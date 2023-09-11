星野集團也有青年旅館？ 3家「BEB」度假天堂 歡迎廚房自行煮食、可帶單車一起入睡

星野集團也有青年旅館？！是的，「BEB」是星野集團旗下繼「虹夕諾雅」「界」「RISONARE」「OMO」之後的第五個品牌，主打「自由為本的青年旅館」。目前「BEB」共在沖繩、輕井澤、茨城縣土浦市打造3家旅店，刻意營造踏進飯店立即能感受到猶如置身好友家中般“慵懶放鬆”的氣氛，或是如同學生時代常去的朋友公寓般的舒暢感，在「BEB5沖繩瀨良垣」可以在廚房自行煮食，在「BEB5輕井澤」，大夥可圍著篝火歡聚，「BEB5土浦」則是星野集團第一家自行車飯店，還可以和愛車一起入睡！

「BEB5 沖繩瀨良垣」是完美的度假之所，無邊際泳池、發呆亭俱全；圖片／©星野集團

BEB的客房及大廳設計別具玩心，且備有24小時營業的Cafe。歡迎攜帶外食入內享用、晚點吃早餐與退房也不成問題，旅客能隨著當下的心情，享受不受框架限制的旅行樂趣。

「BEB5 沖繩瀨良垣」是公寓式住宅，三五好友或單身旅客可以享受自己下廚、共食的樂趣；圖片／©星野集團

星野集團BEB5沖繩瀨良垣年輕人的度假天堂

來到「BEB5 沖繩瀨良垣」，會讓人立即沉醉在完美的度假氛圍中，無邊際泳池、發呆亭俱全，還飄盪著年輕的氣息，這裡是公寓式住宅，三五好友或單身旅客可以享受自己下廚、共食的樂趣！

BEB5 沖繩瀨良垣是BEB品牌繼續「BEB5 輕井澤」與「BEB5 土浦」後的第3家飯店，位於沖繩本島的海灘度假勝地瀨良垣，概念為「輕鬆・悠閒・美好時光」，希望旅客在此度過輕鬆悠閒的美好時光。

「BEB5 沖繩瀨良垣」旅客可在TAMARIBA的咖啡廳享用早餐；圖片／©星野集團

24小時開放的公共空間「TAMARIBA」是BEB的一大特色，備有桌遊、書籍，旅客可與一同旅行的夥伴在此享受舒適空間。此外，旅客可在TAMARIBA的咖啡廳享用早餐，早餐套餐每份1300日幣(不含稅)，可從2種帕里尼選擇主食，搭配優格與飲料。除了TAMARIBA之外，也能帶到客房或陽台享用美味早餐。

「BEB5 沖繩瀨良垣」共有7種房型，可容納一至五人，包括一般套房；圖片／©星野集團

BEB5 沖繩瀨良垣共有8種房型，可容納一至五人，包括一般套房、三人房、愛犬房、無障礙房型等，皆為配置廚房和洗衣房的公寓式住宅。旅客可前往附近商店和超市購買食材做料理，在沙發上悠閒放鬆，度過愉快的時光。同時館內設有健身房以及能感受海天一色的無邊際泳池，冬天會化身為溫水游泳池，一年四季都能使用，泳池旁的西式涼亭及躺椅更加增添海島度假氛圍。

BEB5 沖繩瀨良垣．地址：〒904-0404沖繩縣國頭郡恩納村瀨良垣1860 -4．住宿費用：1晚9,000日幣起/人 (2人1室使用時，含稅，不含飲食)．交通方式：距那霸機場約60分鐘車程。機場接送巴士 (收費) 約100分鐘。．停車場：最多可容納93輛．預約電話：050-3134-8096 (星野集團預約中心)・官網：https://hoshinoresorts.com/zh_tw/hotels/beb5okinawaseragaki/

「星野集團 BEB5 輕井澤」是一家猶如身處好友家中般、毫無拘束的“慵懶放鬆型”飯店；圖片／©星野集團

星野集團BEB5輕井澤既優雅又優閒氣息的飯店

「星野集團 BEB5 輕井澤」（長野縣・輕井澤町）是一家猶如身處好友家中般、毫無拘束的“慵懶放鬆型”飯店。與熟悉的好友們身處其中，可以忘卻時光、完全脫離旅途的緊張感。同時，它也是一家保存輕井澤既優雅又優閒氣息的飯店，當夜晚降臨時，青年人們圍著篝火聊天談心，多麼愜意！

「星野集團BEB5 輕井澤」青年旅店；圖片／©星野集團

星野地區位在最佳位置

在輕井澤中最熱鬧和受歡迎的星野度假區，可按照自己的節奏遊覽雲集了16間店舖的楡樹街小鎮，可以品嘗到長野美食的「村民食堂」，到星野溫泉「蜻蜓之湯」，全部都是可以步行能夠前往到的距離。

星野溫泉 蜻蜓之湯星野溫泉 蜻蜓之湯是個位於輕井澤星野度假區的地下源泉直接流入泉池的溫泉。住宿客可以600日幣優惠價格。

時間：10:00~22:00費用：600日幣（含浴巾、一般價格：1350日幣）

「星野集團BEB5 輕井澤」以“櫓（木造高台）”為概念的構造，宛如秘密基地一般的客房；圖片／©星野集團

24小時公共區域TAMARIBA隨性亂躺、自帶外食都OK！

公用空間“TAMARIBA”，將休息室包圍在寬敞的木質甲板平台之中。出售精釀啤酒、為搭配輕井澤之水而特製的原創咖啡、甜點和麵包，自帶從附近買來的點心酒水也 OK！可以在自己喜歡的地方隨意放鬆，穿睡衣也無需顧慮。天色變暗時便燃起爐火，隨着音樂聲而來的人們自然地聚在一起。夜色漸深，睡意來襲，那就這樣沉沉睡去。

「星野集團 BEB5 輕井澤」早餐推薦「脆皮法式吐司」；圖片／©星野集團

鋪設榻榻米的客房招牌早餐「脆皮法式吐司」

在鋪設榻榻米的 “YAGURA Room” 客房裡，脫去鞋子、伸長雙腿舒展身心。以“櫓（木造高台）”為概念的構造，宛如秘密基地一般的客房。

熬夜也罷晚起也罷，咖啡廳沒有時間限制，起床後就是早餐時間，用餐的地方也可隨自己喜好，帶回房間躺在床上吃也不錯，在 TAMARIBA 沙發上邊聽小鳥歌唱邊吃也別有一番風味，就算沒有椅子也沒有桌子，你喜歡的地方就是用餐的地方。

早餐推薦「脆皮法式吐司」，微甜的法式吐司加上脆皮起司，甜中帶鹹以及帶有起司的香氣。配菜的培根及沙拉都可請工作人員多加一些，如果想多吃一點的話可點L size，價錢跟M size是一樣的！

早餐■提供時間：7:00～10:00■費用：1,300 円（含稅/法式吐司、湯品、飲料的套餐）

星野集團 BEB5 輕井澤・地址：〒389-0195 長野県北佐久郡輕井澤町星野・館内設施：客房、公共空間「TAMARIBA」（內含Café﹑戶外露臺、圖書館）﹑精品店限住客使用・客房數：73間・價格：1房2位1晚時每人 9,000日幣〜、每間18,000日幣〜＊不含餐、不含税 ＊蜻蜓之湯溫泉600日圓優惠價即可使用 *原價1,300日圓・交通：JR輕井澤站搭乘計程車或西武觀光巴士約15分鐘・官網：https://hoshinoresorts.com/zh_tw/hotels/beb5karuizawa/

「星野集團 BEB5土浦」是星野集團第一家自行車飯店；圖片／©星野集團

星野集團 BEB5 土浦星野集團第一家自行車飯店

「星野集團 BEB5土浦」(以下 BEB5 土浦)位於日本最大級別的自行車度假區「PLAY atre 土浦」內，是星野集團第一家自行車飯店。BEB5 土浦於 2020 年 10 月 22 日開業，是 BEB 品牌第 2 家設施。設施概念為「讓人著迷的輪宿」。不管是對自行車沒有興趣的旅客或是單車愛好者, 希望對每一位旅客都能提供「讓人著迷」的住宿體驗。

任何人都能享受的自行車體驗

飯店備有可隨時租借的 E-bike。在清晨黎明時騎車到「霞ヶ浦」看早霞、在騎車前後看智慧型手機或平板做 BEB5 土浦原創伸展，準備各種「讓人著迷」的自行車的體驗。不管是對自行車沒有興趣的旅客或是單車愛好者都能享受。

「星野集團 BEB5土浦」對於一時也不想離開自行車的人，推薦「自行車房」；圖片／©星野集團

自行車友好設計可和愛車一起入睡的「自行車房」

館內為方便攜帶自行車移動設計，住宿期間，也有可以自由使用的維修空間「自行車空間」。單車愛好者聚集在此, 可當作互相交流的場合。在這裡準備了維修/保養道具、清潔道具、以及靴子烘乾機等。另外，對於一時也不想離開自行車的人，推薦「自行車房」! 不僅可以將自行車帶到客房，還提供只有在自行車房住宿的人才能租借的特別居家服，以及與愛車 (自行車) 一起睡覺的寢具組！

24 小時隨時可使用的公共空間 TAMARIBA , 是最適合大家一起度過的地方。可與家人朋友一同玩樂的桌遊、酷炫的自行車展示、用自行車製作冰沙…各種住宿體驗帶來與平時不同的放鬆時間。

「星野集團 BEB5土浦」稍晚的早餐有量十足的法式三明治、奶油焦糖瑪奇朵等；圖片／©星野集團

讓人自由放鬆的服務

來到 BEB，旅客可根據當時的心情做想做的事情，自由放鬆，而不會被時間或計劃所綑綁。公共空間 TAMARIBA 24 小時開放。退房時間大概是 11:00。與同伴玩到半夜，隔天想睡個懶覺也沒關係，稍晚的早餐有量十足的法式三明治、奶油焦糖瑪奇朵等，PLAY atre 土浦內的店家也會提供飯店住宿客人專用的菜單。

星野集團 BEB5 土浦・地址：茨城縣土浦市有明町 1 -30 PLAY atre 土浦 3 樓・客房數 :90 間 (自行車房 15 間，YAGURA Room：34 間，雙人房 39 間，愛犬房 1 間，無障礙客房 1 間)・費用 :1 晚 6,600 日元~(2 人使用 1 間時 1 人的費用，含稅，不含餐食)・入住時間 :15:00 退房時間 :11:00・官網：https://hoshinoresorts.com/zh_tw/hotels/beb5tsuchiura/

===================撰文／方雯玲

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