《鏈鋸人》X日本KTV夢幻主題包廂與卡拉OK招財貓之體驗心得

對於喜歡唱歌又同時喜歡鏈鋸人的粉絲是個令人大興奮的消息﹐活動出了各種角色飲料和活動限定周邊﹐消息發出的視覺圖也是好好看哇！參加此活動凡點一杯角色飲料就能獲得一個角色杯墊﹐每個都好好看好想收集哇﹐不論是「全都是本大爺」的帕瓦還是喝醉後就亂親人的姬野前輩﹐小孩子才做選擇我全都要！

這次剛好有鏈鋸人的活動﹐第一次去了日本的カラオケ﹐不知道有沒有人和我一樣是在台灣的時候就超愛唱日k同時也很好奇日本的卡拉OK跟台灣的日k有什麼不一樣呢﹐順便帶大家揭曉日本卡拉OK真面目。

這次預約的是鏈鋸人活動特別包廂﹐如果想要使用特別包廂需於官方網站上事前預約﹐可以在官網上先查好哪一些分店是有做特別包廂佈置的﹐再進行預約哦！這次預約的是池袋sunshine city店﹐地理位置便利距離車站也很近﹐一進到包廂﹐就可以看到整面牆的鏈鋸人主要角色﹐和一些經典畫面﹐看到這樣的包廂除了拍照拍個不停以外就是忍不住「哇」個不停了﹐還能跟每個角色貼貼。

活動特別包廂的使用時間是限定2個小時﹐且無法延長時間的﹐費用是基本30分鐘為一個單位（含稅495日圓）此價格是晚上時段價格﹐再加活動特別包廂入場費1000日圓﹐結帳一律是離場時才結帳哦。

招財貓KTV是有提供飲料無限自助吧的﹐另外有因應活動特別推出角色特調飲料﹐我這邊是選擇單點角色特調飲料﹐是帕瓦的草莓牛奶﹐凡點一杯飲料就可以獲得一個特典杯墊﹐總共有10種圖案隨機抽﹐周邊商品的部分是在櫃檯報到時店員就會拿出目錄直接選擇想要購買的商品﹐飲料也是有六個角色：真紀真的草莓茶、阿秋的藍色夏威夷汽水、姬野前輩的乳酸菌哈密瓜汽水、帕瓦的草莓牛奶、電次的鳳梨薑汁汽水、小小紅的綜合野莓飲。活動期間特典或是周邊商品是有可能會在活動期間內提早完售的哦﹐如果有特別想要的周邊就要加快腳步了。

▲最喜歡帕瓦所以跟帕瓦貼貼了兩個小時﹐是不是超級可愛的哇！

在台灣有去過日k的人都知道﹐日本的點歌機和台灣普通的KTV很不一樣﹐是長這樣小小一台可以移動的﹐螢幕是觸控式的﹐能使用歌手名或是曲名來找歌﹐也能在唱的同時利用點歌機控制音量大小或是音Key﹐就連歌曲的快慢都可以做調整﹐對於不會日文想唱中文歌的人可能難度就會稍微高一點點了﹐日本的卡拉ＯＫ是有中文歌的﹐但點歌的方式是使用日文拼音的方式﹐這樣的方式實在是太過困難了﹐建議可以用排行榜的列表中尋找自己想唱的歌曲﹐利用這樣的方式就會簡單很多。

▲雖然不知道準不準但是很有趣

如果有機會來日本的卡拉OK唱歌絕對要試試看的採點﹐會依照音準去打分數﹐像是日本節目《關8比賽中》看到的那樣會有音準條可以看﹐唱完後可以看到自己唱幾分﹐還有詳細的分析跟建議﹐小編個人覺得很有趣呢。

小編個人覺得價格上雖然跟台灣的日Ｋ比起來並沒有特別便宜﹐又或者是小編目前只去過招財貓KTV還不太清楚怎麼唱才會比較便宜﹐但不論是音響還是麥克風都高級非常多﹐光是這兩點就值得了。音響的音質非常好﹐麥克風的性能很好收音收得很清楚﹐以至於一開始因為聽到自己的聲音特別清楚而感到有點害羞跟不習慣，但也很快就上手了。當然如果走音失誤也會聽的特別清楚﹐另外歌曲方面有許多都是有MV的﹐只要歌曲旁邊有標示本人映像就表示這首歌是有MV的哦﹐這點真的很棒﹐邊唱邊看MV真的是一大享受﹐一不小心就會讓人無法自拔﹐有興趣的人真的很推薦來體驗看看﹐體驗過日本的卡拉OK後感覺就回不去了哇！！加上這次的鏈鋸人活動﹐一整個大滿足。

▲應景的點了Ano唱的鏈鋸人ED《ちゅ、多様性》

「鏈鋸人」✕ 日本KTVまねきねこ活動

活動日期：7/13～8/27

營業時間：24小時

官方網站

❈封面圖片來源皆來自官方網站

部分圖片提供、文章撰寫：Miya

責任編輯：Lucy Wu

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