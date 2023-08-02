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大阪環球影城走路1分鐘！飯店客房大翻新等你住

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圖：Miyako Hotels & Resorts／來源
圖：Miyako Hotels & Resorts／來源

「近鐵環球影城飯店」鄰近JR環球影城站，周圍餐廳、商店林立相當方便！　圖：Miyako Hotels & Resorts／來源
「近鐵環球影城飯店」鄰近JR環球影城站，周圍餐廳、商店林立相當方便！　圖：Miyako Hotels & Resorts／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】今年暑假玩翻大阪環球影城，就來住這間飯店！走路約1分鐘就到園區的「近鐵環球影城飯店」自7/18起館內400多間客房的翻新作業全數完工，已做好萬全準備接待遊客到訪。

▲芝麻街主題客房用色相當鮮豔，搭配可愛壁面陪伴遊客入睡。　圖：Miyako Hotels & Resorts／來源
▲芝麻街主題客房用色相當鮮豔，搭配可愛壁面陪伴遊客入睡。　圖：Miyako Hotels & Resorts／來源

芝麻街主題客房可愛吸睛，不同樓層則以「Color for “Colorful Lively Style”」為主打概念，使用代表春、夏、秋、冬的季節色彩打造出煥然一新的住宿空間。提供雙床房、雙人房、3人房、連通房等多種房型任選，因應家庭客同遊需求，單間客房最多可供5人同住（沙發床加1床）。

▲Autumn Active pop 家庭客房示意圖。　圖：Miyako Hotels & Resorts／來源
▲Autumn Active pop 家庭客房示意圖。　圖：Miyako Hotels & Resorts／來源

此外，還設置宛如秘密基地般，使用上下舖配置的 Energy pop 繽紛客房，而館內梯廳與餐廳也換上結合pop風的新面貌，讓遊客還沒踏入園區，就搶先感受歡樂氛圍。

▲館內餐廳早、午、晚餐時段都有營業，和洋式自助早餐菜色豐富。　圖：Miyako Hotels & Resorts／來源
▲館內餐廳早、午、晚餐時段都有營業，和洋式自助早餐菜色豐富。　圖：Miyako Hotels & Resorts／來源

今年暑假期間的房價如何？4張單人床的家庭客房包含早餐，每人16,600日圓起。雙床房包含早餐則每人每晚17,900日圓起。

▲Winter Cool pop 梯廳示意圖。　圖：Miyako Hotels & Resorts／來源
▲Winter Cool pop 梯廳示意圖。　圖：Miyako Hotels & Resorts／來源

◎ 近鐵環球影城飯店

．交通：JR環球影城站徒步約2分鐘。

．地址：大阪府大阪市此花區島屋6-2-68

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