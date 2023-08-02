大阪環球影城走路1分鐘！飯店客房大翻新等你住
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】今年暑假玩翻大阪環球影城，就來住這間飯店！走路約1分鐘就到園區的「近鐵環球影城飯店」自7/18起館內400多間客房的翻新作業全數完工，已做好萬全準備接待遊客到訪。
芝麻街主題客房可愛吸睛，不同樓層則以「Color for “Colorful Lively Style”」為主打概念，使用代表春、夏、秋、冬的季節色彩打造出煥然一新的住宿空間。提供雙床房、雙人房、3人房、連通房等多種房型任選，因應家庭客同遊需求，單間客房最多可供5人同住（沙發床加1床）。
此外，還設置宛如秘密基地般，使用上下舖配置的 Energy pop 繽紛客房，而館內梯廳與餐廳也換上結合pop風的新面貌，讓遊客還沒踏入園區，就搶先感受歡樂氛圍。
今年暑假期間的房價如何？4張單人床的家庭客房包含早餐，每人16,600日圓起。雙床房包含早餐則每人每晚17,900日圓起。
◎ 近鐵環球影城飯店
．交通：JR環球影城站徒步約2分鐘。
．地址：大阪府大阪市此花區島屋6-2-68
★ 更多日本住宿資訊都在「日本住宿情報局」
★ 快速掌握日本吃喝玩樂就看「日本旅行情報局」
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言