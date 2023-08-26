搶瘋了！ 好市多「瑪利歐-庫巴樂高」價格太殺 民眾暴動搶貨現買現賺7000日元

搶瘋了！ 日本好市多門真門市剛於8/24開幕，首波祭出「瑪利歐-庫巴樂高」玩具，由於價格超殺吸引民眾大批搶購，網友拍攝現場暴動搶貨狀況放上網，讓不少網友驚呼：「不說還以為在台灣。」

圖／翻攝樂高官網

日本好事多庫巴大搶購，根據日本網友於twitter放上的一支現場搶購影片來看，顧客們紛紛湧上前，人手一盒「庫巴樂高」瘋搶畫面，令人驚嘆！

圖／翻攝自twitter

據了解，瑪利歐-庫巴樂高玩具在日本原價是3萬5千日幣，好市多新門市推出特價只賣18,998日幣，依據市場行情轉手價格約落在2萬5千日幣左右，民眾瘋搶買回去再轉賣可將近現賺7000日元，引發一波搶購潮。

門真のコストコらしい

クッパみんな好きなんだなぁ pic.twitter.com/HP193r18ei — ぺーすけ＠トレカ垢 (@pesuke_pokeca) 2023年8月24日

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