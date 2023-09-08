就愛窗外賞電車！ 都飯店京都八条翻新登場 電車迷、親子遊都好愛這間
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】JR京都站旁邊的「都飯店 京都八条」具備交通便捷優勢，館內部份客房更打造為「電車景觀房」，從窗戶就能直接眺望電車及鐵軌風光，因而深受喜愛電車的旅人與親子遊客歡迎。
日前6樓～10樓的398間客房大幅度翻新，並於8月中旬起搭配高CP值的「翻新紀念住宿方案」強勢回歸，即日起至9/30都適用，迎接遊客回訪京都旅遊。
推薦在官網申請加入飯店會員，入住雙人房每人6,700日圓起，會再加贈可在館內餐廳，或是近鐵名店街 MIYAKOMICHI 的伴手禮商店「Harves 京都店」使用的3,000日圓抵用券，讓住客不光能住，還能盡享美食與購物。
此外，同一期間也有搭配館內Bar設施的「附加 FREE FLOW 方案」可選，能夠小酌啤酒、氣泡酒或是雞尾酒，入住雙人房每人9,400日圓起。
※禁止酒駕；飲酒過量有礙健康、未成年請勿飲酒。
◎ 都飯店 京都八条
．交通：JR京都站八条口徒步約2分鐘。
．地址：京都府京都市南區西九条院町17
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