山陰最美的季節！秋季包機直飛鳥取 泡湯吃和牛嗑螃蟹

鳥取砂丘是日本規模最大的海岸砂丘，可同時欣賞到日本海。 圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】根據日本樂吃購問券調查，台灣人疫後最想去的道都府縣排行榜中，鳥取縣是山陰山陽、四國地區繼廣島之後排行第2名，在疫情之前旅遊人數也高達1萬8千人次，是僅次於韓國與香港，第3大的海外市場，顯示鳥取無論自然風光、在地美食，或漫畫王國的魅力，都深深吸引台灣旅客的目光，2018年更與台中締結姊妹市。

▲鳥取縣的「若櫻鐡道」，至今保留傳統的SL蒸汽火車，每年只有春秋兩季會運行。 圖：鳳凰旅遊／提供

鳥取縣近期將任命觀光宣傳大使 邀台灣旅客品嚐和牛、螃蟹

為推廣鳥取縣，8月初鳥取縣政府副知事龜井一賀率觀光交流局團隊訪台拜會多處，龜井一賀表示，鳳凰旅遊在今年春季的包機，是疫後首個直飛鳥取的國際航班，令人振奮，接下來也將在台推出多元推廣計畫，像是近期內將任命觀光宣傳大使，錄製旅遊推廣節目，並在年底台北國際旅展（ITF）設有4個攤位，將是歷年來的最大規模。

副知事熱情推薦鳥取縣多彩多姿的旅遊元素，有可以欣賞到紅葉白雪交織的大山，有《名偵探柯南》作者青山剛昌故事館、《鬼太郎》作者水木茂紀念館，以及吃貨們不能錯過的鳥取和牛、境港螃蟹、黑鮪魚等美食等等，歡迎台灣旅客大駕光臨、親自來體驗！

▲鳥取縣被稱為漫畫王國，除了是名偵探柯南漫畫家青山剛昌出生地，鬼太郎作者水木茂出生地「境港市」也在鳥取。 圖：鳳凰旅遊／提供

全程保證宿泊4晚溫泉旅館 安排火車、遊船、採果季節限定體驗

由鳳凰、巨匠、吉航、名生共同組成的山陰鳥取 PAK，搭乘華航包機直飛鳥取砂丘柯南空港，推出「山陰鳥取．島根神話5日」，10/28、11/1秋季限定出發，全程保證入住4晚A級溫泉旅館，不但在溫泉旅館內享用會席料理，午餐也升級2,500～5,500日圓的餐標，包括螃蟹海鮮御膳、島根和牛陶板燒、由志園內特色藥膳人蔘鍋物，讓旅客大飽口福。

▲境港的螃蟹捕獲量為日本第一，螃蟹海鮮御膳深受老饕喜愛，指定要吃。 圖：shutterstock／來源

此外，也根據秋季特色，規劃了古老蒸汽火車若櫻鐵道、島根松江堀川遊船、三光園體驗摘採特產二十世紀梨與新甘泉梨等季節限定活動，感受最對味的山陰美景、美食巡禮。由於平常沒有定期航班前往山陰，只有在特定季節推出包機直飛，入秋後的紅葉季節，想要深入祕境、享受溫泉旅館泡湯樂及旬味美食的人，可以把握包機難得的機會。

▲想結個良緣嗎？走一趟最強結緣地「出雲大社」。 圖：shutterstock／來源

走訪日本神話起源出雲大社 米其林3星評鑑足立美術館

身為日本神話起源的山陰地區，歷史建築、宗教文化也是一大亮點。像是被指定為「日本國寶」的出雲大社，殿前有重達3噸的巨大注連繩，是全日本最知名的結緣神社，想祈求姻緣及職場人際關係據說很靈驗。而日本最美庭園第一名、並以「掛軸」巧思聞名的足立美術館，日本櫻名所百選和都市景觀100選之一的松江城，日本夕陽百選之一的宍道湖美景，以牡丹以庭園絕景聞名的由志園、貓頭鷹花鳥園的貓頭鷹秀及企鵝散步秀，都在本遊程一次網羅生動呈現。

▲鳥取二十世紀梨紀念館裡巨大的老梨樹。 圖：鳳凰旅遊／提供

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