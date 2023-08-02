大阪環球影城走路1分鐘！飯店客房大翻新等你住

小松是被海山包圍的城市，距離機場車程僅30分鐘，最大特色是有豐富水源，座落在田野間的「Auberge eaufeu」共有三層樓，內含12間客房、6種房型，最大間的面積高達77米，將原有的校園元素發揮得淋漓盡致，有的保留原有格局，放入改造後的黑板，搭配可遠眺群山的沐浴間，房內特意不擺放電視，但備有據說是創辦人收藏的復古黑膠播放機與唱片，為的就是讓人能更能沈浸於田園風光之中。飯店內四處可見的畫作則出自日本知名藝術家小川貴一郎之手，現場也提供販售。

2023-07-31 20:01