米其林指南推薦、Tabelog百名店也上榜！東京超美味烏龍麵店4選

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聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Anita/ 窩日本】

東京雖然不是烏龍麵的發源地，但也有著多家烏龍麵名店。在日本人心中和米飯幾乎同等於主食等級的烏龍麵，看似簡單樸素但製作學問可是很多，好不好吃也是差很多。

日文漢字的饂飩＝烏龍麵？！

在日本進到烏龍麵店卻看到菜單上寫著「饂飩」可千萬不要嚇到了，因為烏龍麵的漢字「うどん」正是「饂飩」

烏龍麵是日本到處可見的庶民料理，它的由來有諸多傳說，最有力的說法是當年作為遣唐使的空海大師到中國學習到了烏龍麵的製法並帶回他的故鄉香川縣後開始發揚光大。日本各縣市的烏龍麵做法、粗細、口感都不太相同，但最有名的「日本三大烏龍麵」為香川縣的讚岐烏龍麵，秋田縣的稻庭烏龍麵和群馬縣的水澤烏龍麵。

1.五代目 花山烏龍麵

花山是來自於群馬縣，目前已經營業到第五代的烏龍麵店。除了起源地群馬之外，在東京羽田、日本橋和銀座也設有分店。

花山的店主認為食的基本是善用土地採收的素材，越簡單越是美味，所以他們堅持只使用群馬縣產的小麥以及國產素材去製麵。

不只素材講究，製麵過程也很講究，在混合小麥粉、鹽、水等素材後必需要放入大袋子中邊踩邊捏300次以上直到產生彈性，並且要放一晚讓它變成有如新生嬰孩皮膚般柔軟的質感，隔天再重複桿麵、手打過程，直到延展到一定的厚度才切成麵條提供給客人。

群馬的烏龍麵特色就是帶有厚度的寬麵，喜歡寬麵條的人一定要來試試，每一口都可以吃得到麥香。

即使是點湯烏龍麵也另外附有胡麻和醬油沾醬，可以變化很多種口味。花山每家分店有不同的菜單，羽田機場店甚至還有升壽司等限定料理，建議都可以去吃吃看。

花山（銀座店）

地址：東京都中央区銀座 3-14-13（歌舞伎座裏）

營業時間：平日 11:00～16:00，18:00～22:00/週末假日11:00～16:00

官方網站

2. 根津 釜竹

由「負建築大師」隈研吾設計、東京百年歷史建築改造的米其林推薦烏龍麵店根津釜竹，是少數可以同時享受日本美食和歷史文化體驗的場所，來到東京一定要試試！

釜竹起源於大阪，在第二代店主接手後轉移至東京，是日本酒和釜揚烏龍麵的專賣店。

釜竹對烏龍麵的講究之處不在於素材，而是特別在意小麥粉、水、沾醬之間的平衡感。烏龍麵特別不經過水洗和冰鎮就直接端上桌，因此保留了素材本身的風味，吃起來會特別感覺到小麥香氣。

除了烏龍麵之外這裡還有提供很多日本酒和美味下酒菜，完全可以當正餐吃。而且觀光客來到釜竹不用擔心，店家還貼心提供英文菜單以及用餐教學唷！

根津 釜竹

地址：東京都文京区根津2-14-18

營業時間：週二至週五與假日 11:30~14:30，17:30~21:00/週日11:30~14:30

官方網站

3. 佐藤養助

佐藤養助起源於秋田縣，正是日本三大烏龍麵之一「稻庭烏龍麵」的故鄉。要製作稻庭烏龍麵必需要經過4天才能完成，而且是只傳子孫不傳外人的獨門絕技，完全手工作業！

1860年開業的佐藤養助至今已傳到第8代，這一百多年以來得獎無數，甚至還得到天皇的讚揚。

佐藤養助的烏龍麵非常地細，和傳統的烏龍麵印象完全不同，乍看還以為是素麵，但一吃下去就知道完全不同，因為它非常地有彈性。

來到這裡推薦最定番也最能吃到稻庭烏龍麵原味的「竹簍二味」，醬油和胡麻味噌二種醬料讓你搭配麵來吃，醬油純粹，胡麻味噌香氣很濃又香，互換著之間吃不吃不覺盤子上的麵就一掃而空了。

銀座佐藤養助

地址：東京都中央区銀座6-4-17 出井本館1階

營業時間：平日11:30～15:00，17:00～22:00/周末假日11:30～15:00，17:00～21:00

官方網站

4. 丸香

丸香有「東京最美味讚岐烏龍麵」之稱，店主出身出香川縣的名店「山越烏龍麵」，幾乎每年都會被選入Tabelog百名店，在米其林指南中也榜上有名，所以要去之前得作好要排隊的覺悟。

這麼有名的店價錢卻驚人地小資價，最便宜的只有麵條加高湯的「かけうどん」500日圓有找，天婦羅小菜每樣也只要2、3百日圓左右，一餐花不到1000日圓難怪總是大排長龍。

實際試吃了之後，傳言果然不假，麵體就像麻糬一樣Q，但是又不會太軟爛，而是帶有一點嚼勁，清高湯的湯頭清甜，二者是絕妙的搭配。內行人吃讚岐烏龍都會點竹輪天婦羅和雞胸肉天婦羅，大家也不妨嚐試一下吧！

丸香

地址：東京都千代田区神田小川町3-16-1 ニュー駿河台ビル 1F

營業時間：週一至週五11:00～16:00，17:30～19:30/週六 11:00～14:30

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烏龍麵 東京 京都

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