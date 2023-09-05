仙台必吃！在地人公認最好吃的第一名牛舌料理 「超厚炭烤半熟牛舌」排隊都要吃

每次到仙台，我就算行程在怎麼趕也會安排去吃牛舌，以前只是在車站吃吃就算了，這次特別找了一家日本在地美食評鑑網站食ベロぐ https://tabelog.com/第一名的厚切半熟牛舌，那外焦脆帶炭香內咬下去爆多汁的口感，只能說吃過就回不去了，以後沒有吃到厚切半熟的牛舌 我應該都會覺得空虛寂寞。

閣 牛舌料理｜交通位置

位於仙台一番町商店街內，吃完牛舌還可以順便逛逛商店街。就在鈴喜陶器店大樓的地下一樓，從仙台車站走過來大概只要十分鐘而已。

因為到仙台的時間已經很晚了，這趟仗著包車的關係，刻意都安排一些很遠很郊區的點，所以去的景點雖不多但都很耗時，拉車拉超久，然後就發現都沒有時間好好逛街吃飯，失算失算。

還好雖然趕歸趕還是來得及趕上關店前最後一波，只是商店街都關了，吃完也沒得逛街，這一點是有點可惜。

商店街地下室，雖然有點低調，但還好順著指標走就沒錯了。

看到排隊人潮我們就放心了，至少還有趕上最後一波，乖乖的排在最尾端，希望她們肯收。

店面外觀看起來不大，但裡面空間還蠻寬敞的喔。只是排隊人潮很多，所以感覺有點擁擠。

我們是踩最後九點多的時間來的，最後點餐時間是晚上九點半，真的是很幸運啊啊啊啊。

裡面除了吧檯以外就是榻榻米座位區，風格就是非常傳統日式的店面，很溫馨，服務也很好。

閣 牛舌料理｜MENU

提供英文版本菜單，但其實日文版本可能我還比較看得懂哈哈。晚餐採取單點，招牌牛舌定食是選片數，最少四片最多可以到六片，也可以選擇單點，推薦除了牛舌以外，烤布蕾也是必點。

飲料是另外點的，應該有果汁、沙瓦等⋯⋯

前菜｜燉牛舌塊

每人一份約550円，因為這裡不收服務費或小費。前菜收的錢等於小費或服務費，但會詢問你是否需要，不要也可以直說，但一樣會收費。重點是這燉厚牛舌塊真的值得啦！看起來很厚實但吃起來清爽且肉質軟嫩又入味。旁邊是蒟蒻，軟Q有彈性，好吃。

たん焼き定食（6枚）

其實四塊跟六塊價差也不大，建議直接點六塊吃才過癮。而且整間瀰漫著炭烤牛舌香氣真的很逼人，不吃爽很對不起自己。

定食包含燒烤牛舌、麥飯、牛尾湯，這樣一套3080円

這炭烤到很脆香的厚切牛舌真的超厲害，咬下去還是呈現半熟粉嫩的肉感，而且會噴汁。大火炭烤鎖住肉汁，讓你一入口就驚艷不已。

真的有夠厚切，搭配醃製的小菜還有麥飯一起吃，看起來很簡單樸實，但其實是很驚人的美味。

看一下這粉嫩嫩的色澤，吃起來軟Q彈牙鮮嫩嫩還飽含肉汁，小心吃過就回不去。重點是那炭香很是迷人啊啊啊啊。

牛尾清湯

有著大蔥的清甜與牛尾的鮮香，肉質軟嫩厚實還帶膠質，在這冷冬裡，喝起來特別滿足。

烤布蕾

這真的很推薦，濃厚甜香超迷人，入口即化的綿密滑順，讓心情都跟著甜滋滋的，必點。

這趟選擇包車，我們私人行程兩天一夜在箱根玩，後來回到成田機場迎接其他團友並包車前往東北繼續玩，考慮下雪自駕不安全，因此決定包車。經由遊日盟族的介紹，認識這家台灣人開的包車公司，剛好七人成團，一台九人小巴還可以放行李，剛剛好。

重點是有台灣司機隨行幫忙翻譯預約訂位，讓我這個負責排行程的人很是方便，而且還得知很多地方小知識，也可以任性隨意找景點跟在地美食，不怕訂位跟溝通困難，司機會幫忙搞定。

想預約可以參考→TGK

員工跟老闆都是台灣人居多，直接繁體中文寄信給對方詢問預約即可。

閣 牛舌料理

地址：宮城県仙台市青葉区一番町3-8-14 鈴喜ビル B1F

電話：+81 22-268-7067

時間：11:30–14:30/17:00–22:30

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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