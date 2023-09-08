快訊

毒駕釀2死1傷慘劇…國民法官判刑出爐 台中地院判12年

打破勞資默契！為何基本工資調4.05%？原來加進這指標

就愛窗外賞電車！ 都飯店京都八条翻新登場 電車迷、親子遊都好愛這間

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：Miyako Hotels & Resorts／來源
圖：Miyako Hotels & Resorts／來源

館內豪華家庭房示意圖。用色活潑可愛，空間也變得更加明亮。　圖：Miyako Hotels & Resorts／來源
館內豪華家庭房示意圖。用色活潑可愛，空間也變得更加明亮。　圖：Miyako Hotels & Resorts／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】JR京都站旁邊的「都飯店 京都八条」具備交通便捷優勢，館內部份客房更打造為「電車景觀房」，從窗戶就能直接眺望電車及鐵軌風光，因而深受喜愛電車的旅人與親子遊客歡迎。

▲入住電車景觀房，不用踏出房門就能欣賞JR京都站與電車奔馳模樣。　圖：Miyako Hotels & Resorts／來源
▲入住電車景觀房，不用踏出房門就能欣賞JR京都站與電車奔馳模樣。　圖：Miyako Hotels & Resorts／來源

日前6樓～10樓的398間客房大幅度翻新，並於8月中旬起搭配高CP值的「翻新紀念住宿方案」強勢回歸，即日起至9/30都適用，迎接遊客回訪京都旅遊。

推薦在官網申請加入飯店會員，入住雙人房每人6,700日圓起，會再加贈可在館內餐廳，或是近鐵名店街 MIYAKOMICHI 的伴手禮商店「Harves 京都店」使用的3,000日圓抵用券，讓住客不光能住，還能盡享美食與購物。

▲館內餐廳套餐主打京都自產自銷的美味，搭配完整套餐的住宿方案則每人16,700日圓起。　圖：Miyako Hotels & Resorts／來源
▲館內餐廳套餐主打京都自產自銷的美味，搭配完整套餐的住宿方案則每人16,700日圓起。　圖：Miyako Hotels & Resorts／來源

此外，同一期間也有搭配館內Bar設施的「附加 FREE FLOW 方案」可選，能夠小酌啤酒、氣泡酒或是雞尾酒，入住雙人房每人9,400日圓起。

※禁止酒駕；飲酒過量有礙健康、未成年請勿飲酒。

▲Bar設施「LAGOON」位於館內B1，整體洋溢古典氛圍，並展示有京都在地藝術家桑田道夫的作品。　圖：Miyako Hotels & Resorts／來源
▲Bar設施「LAGOON」位於館內B1，整體洋溢古典氛圍，並展示有京都在地藝術家桑田道夫的作品。　圖：Miyako Hotels & Resorts／來源

◎ 都飯店 京都八条

．交通：JR京都站八条口徒步約2分鐘。

．地址：京都府京都市南區西九条院町17

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

京都 CP值 伴手禮

延伸閱讀

當代群星會！KENZO、BOSS秋冬形象大牌盡出竟還有彩蛋

星野OMO飯店品牌在京都 周邊嚮導帶你漫遊祇園、造訪老店、深入東寺

「快一秒的他」盡顯京都美 導演曝日版改編亮點

影／日阪神電車驚傳爆炸！車廂內突冒濃煙、緊急疏散500乘客

相關新聞

沖繩景點特輯！不可不玩的8個沖繩景點，琉球八社、手作琉璃體驗、國際通、美麗海水族館賞鯨鯊

沖繩景點玩不完，哪些景點一定必玩呢？讓小蝸仔細介紹給你聽！八大景點包含擁有600年歷史的沖宮、沖繩唯一沒有被戰火波及的金武觀音寺、特色體驗琉球ガラス工房 三ツ星製作獨一無二琉璃製品、旅遊必逛的國際通、自駕游必備的各地道之驛、象徵沖繩文化的首里城、沖繩之旅必看美麗海水族館、沖繩最推小島遊古宇利島，趕緊下滑查看更完整的內容介紹～

仙台必吃！在地人公認最好吃的第一名牛舌料理 「超厚炭烤半熟牛舌」排隊都要吃

udn走跳美食／Mika 每次到仙台，我就算行程在怎麼趕也會安排去吃牛舌，以前只是在車站吃吃就算了，這次特別找了一家日本在地美食評鑑網站食ベロぐ https://tabelog.com/第一

搶訂日本楓紅 每晚千元起！捷絲旅大阪 早鳥加贈早餐

迎接日本秋天賞楓商機，晶華國際酒店集團旗下捷絲旅品牌首間海外據點「捷絲旅大阪心齋橋館」今(9月5日)起至17日推出「紅葉...

日本酒迷快筆記！東京淺草微醺之宿將在10月開幕

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】你愛日本酒，或你的旅伴超愛日本酒嗎？快來筆記這間即將開幕的新飯店！預計今年10月將在東京知名觀光地淺草開幕的「SAKE Bar Hotel 淺草」，顧名思義是結合日本酒

史上最驚悚！2023大阪環球影城「萬聖節」大量殭屍恐怖登場 還有恰吉、貞子、寶可夢都來了

每年萬聖節大阪環球影城USJ都會推出可怕的殭屍活動，今年2023年！號稱是史上最多、最凶猛可怕的殭屍即將登場！

星野OMO飯店品牌在京都 周邊嚮導帶你漫遊祇園、造訪老店、深入東寺

最能代表傳統日本的京都，向來是旅人必體驗的一站，來到古色古香的京都，最怕的是缺乏專家帶路，無法理解當地悠久歷史傳統，日本星野集團旗下飯店品牌OMO，每家飯店都有自己的特色，價位親民、深具品味，CP值高

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦