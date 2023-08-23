日本人也瘋搶！關西限定「小小兵巧克力香蕉蛋糕」爆萌登場

關西限定的全新甜點品牌「小小兵in關西」今年4月起正式登場。 圖：GRAPE STONE／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】就連日本人也在瘋搶，關西地區現在最夯伴手禮就是這一味！研發出「東京芭娜娜」、「砂糖奶油樹（SUGAR BUTTER TREE）」等知名伴手禮的甜點製造商「銀之葡萄」，今年起與小小兵（minion）攜手合作，打造關西限定的全新甜點品牌「小小兵in關西（minion in KANSAI）」。

▲全系列共有5種不同造型，隨機入盒讓遊客邊吃邊蒐集。 圖：GRAPE STONE／來源

繼第一彈商品「巧克力香蕉夾心餅乾」之後，7月中旬起推出第二彈商品「巧克力香蕉蛋糕」強勢接棒，香濃不膩的口感與超級可愛的外觀，直接一秒擄獲遊客的心，開賣不到1個月時，銷售量就已經突破15萬個以上。

▲海綿蛋糕柔軟綿密，內餡則使用香蕉卡士達醬搭配巧克力香蕉醬。 圖：GRAPE STONE／來源

「小小兵in關西 巧克力香蕉蛋糕」4入含稅價799日圓，8入則為1,490日圓。目前在關西機場第一航廈（包含免稅店）、JR環球城站附近的伴手禮商店或是各大交通樞紐都有機會入手。 百貨公司則會以不定期快閃方式登場，下趟玩樂日本關西地區，別錯買來嘗鮮或是贈送親朋好友。

▲不僅商品外觀，內部的個別包裝也是小小兵造型，相當可愛。 圖：GRAPE STONE／來源

◎ 小小兵in關西 巧克力香蕉蛋糕

販售地點：

（1）機場

・關西機場第一航廈（包含免稅店）

・關西機場第二航廈 ・大阪伊丹機場

・神戶機場

（2）車站

・JR新大阪站伴手禮商店（站內外皆有）

（3）大阪環球影城周圍

・Little Osaka伴手禮商店

（4）高速公路休息站

・【名神高速公路】草津PA（上行&下行方向）、大津SA（上行方向）、多賀SA（下行方向）

・【山陽高速公路】三木SA（上行&下行方向）

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