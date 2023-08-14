日本富士山登山新手懶人包！富士山登山路線住宿準備全規劃

日本富士山是日本最知名的景點之一，每年7月-9月初開山時間，都是國內外旅客的關注焦點！富士山海拔僅3,776 公尺，在攀登上並無嚴苛的體能和裝備限制，所以非常適合登山新手。熬過疫情後，2023開山公布後，富士山登山團行程更是炙手可熱詢問滿檔！踏上日本人的精神地標，感受「御來光」的感動和繞行火山口，一年只有短短不到三個月的機會可以體驗，想前往的話千萬要好好把握富士山登頂機會喔！









富士山登山攻略目錄

日本富士山開山時間

日本富士山登山交通

日本富士山登山路線

日本富士山推薦行程

日本富士山登山必看景點

日本富士山登山住宿

日本富士山天氣&推薦穿著

更多富士山周邊行程推薦

更多富士山周邊旅遊攻略









日本富士山開山時間

日本富士山登山開放時間為每年 7 月上旬至 9 月上旬。旺季是 7 月底到 8 月底。

通常 8 月中旬盂蘭盆節期間，登山路線的人潮最為擁擠，且可能會因為下大雨或刮強風而關閉，所以需謹慎安排登山時間。

一般富士山登山會安排兩日行程，第一天晚上在半山腰的山屋休息一晚，然後隔天凌晨出發登頂。這個行程可以剛好趕上山頂，欣賞著名的富士山日出「御來光」。









日本富士山登山交通

無論是哪一條富士山登山路線上山，上下山的單程都至少需要3~5小時，因此要前往富士山登山之前，一定要衡量好自己的體力，保持身體健康，並且做好體能訓練，以免身體不適必須得半途而歸。

另外要注意，不是搭乘大眾運輸或登山團前往者，除了御殿場登山口之外，其他幾條攀爬富士山登山路線，在登山期間都是禁止自駕車通行。









日本富士山登山路線

▲吉田線登山地圖 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

富士山登山路線＃1 吉田路線

欲前往富士蘇巴魯線五合目登山口，可從富士急行線河口湖車站‧富士山車站搭乘登山巴士。或者從新宿西口候車樓搭乘高速巴士。

此為富士山登山最熱門路線，旺季時人潮眾多，尤其周末和假日。





富士山登山路線＃2 須走路線

欲前往須走口五合目登山口，可從御殿場線御殿場車站或者從小田急線新松田車站搭乘登山巴士。

位於富士山的東面，是一條人潮較少的路線，因此山屋與設施也比較少。最後會在接近八合目的地方和吉田路線匯合。





富士山登山路線＃3 御殿場路線

欲前往御殿場新五合目登山口，可從JR御殿場線御殿場車站搭乘登山巴士。

御殿場路線是最長的路線，，全程約需 7 小時或更久的時間。這條路線僅在七合目與八合目附近有幾間山屋。





富士山登山路線＃4 富士宮路線

欲前往富士宮五合目登山口，可從JR東海道線本線三島車站，或者從JR東海道新幹線新富士車站‧東海道線富士車站‧身延線富士宮車站搭乘登山巴士。

此路線雖然比吉田路線來的短，但比較陡峭與困難。這條路線沒有獨立的下山路線，所以必須走原路返回下山。













日本富士山團推薦行程

在富士山腳遠望山頂，在山腰仰視山頂，直到登上富士山頂，都能在在感受其磅礴的氣勢。

趣吧幫大家整理了兩種行程，不論你是登山好手還是新手，都能輕鬆搞定交通和住宿！

語言問題也不用擔心，有中/英/日三國語言嚮導帶你一起爬富士山！

不論是必看的「御來光」，或是繞行火山口，

再到紅富士之湯，一邊享受露天溫泉，一邊欣賞富士山下美景，

都能讓你在兩天一夜的旅行中一次圓夢！

▲富士山御來光。 （圖／靜岡縣觀光局）

富士山登山初學者推薦：

專業日本登山嚮導帶你一起攀登富士山！持有山梨縣富士吉田市的批准。從如何走路和邁出步伐，到登山中對天氣狀況作出明確判斷，讓新手可以無後顧之憂。

另外，住宿也規劃專為女性限定的「女性安心宣言」！

五合目專門規畫女性專用更衣室及休息區。

往返巴士及山中小屋也會特地協助安排女性一起，女性單獨參加也很安心！

搜尋【趣吧】富士山登山2日 | 新宿出發專業日本登山嚮導陪同





富士山登山一人成團推薦：

日文登山嚮導+日文領隊+全國英語口譯導遊共三位同行。

另外，也有提供出租登山裝備服務，方便未攜帶登山裝備入境的外籍旅客報名參加。

登上富士山頂時，免費由專業山岳嚮導帶領「繞火山口一周」，

下山後更能直接享受露天溫泉「紅富士之湯」洗盡全身的疲憊感。

搜尋【趣吧】：2023朝聖御來光｜富士山登頂之旅(贈送紅富士之湯)













日本富士山登山必看景點

日本富士山登山景點＃1

富士山御來光

▲日本富士山登山-富士山御來光。 （圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

位於半山腰的富士山五合目是吉田路線的登山出發點，起點海拔是2305公尺，終點則是海拔超過3000公尺的久須志神社，上下山的距離總共是15km左右，需要花費約9小時才能完成富士山登山全程。

但是這條路線可以沿遊覽富士山，更是觀賞富士山御來光（日出）的首選路線，如果體力不足夠到富士山登頂的話，至少不能錯過富士山御來光！每年夏季都會吸引許多旅人特地前來觀賞，隨著腳步與呼吸一步步爬上富士山，會感受到前所未有的視野與身心舒暢。





日本富士山登山景點＃2

日本富士山登頂最高點

▲日本富士山山頂。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

除了欣賞日本富士山御來光之外，如果體力夠好的話也可以挑戰富士山登頂，經由富士山五合目一路上到九合目，穿過古老的石造鳥居與雙獅雕像後，看到久須志神社完成富士山登頂，在海拔3776公尺高的富士山劍峰欣賞絕美的日出！

搜尋【趣吧】：2023朝聖御來光｜富士山登頂+中英導覽

前往日本富士山劍峰時會先經過富士山火山口，走過碎石與泥土鋪成的山路後會看到「日本最高峰」的石碑，這樣繞行火山口一周，被日本人稱為是「缽巡」。往直徑約八百公尺的火山口內部看，可以看到幾乎不會溶的長年積雪，不僅能看到許多奇特的地質景觀，更體會到自然的壯闊與人類的渺小。





日本富士山登山景點＃3

紅富士之湯

▲富士山登山住宿-山中湖温泉 紅富士の湯。 （圖／山中湖温泉 紅富士の湯）

這個位於日本富士山山腳下的山中湖溫泉之所以叫做「紅富士之湯」，是因為在冬季早晨的時候，可以一邊泡湯一邊看著被朝陽光芒染為橘紅色的富士山，不只可以一飽眼福與心靈，更能舒緩富士山登山後疲憊的身軀，絕對是富士山之旅不能錯過的景點。

搜尋【趣吧】2023朝聖御來光！富士山登頂之旅













日本富士山登山住宿

前往富士山登山，雖然有「彈丸登山」這樣不住宿、徹夜的登山路線，但是這樣身體發生問題或高山症的危險率比平常高出3倍，因此強烈建議大家放慢速度，選擇兩天一夜的登山路線並住宿，才是良好的登山方式。

不過要注意的是，富士山上資源較少，加上登山季節前往富士山登山的人非常多，特別是週末，可能會有用水限制、無法洗澡、不能自由選擇客房，甚至是住宿空間比一個人肩寬還窄等等情況出現，建議大家可以先多看一些富士山住宿訊，做好心理準備再前往！





富士山登山住宿#1 東洋館

位於富士山七合目、海拔3000公尺的山間小屋「東洋館」，距離富士山五合目的吉田路線登山口大約3小時，主要以男女合住的雙層床舖房為主。東洋館有著「與星星最近的地方」的美稱，也能看到富士山御來光、夕陽雲海，因此不少人都會選擇在這裡停留一宿，享受富士山上的寧靜空氣。且東洋館有提供一泊二食的服務，通常早餐是簡單的便當，晚餐則提供漢堡排定食，也有簡單的小商店，販售水、麵食、糖果、零食、巧克力等可以補充能量的食物，以及簡易的登山裝備，讓大家可以在這裡做好登山的能源補充和獲得良好的休息。





富士山登山住宿#2 元祖室

元祖室位於海拔標高3,250公尺處，因為曾有許多藝人住宿過而知名。這裡距離五合目約4~5小時路程，距離山頂則約1~2小時左右。會建議登山遊客在此休息一晚、補足精神體力後再前往山頂。對於秒準富士山日出的登山遊客來說，元祖室是地理位置相當好的山小屋，凌晨2點左右從這裡出發，大約早上4:30就能抵達山頂欣賞美麗的御來光喔！





富士山登山住宿#3 白雲莊

白雲莊位於海拔高度3,200處、八合目的山小屋，一般來說要想要登頂富士山，路程上會於七合目或八合目住上一晚，而白雲莊在地理位置上是相當適合登山遊客入住的。設備上來說，白雲莊擁有大廣間與上下舖最多可容納300名旅客。

賣店中販售水、咖啡等飲品，泡麵、麵包與簡單的登山道具也能在此購入。館內的料理以咖哩飯為主，早餐則為可攜帶式的便當。這裡也提供金剛杖上的燒印服務，會印有只有白雲莊才有的獨特印記。









富士山天氣&推薦穿著

▲日本富士山登山-登山準備建議。 （圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

前往攀爬富士山，除了基本的糧食和登山杖之外，禦寒衣物跟用具都是非常重要的！因為即使是在夏天，富士山山頂也會有溫度零下的時候，所以一定要準備足夠的禦寒裝備，否則在山上著涼可就不好了！

另外在山上小屋通常能買到雨衣、頭燈和水，這些比較簡單的登山裝備或是補充糧食，但是在部分登山路線的下山處並沒有設立山上小屋，所以還是要保留回程時足夠飲用的糧食與水唷！









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