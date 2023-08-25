快訊

蔬果抽驗農藥殘留違規 必比登推介祥和蔬食上榜

快檢查！網紅款「萬能充行動電源」爆炸 業者曝2序號「免費舊換新」、2大補償規則一次看

山陰最美的季節！秋季包機直飛鳥取 泡湯吃和牛嗑螃蟹

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：shutterstock、鳳凰旅遊／來源
圖：shutterstock、鳳凰旅遊／來源

鳥取砂丘是日本規模最大的海岸砂丘，可同時欣賞到日本海。　圖：shutterstock／來源
鳥取砂丘是日本規模最大的海岸砂丘，可同時欣賞到日本海。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】根據日本樂吃購問券調查，台灣人疫後最想去的道都府縣排行榜中，鳥取縣是山陰山陽、四國地區繼廣島之後排行第2名，在疫情之前旅遊人數也高達1萬8千人次，是僅次於韓國與香港，第3大的海外市場，顯示鳥取無論自然風光、在地美食，或漫畫王國的魅力，都深深吸引台灣旅客的目光，2018年更與台中締結姊妹市。

▲鳥取縣的「若櫻鐡道」，至今保留傳統的SL蒸汽火車，每年只有春秋兩季會運行。　圖：鳳凰旅遊／提供
▲鳥取縣的「若櫻鐡道」，至今保留傳統的SL蒸汽火車，每年只有春秋兩季會運行。　圖：鳳凰旅遊／提供

鳥取縣近期將任命觀光宣傳大使 邀台灣旅客品嚐和牛、螃蟹

為推廣鳥取縣，8月初鳥取縣政府副知事龜井一賀率觀光交流局團隊訪台拜會多處，龜井一賀表示，鳳凰旅遊在今年春季的包機，是疫後首個直飛鳥取的國際航班，令人振奮，接下來也將在台推出多元推廣計畫，像是近期內將任命觀光宣傳大使，錄製旅遊推廣節目，並在年底台北國際旅展（ITF）設有4個攤位，將是歷年來的最大規模。

副知事熱情推薦鳥取縣多彩多姿的旅遊元素，有可以欣賞到紅葉白雪交織的大山，有《名偵探柯南》作者青山剛昌故事館、《鬼太郎》作者水木茂紀念館，以及吃貨們不能錯過的鳥取和牛、境港螃蟹、黑鮪魚等美食等等，歡迎台灣旅客大駕光臨、親自來體驗！

▲鳥取縣被稱為漫畫王國，除了是名偵探柯南漫畫家青山剛昌出生地，鬼太郎作者水木茂出生地「境港市」也在鳥取。　圖：鳳凰旅遊／提供
▲鳥取縣被稱為漫畫王國，除了是名偵探柯南漫畫家青山剛昌出生地，鬼太郎作者水木茂出生地「境港市」也在鳥取。　圖：鳳凰旅遊／提供

全程保證宿泊4晚溫泉旅館 安排火車、遊船、採果季節限定體驗

由鳳凰、巨匠、吉航、名生共同組成的山陰鳥取 PAK，搭乘華航包機直飛鳥取砂丘柯南空港，推出「山陰鳥取．島根神話5日」，10/28、11/1秋季限定出發，全程保證入住4晚A級溫泉旅館，不但在溫泉旅館內享用會席料理，午餐也升級2,500～5,500日圓的餐標，包括螃蟹海鮮御膳、島根和牛陶板燒、由志園內特色藥膳人蔘鍋物，讓旅客大飽口福。

▲境港的螃蟹捕獲量為日本第一，螃蟹海鮮御膳深受老饕喜愛，指定要吃。　圖：shutterstock／來源
▲境港的螃蟹捕獲量為日本第一，螃蟹海鮮御膳深受老饕喜愛，指定要吃。　圖：shutterstock／來源

此外，也根據秋季特色，規劃了古老蒸汽火車若櫻鐵道、島根松江堀川遊船、三光園體驗摘採特產二十世紀梨與新甘泉梨等季節限定活動，感受最對味的山陰美景、美食巡禮。由於平常沒有定期航班前往山陰，只有在特定季節推出包機直飛，入秋後的紅葉季節，想要深入祕境、享受溫泉旅館泡湯樂及旬味美食的人，可以把握包機難得的機會。

▲想結個良緣嗎？走一趟最強結緣地「出雲大社」。　圖：shutterstock／來源
▲想結個良緣嗎？走一趟最強結緣地「出雲大社」。　圖：shutterstock／來源

走訪日本神話起源出雲大社 米其林3星評鑑足立美術館

身為日本神話起源的山陰地區，歷史建築、宗教文化也是一大亮點。像是被指定為「日本國寶」的出雲大社，殿前有重達3噸的巨大注連繩，是全日本最知名的結緣神社，想祈求姻緣及職場人際關係據說很靈驗。而日本最美庭園第一名、並以「掛軸」巧思聞名的足立美術館，日本櫻名所百選和都市景觀100選之一的松江城，日本夕陽百選之一的宍道湖美景，以牡丹以庭園絕景聞名的由志園、貓頭鷹花鳥園的貓頭鷹秀及企鵝散步秀，都在本遊程一次網羅生動呈現。

▲鳥取二十世紀梨紀念館裡巨大的老梨樹。　圖：鳳凰旅遊／提供
▲鳥取二十世紀梨紀念館裡巨大的老梨樹。　圖：鳳凰旅遊／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

旅館 溫泉 觀光

延伸閱讀

日本明排放福島核廢水 綠營：嚴密監控確保安全

台大公館美食＋1！人氣「竹炭花生捲冰」進軍台北慶滿月，拍照打卡加評論0元開吃

異鄉青年洄嘉創業 嘉市老屋改造「煙拉麵けむり」讓您秒到日本

日本將排放核廢水 北京召見日大使抗議

相關新聞

山陰最美的季節！秋季包機直飛鳥取 泡湯吃和牛嗑螃蟹

【旅奇傳媒/編輯部報導】根據日本樂吃購問券調查，台灣人疫後最想去的道都府縣排行榜中，鳥取縣是山陰山陽、四國地區繼廣島之後排行第2名，在疫情之前旅遊人數也高達1萬8千人次，是僅次於韓國與香港，第3大的海

日本第一湖泊當鄰居！ 眺琵琶湖絕景 「蒼之湖邸」微奢華飯店登場

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本關西地區的滋賀縣就在京都隔壁，乘坐JR最快10分鐘就能抵達。縣內擁有日本最大湖泊「琵琶湖」，占全縣整體面積的6分之1左右，湖畔周圍飯店設施、豪華露營區林立，可說是滋賀

睽違四年重新回歸的活動是…？2023東京迪士尼萬聖節活動一次看！

萬聖節是迪士尼的重大活動之一，一起來慶祝這盛大的活動吧！

日本人也瘋搶！關西限定「小小兵巧克力香蕉蛋糕」爆萌登場

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】就連日本人也在瘋搶，關西地區現在最夯伴手禮就是這一味！研發出「東京芭娜娜」、「砂糖奶油樹（SUGAR BUTTER TREE）」等知名伴手禮的甜點製造商「銀之葡萄」，今年

大阪勝尾寺夏季點燈、夜間參拜初登場 周遊巴士好方便

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】大阪的箕面市以秋季紅葉絕景聞名，但其實不光只有秋季，在盛夏時節也看點十足！夏季經典活動「Summer Festival箕面公園2023」即日起至8/27登場，包含入列日本

平價又不失夢幻的高CP值選擇！特蒐9家可遠眺淺草寺、晴空塔的超狂東京飯店

旅遊的住宿有很多類型，有些人覺得幾乎都在外面跑景點，只是需要一個睡覺的地方，背包客棧即可；有些人則喜歡享受飯店，願意多花一些預算在住宿上；而今天要推薦大家的日本東京住宿則介於兩者之間，多數是平價連鎖飯店，在日本各地區都有分館，甚至還能遠眺淺草寺、晴空塔，無論是交通、生活機能都很便利，絕對是旅日住宿的好選擇！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦