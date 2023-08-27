包機直飛！「奧能登藝術祭」9/23登場 塩田千春、台灣「豪華朗機工」都參展

繼瀨戶內國際藝術祭、新潟大地藝術祭之後，另一個崛起的藝術祭「奧能登國際藝術祭2023」已邁入第三屆，同樣由北川富朗策展團隊規劃，將於9╱23至11╱12舉行，展示來自14個國家及地區，合計59組藝術家及團隊作品，其中有9組是從222件徵件中選出，作品形式多元，並涵蓋當地祭典文化演出，包括來自台灣首次參展藝術團隊「豪華朗機工」作品、曾在台北市立美術館舉辦個展掀起一股熱潮的日本駐德藝術家塩田千春作品《搬運時間之船》等，旅行社業者也將於9月奧能登藝術祭期間推出台灣直飛能登包機，便利台灣民眾前往參與藝術盛會。

「奧能登國際藝術祭2023」邁入第三屆，來自台灣首次參展藝術團隊「豪華朗機工」首次參展；圖片／奧能登國際藝術祭提供

珠洲市為什麼會舉辦「奧能登國際藝術祭」？

為了向台灣遊客宣傳，舉辦「奧能登國際藝術祭」所在地的石川縣珠洲市由市長泉谷滿壽裕來台親自介紹藝術祭特色。

珠洲市泉谷滿壽裕市長；圖片／奧能登國際藝術祭提供

珠洲市泉谷滿壽裕市長表示，珠洲市位於石川縣最北部，突出在日本海的能登半島最北端，在海上交通繁盛的江戶時代，曾是傳遞許多文化、物資的重要樞紐，隨著陸地交通發展逐漸邊緣化而人口外移，65年來流失了2／3。能登半島至今仍有著豐富山海景觀與自然環境，並保留傳統祭禮風俗、飲食文化，是大都會區都已經失傳、看不見的珍貴遺產，蘊含豐富潛在觀光資源。

「奧能登國際藝術祭2023」，藝術作品《朝向自己的門》；圖片／奧能登國際藝術祭提供

為了被世界看見，希望透過藝術活化，珠洲市找上策展團隊，於2017年舉辦首屆「奧能登國際藝術祭」，共吸引超過7.1萬人次參觀，超過人口5倍，展期後陸續迎來移居人口，成功讓港灣小城踏入翻轉第一步。三年一次的「奧能登國際藝術祭」雖然在第二屆遇上疫情，卻更能重新體認人與人、人與地方連結的重要性。期盼藉由藝術讓人與人、地方與地方甚至讓珠洲與世界連結，歡迎台灣遊客親自造訪，深入體驗藝術的創造力，與市民款待魅力。

有日本三大能量景點之一的「青之洞窟」；圖片／奧能登國際藝術祭提供

一邊看藝術作品、一邊看風景

在珠州市247平方公里的面積中，共分十個展區，藝術家創作作品與各展區特色呼應，主要有兩條路線：岬灣路線、廢線遺址路線，日本旅人塾版主Megumi建議，因為作品眾多，至少須安排兩天以上時間，各個作品之間都有相當距離，當地可租借單車、電動腳踏車遊覽藝術作品，並提供有藝術巴士。

珠州市擁有濱海美麗風光，Megumi推薦，可順道遊「祿剛崎」、「哥吉拉岩」，其以夕陽美景著稱，分別距離狼煙漁港、《光之方舟》開車約5分鐘；有日本三大能量景點之一的「青之洞窟」，位於北方寒流、南方暖流交會處，洞窟內部打藍色燈光，也是網美打卡景點。

日本重量級當代藝術家塩田千春作品《搬運時間之船》；圖片／奧能登國際藝術祭提供

奧能登國際藝術祭：51天展期59組藝術家世界級藝術作品薈萃！

台灣首次參展藝術團隊「豪華朗機工」，80年代出生的4名現代藝術家陳志建、林昆穎、張耿豪及張耿華，以「合體混種」為概念創立的豪華朗機工Luxury Logico，作品將在鉢之崎海岸展出，是從珠洲收集1,500片瓦片，打造出高達頂狀20公尺的圓頂創作，向當地製瓦產業致敬。

日本重量級當代藝術家塩田千春，從首屆便參展，因姓氏「塩田」的緣分，選擇在傳統製鹽的大谷地區展出，作品《搬運時間之船》以實際搬運鹽田所用砂的採砂船為主角，利用最常出現自身創作的紅線語彙，從船上延伸至整個空間，編織歷史與記憶。

「奧能登國際藝術祭2023」邀請世界知名的建築師坂茂操刀可眺望日本海的咖啡廳；圖片／奧能登國際藝術祭提供

此外，廢棄小學的原址上，更請來世界知名的建築師坂茂操刀可眺望日本海的咖啡廳。泉谷滿壽裕特別說明，雖然展期僅有51天，但將有30件參展作品會繼續保存展出，即使藝術祭展期之後，仍歡迎台灣遊客造訪來感受現代藝術魅力。

每年9、10月以切子燈籠祭為主的秋季祭典會在能登各地登場；圖片／奧能登國際藝術祭提供

9月包機直飛串遊能登半島各景點

泉谷滿壽裕表示，歡迎大家來珠州市探訪藝術作品，同時也遊覽當地風光、發掘當地文化美食，由於奧能登地區農產漁獲食材豐富，珠州市透過北前村等與各地交流所誕生的料理成為最大特色；每年9、10月以切子燈籠祭為主的秋季祭典會在各地登場；當地擁有為數眾多的神社，例如在平安時代古書中登場的須須神社，是能登半島屈指可數的古老神社；從江戶時代延續的傳統製鹽「揚浜式製鹽」留存至今；當地採用黑得發亮的能登瓦礫製成屋頂的特色民宅，形成美麗市街風光。能登半島上的加賀屋、輪島市白米千枚田、輪島朝市、能登町九十九灣等，都是可以串遊的景點。

目前台灣要前往北陸地區，有長榮航空、台灣虎航執飛台北–小松定期航班，藝術祭期間有包機，東南、雄獅、長汎、五福、百威、大興、喜鴻、太平洋、新進、晴日、太一旅行社銷售相關產品。

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