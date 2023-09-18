京都今秋必玩！NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023 紅葉藝術共舞

「NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023」秋季系列活動預計從9／14開跑，會期長達2個半月。 圖：NAKED, INC.／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】今年秋季預計去京都欣賞紅葉？別錯過把這項期間限定活動也排入行程內！知名創意光雕團隊NAKED, INC.操刀打造的藝術企劃活動「NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023」，今年度配合夏、秋、冬獨有的季節魅力接棒登場。

日前剛結束的夏季版本以娛樂、夏日祭典為主軸，緊接著9/14～12/3開跑的秋季版本則以傳統文化、藝術為主打亮點，再搭配紅葉絕景一同呈現。包含二条城、北野天滿宮與比叡山延曆寺等，現階段預計設置8處會場，帶來嶄新秋之盛宴。

▲NAKED 團隊早在2018年起就與二条城攜手推出秋季光雕展，可說成為秋遊京都必訪的經典活動。 圖：NAKED, INC.／來源

今年二条城的秋季光雕展不光只有紅葉與光雕藝術吸睛，更加入日本傳統插花藝術「花道」的概念元素，讓華麗程度再次升級！「NAKED FLOWERS 2023 秋 世界遺產・二条城」預計在10/26～12/2期間登場。

看點２：世界遺產・仁和寺

▲仁和寺在春季以擁有晚開櫻花聞名，秋季則能欣賞參道兩側紅葉環繞景色。 圖：NAKED, INC.／來源

創建於西元888年，距今已有千年以上歷史的「仁和寺」為世界遺產一員，坐落於京都市區北側，鄰近龍安寺、金閣寺與北野天滿宮。境內將會配合「NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023」活動期間施行獨特的夜間點燈，現階段活動內容尚未出爐，請以官網後續公告為主。

看點３：黑谷金戒光明寺

▲黑谷金戒光明寺境內歷史氛圍濃厚，平常不對外開放的回遊式庭園「紫雲之庭」為必看亮點。 圖：NAKED, INC.／來源

黑谷金戒光明寺是江戶時代守護京都治安的京都守護職主要據點，也是被譽為幕末最強劍客集團「新選組」的興起之地。今年度的秋季特別公開將在11/14～12/2登場，能欣賞 NAKED 團隊的藝術光雕，也別錯過一探老虎數量會伴隨開關拉門而變化的「虎之間」，以及寺內珍藏的德川家康相關寶物。夜間點燈參拜於17：30～20：30舉行（20：00最終入場）。

看點４：北野天滿宮

▲御土居紅葉苑境內栽有約400株紅葉，搭配朱紅色橋樑美景令人驚嘆。 圖：NAKED, INC.／來源

京都知名紅葉景點「北野天滿宮」今年是 NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023 活動主要會場之一！境內的御土居紅葉苑相傳由豐臣秀吉所建，將在11/10～12/2期間施行特別夜間點燈活動。 紅葉苑的構造獨特，遊客輕鬆就能享受由上往下或由下往上的不同角度紅葉景色。入場門票包含贈送一代茶聖千利休研發的茶菓子，成人1,200日圓、孩童半價。

看點５：京都市役所前廣場 & JR京都站大樓 & 京都塔

▲「京都光雕藝術競賽」於9/14的18：30～21：00登場，能欣賞許多數位創作者的作品。 圖：NAKED, INC.／來源

9/14為活動開幕的第一天，率先登場的就是於京都市役所前廣場舉辦的「京都光雕藝術競賽」，將會展示來自京都、滋賀地區所有參賽隊伍的光雕藝術作品，並選出優勝隊伍。優勝作品將在9/15再次對外展示，優勝隊伍還能與 NAKED, INC.團隊一同打造明年度的活動新作。

延續夏季版本魅力，JR京都站大樓的大型樓梯區在10/13～10/21推出「NAKED ART STATION -KYOTO-」活動，預計將日本傳統茶道體驗數位化，呈現讓遊客能夠體感的參加型藝術作品。京都塔則在10/26推出1日限定的特別夜間點燈，各地區的活動多角展開，讓遊客秋遊京都能盡情享受光雕投影、紅葉、藝術共舞之美。

◎ NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023（秋）

．活動期間：9／14～12／3（※活動期間若有異動，依照官網公告為主。）

．活動會場：二条城、仁和寺、黑谷金戒光明寺、北野天滿宮、JR京都站大樓、京都塔、京都市役所前廣場、滋賀縣大津市比叡山坂本地區等。

★ 快速掌握日本吃喝玩樂就看「日本旅行情報局」

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野