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秋夜爛漫！ 日本藝術之都「teamLab 金澤城光之祭」 魔幻光雕投影必拍打卡

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圖：teamLab／來源
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「居住在金澤城石垣的花卉與共生動物們」作品示意圖。　圖：teamLab／來源
「居住在金澤城石垣的花卉與共生動物們」作品示意圖。　圖：teamLab／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】由知名數位藝術創意團隊 teamLab 操刀打造的「teamLab 金澤城光之祭」將在9/30～11/26期間限定登場，即日起已開放線上購票。

▲本次也推出互動式作品，遊客只需在紙上描繪出日本武將並掃描，就能讓自己的畫作出現在作品內。　圖：teamLab／來源
▲本次也推出互動式作品，遊客只需在紙上描繪出日本武將並掃描，就能讓自己的畫作出現在作品內。　圖：teamLab／來源

主會場「金澤城公園」入夜後搖身一變，成為開放感十足的展演空間。過去用來存放武器的倉庫「五十間長屋」結合動物與季節花卉，呈現出與白天截然不同的魔幻面貌。

▲「古老石垣的圓相」作品示意圖。　圖：teamLab／來源
▲「古老石垣的圓相」作品示意圖。　圖：teamLab／來源

境內以最古老技法「野面堆積法」打造的東之丸北面石垣，則是結合禪宗的經典符號「圓相」打造吸睛作品，以書法一筆勾勒而成的圓形圖樣不斷呈現，傳遞出 teamLab 團隊致力推動的「空書（在空間裡書寫書法）」魅力。

▲「直立並呼應的生命」作品示意圖。　圖：teamLab／來源
▲「直立並呼應的生命」作品示意圖。　圖：teamLab／來源

廣場區則能和經典之作「蛋狀物」進行互動，可以嘗試推倒蛋狀物，不久後就會發現它們逐漸恢復站姿，並會改變色彩、與周圍的蛋狀物相互呼應等，是打卡必拍魅力！境內的草木與庭園也預計推出具備呼吸燈效果、色彩鮮豔的光雕投影秀，讓遊客感受金澤城公園的夜晚魅力。

◎ teamLab 金澤城光之祭

．期間：9／30～11／26　18：00～21：30（20：45最終入場）

．交通：JR金澤站搭乘公車，車程約16分鐘。

．地點：金澤城公園（石川縣金澤市丸之內1-1）

．門票：

　【週一至週四】成人1,600日圓、國高中生800日圓、小學生500日圓、愛心票優惠折扣800日圓。

　【週五與例假日】成人1,800日圓、國高中生900日圓、小學生600日圓、愛心票優惠折扣900日圓。

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