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是真的！星野集團RISONARE熱海 「海上卡拉OK桶」超好評強勢回歸

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遊客只要來到關東近郊的溫泉度假勝地「熱海」，就能來場與眾不同的特色體驗。　圖：星野集團／來源
遊客只要來到關東近郊的溫泉度假勝地「熱海」，就能來場與眾不同的特色體驗。　圖：星野集團／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】嚮往電影《神隱少女》裡的海上盆舟，其實不用跑到新潟？！「星野集團 RISONARE 熱海」去年推出後就廣受好評的特色活動「海上卡拉OK桶」，即日起至11/27期間的每週一強勢回歸了！

海上卡拉OK桶每次限定1組遊客，上限4人。體驗時間1小時，單次收費40,000日圓（包含香檳）。直徑約2.5公尺的木桶內設備齊全，讓遊客一邊放聲高歌，一邊眺望相模灣的美景。享受香檳外，還能額外加價預約奢華無比的起司魚子醬佐法國麵包。

※禁止酒駕；飲酒過量有礙身體健康、未成年請勿飲酒。

▲白沙咖啡館 Books＆Café 位於頂樓，能享受腳踩浪漫白砂，一邊眺望美景或閱讀書籍的悠閒時光。　圖：星野集團／來源
▲白沙咖啡館 Books＆Café 位於頂樓，能享受腳踩浪漫白砂，一邊眺望美景或閱讀書籍的悠閒時光。　圖：星野集團／來源

「RISONARE」為星野集團旗下子品牌之一，以滿足親子旅遊、闔家歡樂為品牌宗旨。距離東京搭乘新幹線約50分鐘就能抵達的「星野集團 RISONARE 熱海」使用熱海最知名的「煙火」與海洋的「藍色」為靈感設計，具備能眺望海景的白沙咖啡館、樹齡約300年的大樹樹屋等，能享受被天空、森林、大海包圍。

▲結合大海「藍色」的館內呈現舒適氛圍，透過大片落地窗美景盡收眼底。　圖：星野集團／來源
▲結合大海「藍色」的館內呈現舒適氛圍，透過大片落地窗美景盡收眼底。　圖：星野集團／來源

住宿客能在「森林的空中基地」享受樹上運動，挑戰跨越樹木與樹木之間的森林空中散步，夏季期間還有機會限定的漁師體驗等，標準和洋室雙床房包含早餐每人27,300日圓起；2大2小同住包含早餐每人20,000日圓起。

▲館內 Terrace Living Suite 示意圖，最多可6人同住。　圖：星野集團／來源
▲館內 Terrace Living Suite 示意圖，最多可6人同住。　圖：星野集團／來源

◎ 星野集團 RISONARE 熱海

．交通：JR熱海站搭乘接駁巴士，車程約20分鐘。

．地址：靜岡縣熱海市水口町2-13-1

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