫一樣是位在大樓頂樓的神社，位於銀座的大廣朝日大樓的頂樓，從銀座站走到大廣朝日大樓大約是5～10分鐘左右，朝日稻荷神社只有平日有開，要小心別撲空了。

朝日稻荷神社

地址：東京都中央区銀座3-8-12大広朝日ビル

營業時間：9:30～15:00

官方網站

※照片來源：官方網站

《搖曳露營△》，講述著一群熱愛露營的女高中生，女主角志摩凜因為家人喜歡露營的關係也跟著開始喜歡上露營，總是騎著摩托車一個人四處露營，因緣際會下也是認識了不少喜愛露營的朋友們，從一開始的一個人到大家一起露營，《搖曳露營》中出現許多山梨周邊、富士山、靜岡那帶的場景，看了這部作品後不僅好想去日本還有好想露營啊！的心情，可以在富士山下露營太讓人憧憬了吧！！動畫中也有不少在露營時煮飯大家一起吃飯時的場景，那場面不僅溫馨，也讓人覺得好餓，不論是吃什麼只要大家一起吃就會變得很好吃。

① 富士山本栖湖-浩庵露營場-

位於海拔900公尺的浩庵露營場是凜初次與撫子相見的地方，當時正一個人露營的小凜遇上了因為想看富士山卻不小心在路邊長椅上睡著的撫子，小凜邀請了撫子到自己的帳篷，撫子也因此感受到了露營的樂趣，兩人成為朋友後也很常展開兩個人的露營。

因有許多粉絲為了搖曳露營前往浩庵露營場朝聖，周邊的販賣部也有販售跟搖曳露營相關的周邊商品，可以面向富士山露營真的是人生一大享受呀～此露營場是有提供小木屋和露營地的，因為高海拔所以就算是夏天也是涼爽舒服的氣溫，適合打算在日本待比較多天且喜歡大自然路線的人哦。

富士山本栖湖-浩庵露營場-

地址：山梨県南巨摩郡身延町中ノ倉2926

費用：大人500日圓、小孩300日圓

時間：8:00 check in / 10:00 check out

官方網站

※照片來源：官方網站

「深大寺」

知名以妖怪為主題的作品《鬼太郎》，作者水木茂老師的故事曾被拍成日劇《鬼太郎之妻》，水木茂老師曾在調布生活過一段時間，故這部日劇也有在調布取景，劇中有出現水木茂老師帶著妻子布美枝來到深大寺散步。

深大寺僅次於淺草寺第二的東京歷史最悠久寺廟，相較於淺草寺，深大寺較少被大家所熟知，也因為鬼太郎之妻的開播，使得深大寺被更多人知曉，進而帶動了深大寺的觀光。在深大寺外的商店街往裡走一點點就能看到鬼太郎茶屋了，對鬼太郎茶屋有興趣的可以參考此文章哦。

調布 深大寺

地址：東京都調布市深大寺元町５丁目１５−１

營業時間：9:00～17:00

官方網站

鬼太郎茶屋

地址：〒182-0017 東京都調布市深大寺元町５丁目１２−8 鬼太郎茶屋深大寺店

電話：0424824059

營業時間：10:00～17:00（每週一公休）

官方網站

由知名京都動畫公司（簡稱京阿尼）製作的動畫電影《聲之形》，女主角西宮硝子先天上的聽覺障礙，在小學五年級時轉學到了男主角石田將也的班級上，硝子因為聽不見所以也不太會說話，只能看對方嘴形或是透過筆記本交談，因此遭到班上同學的孤立，將也也是主使者之一，多年後將也為自己做的事感到後悔還為此學了手語打算和硝子道歉，雖然在這過程中曾想辦法逃避，但最後還是鼓起勇氣面對並與對方道歉，將也在與硝子重逢之際誠心的向硝子道歉並使用手語提出了成為朋友的請求，硝子不但原諒了將也並對於成為朋友還有學了手語而感到開心。

①美登鯉橋

成功變成好朋友後的兩人每天都會相約在美登鯉橋見面，一起聊天或是買麵包餵食河裡的鯉魚，在美登鯉橋兩人也創造了許多回憶，所以這座橋成為了故事中很重要的場景，在電影的尾聲將也為了救打算自殺的硝子而自己也掉入河裡進了醫院，之後自己從醫院跑出來，並未相約好的兩人在美登鯉橋見面的橋段也讓很多人感動落淚，有很多重要的經典橋段都是在這座橋上發生的。

美登鯉橋

地址： 岐阜県大垣市西外側町2丁目46

交通：JR大垣站南徒步18分鐘

②大垣公園

大垣公園出現在動畫中不少次，將也在大垣公園與硝子的妹妹（一開始誤認為是弟弟）的西宮結弦相遇，當時的結弦還無法原諒當年霸凌硝子的將也，得知兩人成為朋友感到生氣的結弦因此和姊姊大吵一架，賭氣離家出走後卻因為淋雨而發燒躺在公園裡的遊樂器材中，在這邊被將也發現後很擔心結弦，也藉由這個機會與結弦好好談過且把發燒的結弦送回家，結弦才因此感受到將也的改變及反省，願意原諒將也。

「大垣市総合福祉会館」是兩人升上高中後，初次見面的地方，將也為了向硝子道歉而到総合福祉会館找硝子，將也帶著以前小學時硝子溝通用但最後被將也扔進了池子裡的筆記本，親自將筆記本還給硝子並且向她道歉。

大垣公園

地址：岐阜県大垣市郭町２丁目５３

交通：大垣站徒步7分鐘

以上是簡單介紹的幾個小編去過和想去的聖地巡禮景點。

部分圖片提供、文章撰寫：Miya

責任編輯：Lucy Wu

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