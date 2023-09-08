就愛窗外賞電車！ 都飯店京都八条翻新登場 電車迷、親子遊都好愛這間

館內豪華家庭房示意圖。用色活潑可愛，空間也變得更加明亮。 圖：Miyako Hotels & Resorts／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】JR京都站旁邊的「都飯店 京都八条」具備交通便捷優勢，館內部份客房更打造為「電車景觀房」，從窗戶就能直接眺望電車及鐵軌風光，因而深受喜愛電車的旅人與親子遊客歡迎。

▲入住電車景觀房，不用踏出房門就能欣賞JR京都站與電車奔馳模樣。 圖：Miyako Hotels & Resorts／來源

日前6樓～10樓的398間客房大幅度翻新，並於8月中旬起搭配高CP值的「翻新紀念住宿方案」強勢回歸，即日起至9/30都適用，迎接遊客回訪京都旅遊。

推薦在官網申請加入飯店會員，入住雙人房每人6,700日圓起，會再加贈可在館內餐廳，或是近鐵名店街 MIYAKOMICHI 的伴手禮商店「Harves 京都店」使用的3,000日圓抵用券，讓住客不光能住，還能盡享美食與購物。

▲館內餐廳套餐主打京都自產自銷的美味，搭配完整套餐的住宿方案則每人16,700日圓起。 圖：Miyako Hotels & Resorts／來源

此外，同一期間也有搭配館內Bar設施的「附加 FREE FLOW 方案」可選，能夠小酌啤酒、氣泡酒或是雞尾酒，入住雙人房每人9,400日圓起。

※禁止酒駕；飲酒過量有礙健康、未成年請勿飲酒。

▲Bar設施「LAGOON」位於館內B1，整體洋溢古典氛圍，並展示有京都在地藝術家桑田道夫的作品。 圖：Miyako Hotels & Resorts／來源

◎ 都飯店 京都八条

．交通：JR京都站八条口徒步約2分鐘。

．地址：京都府京都市南區西九条院町17

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