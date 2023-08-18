哆啦A夢的故鄉住1晚！日本富山縣文青型「高岡藍絕美旅宿」體感藍色觀光魅力

SEKAI HOTEL Takaoka以書店改造而來，裝潢全面使用藍色系呈現獨特美感。 圖：KUJIRA／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本富山縣的高岡市是世界知名漫畫作品《哆啦A夢》作者藤子・F・不二雄的故鄉，當地不光能夠朝聖哆啦A夢特色景點，今年起還能入住由藤子・F・不二雄年少時經常走訪的「文苑堂書店」改裝而來的文青型旅宿「SEKAI HOTEL Takaoka（SEKAI HOTEL 高岡）」！

▲雙床房型示意圖。 圖：KUJIRA／來源

館內概念主打「藍色之城・高岡」，整體裝潢都是藍色系，不僅僅是住宿設施，這裡也是向遊客宣傳高岡市觀光魅力的重要據點。辦理 Check in 時可以從色卡本中挑選你最愛的高岡藍、索取對應觀光小卡，經由工作人員介紹後，就能規劃一趟充滿在地特色的「高岡藍之旅」。

▲目前共有31種高岡藍，對應不同景點等待遊客一一探索。 圖：KUJIRA／來源

▲觀光小卡 SEKAI PASS 匯聚雨晴海岸、高岡大佛、路面電車等能夠感受高岡藍的必玩景點。 圖：KUJIRA／來源

此外，遊客還能事前報名館內企劃的銅器著色體驗，製作專屬自己的高岡藍銅器作品，體感藍色觀光魅力。標準雙床房包含早餐每人9,800日圓起，不含早餐則每人8,000日圓起。

▲飯店與當地製造工房合作，銅器著色體驗根據所選項目不同，每件作品2,200日圓起。 圖：KUJIRA／來源

◎ SEKAI HOTEL Takaoka（SEKAI HOTEL 高岡）

．交通：JR高岡站徒步約4分鐘。

．地址：富山縣高岡市末廣町40

※飯店公休日：每週三、四

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