讓螞蟻人都臣服的香甜鬆軟滋味！東京超美味鬆餅店3選推薦

【撰文:Shinon/ 窩日本】

在日本要找好吃的鬆餅店不難，但除了Bills跟Eggs’n Things這些很有名的店家之外，還有沒有遺珠之憾呢？現在就讓吃遍各處名店、小店的我來為你推薦3家較少人知卻又非常美味的東京鬆餅店吧！

1. SATSUKI

Patisserie SATSUKI位在新大谷飯店內，由飯店的總廚中島眞介所打理，販售多種蛋糕、麵包及點心，而在外帶蛋糕店旁的咖啡廳SATSUKI更可在店內享用鬆餅！他們的鬆餅可以說是全國聞名，因為連前日本首相菅義偉也很喜歡，曾經在SNS上分享過滿臉笑容地吃鬆餅的照片，讓很多日本市民都大讚可愛！

Patisserie SATSUKI的鬆餅還有一項原因聞名，就是價錢相對昂貴，一份鬆餅就要3500日幣，再加上餐廳的服務費，再點一杯飲料的話就要4~5000日幣了，可以吃到一頓不錯的午餐。

不過一分錢一分貨，Patisserie SATSUKI的鬆餅可是非常講究！使用高級「太陽蛋」與和三盆糖等最好的食材，以鐵板花時間慢慢煎烤，做到外脆內軟的感覺。

這次點的是秋季限定的栗子口味，一片是普通的鬆餅，一片則是表面加上焦糖烤至硬脆，點綴著混著香草籽的奶油。伴隨著特製焦糖醬、生奶油、和栗蓉、堅果與馬卡龍，還有三瓶不同風味的楓糖漿，讓客人可以隨意組合，充分享受美味的鬆餅。如果想要奢侈一下，絕對要來嘗嘗這份精心製作的鬆餅，那滋味可是味有所值！

店舖資訊

地址 東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ東京 ロビィ階

店名 SATSUKI

交通簡介: 東京metro銀座線・丸ノ内線「赤坂見附駅」D紀尾井町出口徒歩約3分

營業時間 7:00～22:00

定休日 不定休 周末營業

官網 https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/satsuki/

2. 512 CAFE&GRILL

512 CAFE&GRILL位在繁華的六本木內，在著名地標東京中城旁的住宅區中，小小的咖啡廳被草地與樹木包圍，猶如都會中的綠洲。咖啡廳設有室內及戶外座位，在天氣清涼的日子，眺望著自然景色也是不錯的選擇！

他們以「能吃的健康」・「能喝的美容」為主題，嚴選食材來製作各種料理。其中人氣甜點 – 舒芙蕾鬆餅選用來自兵庫縣丹波市的雞蛋，帶有透明感的蛋白、味道濃厚的黃黃，帶來鬆軟又美味的鬆餅。

鬆餅有焦糖布蕾口味、抹茶及起司等經典口味，也有薄荷巧克力等季節限定口味。焦糖布蕾鬆餅有兩大片厚厚的鬆餅，伴以香草冰淇淋、生奶油及酸甜的莓果醬。鬆餅是現點現烤，鬆軟得像棉花抱枕一樣，輕輕碰到盤子都會晃動。鬆餅表面灑上砂糖並烤至金黃色，切開濃郁的卡士達醬會滿溢而出，入口就像香甜的焦糖布蕾，卻又瞬間融化，留下幸福感。

每天20份限定的起司鬆餅也是不容錯過！不只鬆餅中混入起司，表面更放上特製起司奶油，店員會在客人面前以火槍烤至融化，看著起司醬覆蓋整個鬆餅叫人垂涎欲滴。鬆餅搭配培根洋蔥粒、高級起司、蜂蜜及香草莓果醬，比起甜點更像是一道料理，鹹甜滋味會帶來全新的鬆餅體驗！

店舖資訊

地址 東京都港区赤坂9-5-12パークサイドシックス A棟1F

店名 512 CAFE&GRILL

交通簡介: 千代田線 乃木坂駅2號出口 徒歩3分

營業時間 平日10:00〜22:30、星期六10:00〜22:00、星期日10:00〜21:00

定休日 不定休

官網 https://512.tokyo/

3. 6th by ORIENTAL HOTEL

6th by ORIENTAL HOTEL其實是一家餐廳，只是因為來自神戶最古老的飯店ORIENTAL HOTEL而得此名，不過餐廳裝潢也與飯店大堂一樣氣派，古典歐陸風格的設計與水晶吊燈裝飾，店內刻意調暗燈光，靠小桌燈照明來營造氣氛，特別適合情侶約會，或是與閨蜜來開女子會。

6th by ORIENTAL HOTEL提供多款甜點，其中數量限定的6th Pancake很有名，原味的鬆餅配以奶油及楓糖漿。這裡也是提供舒芙蕾鬆餅，表面烤得焦香，內裡卻充滿空氣感，猶如把雲朵放在口中一樣，輕盈鬆軟的口感叫人一吃愛上。

除了原味鬆餅，還可加600日幣加上巧克力香蕉生奶油與香草冰淇淋，或是焦糖醬果仁生奶油與香草冰淇淋的特別口味，讓味道與口感都更加豐富。

店舖資訊

地址 東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル 1F

店名 6th by ORIENTAL HOTEL

交通簡介: JR有楽町駅 徒歩1分

營業時間 【CAFE】11:00～17:30

定休日 不定休 周末營業

官網 https://www.6thbyorientalhotel.com/maindining/

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