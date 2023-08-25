日本第一湖泊當鄰居！ 眺琵琶湖絕景 「蒼之湖邸」微奢華飯店登場

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本關西地區的滋賀縣就在京都隔壁，乘坐JR最快10分鐘就能抵達。縣內擁有日本最大湖泊「琵琶湖」，占全縣整體面積的6分之1左右，湖畔周圍飯店設施、豪華露營區林立，可說是滋賀最熱門的住宿首選地。新興飯店「蒼之湖邸 BIWAFRONT HIKONE」在8/20正式開幕，為住客帶來兼具湖景、溫泉、在地料理的微奢華饗宴。

「蒼之湖邸 BIWAFRONT HIKONE」飯店矗立於琵琶湖畔，早晚可享受不同湖景面貌。 圖：Hotel New Awaji Group／來源

▲館內10樓展望樓層不僅風光迷人，也同步展示當地傳統工藝品。 圖：Hotel New Awaji Group／來源

飯店頂樓規劃為展望樓層，設有櫃台、伴手禮商店與提供飲料暢飲的休憩區。住客能夠一邊眺望琵琶湖景，一邊翻閱觀光簡介或介紹琵琶湖的書籍。1樓則是具備室內外浴池的景觀大浴場，引流自家泉源「琵琶湖松原溫泉」，並設有日本近年來相當盛行的桑拿三溫暖設施。

▲館內1樓溫泉大浴場「琵琶湖溫泉 居醒之湯」。 圖：Hotel New Awaji Group／來源

蒼之湖邸飯店的前身是另一品牌飯店，經過全面翻新後，客房面積與配置也大幅度更改，將原先的102間客房合併為50間。全館所有客房都具備50平方公尺以上大空間，本館是附設外陽台的湖景客房，Vaill 棟的12間客房則達76～230平方公尺，其中半數更在房內附設專屬溫泉浴池。

▲Vaill棟客房示意圖。 圖：Hotel New Awaji Group／來源

晚餐的懷石料理以琵琶湖鮮魚、近江牛、近江鴨等滋賀在地美食為主角，早餐則提供和洋兼具的自助式 Buffet，雙床房1泊2食每人24,200日圓起；只包含早餐則每人14,080日圓起。

▲自助式早餐示意圖。 圖：Hotel New Awaji Group／來源

◎ 蒼之湖邸 BIWAFRONT HIKONE

．交通：JR彥根站或JR米原站出發，車程約10分鐘。

．地址：滋賀縣彥根市松原町1435-91

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