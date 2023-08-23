睽違四年重新回歸的活動是…？2023東京迪士尼萬聖節活動一次看！

萬聖節是迪士尼的重大活動之一，迪士尼明星們會換上特別的萬聖節裝扮，園區內也會裝飾著濃濃的萬聖節特色布景，就連遊行的花車也會搖身一變成南瓜或骷髏等造型，跟隨著歡樂又帶點詭異恐怖氣息的萬聖節音樂，一起來慶祝這盛大的活動吧！

今年還有睽違4年重新登場的活動，快跟著窩小編一起來看看吧！

2023東京迪士尼萬聖節活動

萬聖節遊行「Spooky “Boo!” Parade」

睽違四年滿血回歸的「Spooky “Boo!” Parade」遊行，絕對是今年迪士尼萬聖節的最大亮點！

可怕又可愛的萬聖節鬼魂們將穿梭在米奇與夥伴們之間，舞者、迪士尼明星們也紛紛換上萬聖節裝扮，搭乘最酷炫的萬聖節花車一同走上街頭，伴隨著熱鬧的音樂，盛大的萬聖節遊行慶典絕不容錯過！

公演時間：約45分鐘（1天1次）

聖誕夜驚魂之「幽靈公館」

幽靈公館從2023年8月10日開始進行維修保養至9月13日，並將在萬聖節活動的前一天重新登場，這裡也是整座迪士尼園區內搶先一天推出萬聖節主題的設施。

每到萬聖節就會想到著名的「聖誕夜驚魂」電影，從主人公傑克到骷髏、南瓜、鬼魂等元素都充滿著濃厚的萬聖氛圍，因此幽靈公館以此為背景將打造「假期夢魘」活動，隨著列車的移動，一起走進提姆波頓的「萬聖城」，整體園區都會換上萬聖節的特別裝飾，推薦晚上前來更能在黑夜中體驗詭橘燈光的神秘魅力。

幽靈公館萬聖節特別活動時間：2023年9月14～2024年1月8日

Halloween Greeting

由米奇、米妮、唐老鴨等主人公領軍，搭乘裝滿各式各樣糖果與南瓜的巨型船登場，在歡樂的音樂陪伴下，以「不給糖就搗蛋」的萬聖節宗旨，向大家跳舞打招呼！

公演地點：地中海港灣

公演時間：約15分鐘（1天2次）

萬聖節特別美食

楓糖南瓜口味的吉拿棒

迪士尼海洋水平線海灣餐廳將推出大量使用秋季食材製成的萬聖節特別套餐，像是以紫薯製成紫薯醬麵包/飯

會發光的南瓜形狀的爆米花桶，夜晚揹著他走在園區裡更能融合進萬聖節的氣氛中

東京迪士尼萬聖節特別活動：2023年9月15日~10月31日

詳細活動與最新消息請參考官網：https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/halloween2023/tdl/

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