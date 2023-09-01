星野OMO飯店品牌在京都 周邊嚮導帶你漫遊祇園、造訪老店、深入東寺

最能代表傳統日本的京都，向來是旅人必體驗的一站，來到古色古香的京都，最怕的是缺乏專家帶路，無法理解當地悠久歷史傳統，日本星野集團旗下飯店品牌OMO，每家飯店都有自己的特色，價位親民、深具品味，CP值高，廣受小資族、中產階級青睞，同時OMO品牌飯店招牌的「周邊嚮導OMO Ranger」、「GO-KINJO 地圖(周邊地圖)」，更能帶領旅客深入旅遊目的地，OMO一連在京都開設3家新飯店：「OMO5京都祇園 by星野集團」、「OMO5 京都三條 by星野集團」、「OMO3 京都東寺 by 星野集團」，都各自推出獨一無二的導覽活動，引領風潮。

「 OMO5 京都祇園」透過OMO Ranger 周邊嚮導活動，讓旅客深度了解並體驗祇園的樂趣；圖片／星野集團提供

OMO5 京都祇園 by星野集團帶領旅客玩遍祗園街區

日本星野集團旗下飯店品牌OMO，於2021年11月5日推出新設施「OMO5京都祇園 by星野集團」，是一間以「祇園日常」為概念的都市觀光飯店。繼「OMO3京都東寺」與「OMO5京都三條」後，在京都的第三間飯店。OMO5京都祇園位於八坂神社前，步行到到八坂神社只需1分鐘，在花街特有的雅致街道，品味祇園街道的藝術與文化氣息。

「 OMO5 京都祇園」共7種房型，既能分別在不同寢室就寢，還能在房內的公共空間齊聚一堂，做簡單料理，共度愉快時光；圖片／星野集團提供

全館共36間客房，共7種房型，適合與多名友人同樂或家族旅行，以紅、綠、藍三種顏色來做房型區分。「茶之間」客房，除了寢室、客廳之外，也備有簡易廚房，住在飯店也能像在家裡一樣自在度過。館內也有最多可入住6人的房型，既能分別在不同寢室就寢，還能在房內的公共空間齊聚一堂，做些簡單的料理，共同度過愉快的時光。

OMO Base以門前町茶屋為設計風格，中央設置塌塌米座席，櫃台則以町家的燈籠和祭典攤位為靈感；圖片／星野集團提供

OMO Base以門前町茶屋為設計風格

OMO Base是館內的公共空間，以門前町茶屋為設計風格，中央設置了塌塌米座席，櫃台則以町家的燈籠和祭典攤位為靈感，另外也展示了祇園生活中的各種道具小物。牆上的「周邊地圖」也記載著「周邊嚮導OMO Ranger」尋覓的周邊情報，歡迎旅客把這個空間當作旅行時的祕密基地使用。「周邊嚮導OMO Ranger」為擔任導遊的飯店工作人員，透過「Go-KINJO」服務，提供客製化的當地導覽，帶領旅客前往私房景點。他們也可以依照旅客飲食需求，介紹相符的店家，對第一次到祇園的旅客是非常安心的服務。另外，在用餐日三天前，也可以預約老店料理的外送服務。

在京都，咖啡與麵包非常受到喜愛，「 OMO5 京都祇園」推出「客房手作早餐」活動；圖片／星野集團提供

客房手作早餐漫遊祇園街道

在京都，咖啡與麵包非常受到喜愛，因此推出「客房手作早餐」活動，讓旅客在睡前將材料放入麵包機內，設定好時間，隔天早晨在麵包的陣陣飄香中醒來。鬆軟的麵包佐以抹茶、豆乳、紅豆餡等六種抹醬，配上滴漏式咖啡，享受幸福的早晨時光。而周邊嚮導OMO Ranger也會於每天早晨，舉辦漫遊祇園街道的活動。一邊在雅致的街道散步，一邊解說門前町和花街的發展由來，以及季節性活動。穿過花街後，來到祈求緣分的神社參拜，祈禱斬斷惡緣、廣結良緣。最後來到八坂神社，體驗街道與神社寺院的連結。回到飯店後，喝下一杯「御香煎」（將漢方材料磨成粉末並以熱水沖泡，是帶有香氣的飲品），休憩片刻，結束晨間參拜的行程。

旅客可在OMO Base自己製作抹茶，並帶著點茶道具回到房間，享用抹茶與和菓子；圖片／星野集團提供

「祇園茶會」享用和菓子與抹茶

在祇園有許多和菓子店鋪，另外也有許多富有茶湯文化的寺院，因此居民們常常將和菓子及抹茶一同享用，有的和菓子店家也會出借抹茶道具，讓購買的客人享受完整的體驗。旅客可以到周邊嚮導OMO Ranger推薦的店家，購買喜歡的和菓子回到飯店，在OMO Base使用茶臼將茶葉輾磨成細粉，自己製作抹茶，並帶著點茶道具回到房間，享用抹茶與和菓子。

「 OMO5 京都祇園」希望旅客在住宿期間，去探訪各種歷史悠久的店家、或是在充滿品味的餐廳度過熱鬧的夜晚，並像當地居民一樣，深度了解並體驗祇園的樂趣。

OMO5 京都三條以「京都爛漫河邊漫步」為概念，目標成為一間深度挖掘京都城市起源的都市觀光飯店；圖片／星野集團提供

OMO5 京都三條 by星野集團京都爛漫河邊漫步

充滿觀賞、購物、品嘗樂趣的「OMO5 京都三條 by 星野集團，為那些想要體驗漫步城市樂趣的人，提供一趟著重於京都三條地區的河川與道路的全新都市觀光之旅。

OMO5 京都三條以「京都爛漫河邊漫步」為概念，目標成為一間深度挖掘三條地區個性的都市觀光飯店，希望旅客能像穿越時空般，去了解京都的城市起源以及河川與道路交織出的時光洪流，藉此享受漫步城市的樂趣。

OMO5 京都三條都市觀光飯店外觀；圖片／星野集團提供

「GO-KINJO 地圖(周邊地圖)」讓初訪京都或重遊者都心動

GO-KINJO 地圖(周邊地圖)上頭刊載了 OMO Ranger 周邊嚮導實際走訪調查的周邊看點與商店資訊。這張地圖設定了好幾項主題，例如：可能會被忽略的隱藏景點、自古以來支撐京都的商店、可以輕鬆踏入的商店等，並刊載了精選資訊，無論是對初次來到京都的人或已經來過好幾次的人來說，都是一張令人心動的地圖。

OMO5 京都三條客房；圖片／星野集團提供

「OMO Ranger 周邊嚮導活動」了解京都起源

館方舉辦 2 項活動：在沿著高瀨川漫步的同時了解京都城市起源的「京都爛漫河邊散步」，以及在體會江戶時代旅行氣氛的同時造訪特色老店的「京都爛漫老店散步」。

OMO5 京都三條OMO Ranger 周邊嚮導活動「京都爛漫老店漫步」，讓人能夠體會江戶時代旅行氛圍；圖片／星野集團提供

・京都爛漫河邊漫步高瀨川流經京都市區，如今以賞櫻與賞紅葉的景點而聞名。這條河川對京都的城市的發展扮演了很重要的角色。參加者會像穿越時空般，沿著河川織成的時光洪流，跟 OMO Ranger 一起逛。這會是一趟讓人了解過去城市的不同樣貌、地形以及城市起源，讓街道漫步變得更有趣的觀光之旅。

・京都爛漫老店漫步這是一趟讓人能夠體會江戶時代旅行氛圍的觀光之旅，參加者將在三條通上散步，以尋找自古以來讓旅程更加有趣的物品。

OMO5 京都三條OMO Base描繪過去在高瀨川用人力搬運小船場景的「高瀨舟之桌」；圖片／星野集團提供

「OMO Base」讓漫步街道更加樂趣無窮的公共區域

OMO Base 是包含櫃台、咖啡廳的公共區域。一進入玄關，映入眼簾的是描繪過去在高瀨川用人力搬運小船場景的「高瀨舟之桌」。為了要呈現出高瀨川流經的木材小鎮「木屋町」的氛圍，不僅高瀨舟之桌，整個 OMO base 都是由木材設計構成的。此設計是希望旅客能緬懷在如今的高瀨川看不到的過去情景，即使去了其他旅遊景點後依然能將高瀨川留在記憶中。

OMO Cafe 準備義大利料理，及沙拉、湯品、優格與飲料等可以一同享用的沙拉吧；圖片／星野集團提供

「OMO Cafe」讓人能度過開放而舒適的時光

OMO Cafe 在享受城市之旅中是重要的空間之一，讓人能度過開放而舒適的時光。早餐推薦「OMOrning 義大利燴飯」，一共提供5 種口味，有使用生豆皮和漬物製作的獨家餐點、青醬生火腿、南瓜瑞可達起司、番茄鮮蝦、起司蛋。對夜裡總是忍不住暴飲暴食的人來說也是令人食指大動、對身體沒有負擔的餐點。另外還準備了沙拉、湯品、優格與飲料等可以一同享用的沙拉吧。

OMO3 京都東寺佇立於坐擁靜謐街道的東寺地區，在新幹線上便能看見的京都地標「五重塔」；圖片／星野集團提供

OMO3 京都東寺 by 星野集團心靈的時空旅行

「OMO3 京都東寺 by 星野集團」（以下、OMO3 京都東寺）是能親近京都東寺地區、讓心靈放鬆的都市觀光飯店。針對渴望讓心靈稍稍歇息、前往寺院體驗療癒氣息的旅客，推出在擁有 1,200 年歷史的京都東寺地區周邊盡情探訪的旅行方案，讓初訪的旅客也能親近寺院。

在寺院放鬆身心靈

OMO3 京都東寺佇立於坐擁靜謐街道的東寺地區，此地區的特色即是在新幹線上便能看見的京都地標「五重塔」。以「心靈的時空旅行」為概念，打造深度發掘東寺地區獨特個性的都市觀光飯店。距離飯店步行約 8 分鐘之處，屹立著世界遺產「東寺」。東寺為平安京唯一留存至今的建築，曾被賜給入唐鑽研密教歸國的弘法大師空海，屬於密教寺院。面對著從 1,200 年前存續至今的景色，OMO3 京都東寺針對渴望稍稍放鬆心靈, 在寺院諦觀佛像感受療癒氣息的旅客，推出了能盡情享受東寺街區的旅行方案。

OMO Base 中央的抄經桌上，可以藉由抄經或書法沉澱心靈。這裡是利用棒子於沙上寫字，寫完之後只需抹去沙上字跡即可；圖片／星野集團提供

能了解東寺地區今昔差異的周邊地圖

飯店內設有可動式地圖，表層為現代地圖，內層為平安時代地圖，移動滑門便能切換時代，認識東寺地區的現在與過去。不僅如此，地圖上也刊載了周邊嚮導 OMO Ranger 親自走訪所發掘、未曾登上旅遊導覽書卻深受當地人喜愛的名店。了解東寺從落成之時代到現代的種種變遷，在周邊街區漫步時便能享受更深刻的樂趣。

OMO3 京都東寺客房；圖片／星野集團提供

以東寺為舞台親近寺院的周邊活動

・東寺曼荼羅散步此活動以持續傳承弘法大師思想的立體曼荼羅為中心，仔細參觀世界遺產「東寺」。周邊嚮導 OMO Ranger 將深入淺出地解說建築構造乃至於各佛像靈驗之處等值得一看的細節，讓初次到訪的旅客也能享受寺院。

飯店入口設置運用淡淡光影表現佛祖溫柔微笑之表情與平靜氣度的「微笑之牆」；圖片／星野集團提供

藝術品「曼荼羅藝術」與「微笑之牆」

一踏進飯店入口，眼前就設置了 2 件藝術品迎接入住旅客，分別是由 21 尊佛像所構成的東寺立體曼荼羅為主題的「曼荼羅藝術」，以及運用淡淡光影表現佛祖溫柔微笑之表情與平靜氣度的「微笑之牆」。為了讓觀賞者對東寺的佛像產生親近感，作品連細部設計也十分講究。

在沙上書寫文字沉澱心靈的「抄經桌」

在設置於 OMO Base 中央的抄經桌上，可以藉由抄經或書法沉澱心靈。抄經桌的發想源自弘法大師空海為書法名家。不同於使用墨水的書法，在這裡是利用棒子於沙上寫字，寫完之後只需抹去沙上字跡即可，因此能輕鬆地參加，無論挑戰幾次都沒問題。

「OMO Food＆Drink Station」24 小時隨時可以使用，購入的食品在哪裡吃都 OK，付款採用自助結帳系統；圖片／星野集團提供

自由隨性的旅行飲食據點「OMO Food＆Drink Station」

24 小時隨時可以使用，購入的食品在哪裡吃都 OK，付款採用自助結帳系統。這就是 OMO3 的飲食據點，為自由隨性的旅行提供協助。精選京都獨有的特色商品，從價格實惠的零嘴到飽足感滿點的餐點一應俱全，隨時備有 80 種以上的商品。從「食」的層面為旅行地的住宿體驗增加興致。

OMO3 京都東寺 by 星野集團

．地址：〒601-8414 京都府京都市南區西九條藏王町 11-6

．電話：0570-073-099（OMO 預約中心）

．設施構成：地上 1 至 8 樓（客房、櫃檯、OMO Base）

．客房：120 間，入住時間：15:00／退房時間：11:00

．費用：1 晚 1 間 10,000 日圓起（含稅，住宿稅另計，餐飲費另計）

．交通指南：從 JR 京都站步行約 13 分鐘即達、從近鐵京都線東寺站步行約 2 分鐘即達

．開業日：2021 年 4 月 15 日

．網址：https://hoshinoresorts.com/zh_tw/hotels/omo3kyototoji/

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撰文／方雯玲

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