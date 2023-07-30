快訊

日美女大胃王高橋知成離世 生前曾患有厭食症

美宣布軍備援台後 陸發布福建演練直升機掠海對島打擊

颱風假番外篇！高雄警酸清潔員有包吃 警連加班費攏嘸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本「宮島」10月起收登島稅！100日圓IC卡自動扣除，一起維護世界遺產

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
聳立在海上的「大鳥居」是宮島的象徵，也被列為聯合國教科文組織的世界文化遺產。 圖／五福旅遊 提供
聳立在海上的「大鳥居」是宮島的象徵，也被列為聯合國教科文組織的世界文化遺產。 圖／五福旅遊 提供

「宮島」這片位於日本海上的寶地，自10月1日起實行「登島稅」，為提升旅遊品質做出努力。作為日本三景之一的世界遺產，宮島以其矗立的紅色大鳥居聞名，吸引遊客無數。

圖／中央社記者王騰毅攝
圖／中央社記者王騰毅攝

旅遊費用普遍上升的趨勢，也使得宮島調整了門票價格，每位遊客需支付100日圓（約新台幣23元）的登島稅，並與船票合併收取。幸運的是，若使用IC卡搭船，登島稅將自動扣除，讓遊客享受便利的服務。

宮島嚴島神社 圖／UDN圖庫來自Flickr
宮島嚴島神社 圖／UDN圖庫來自Flickr

多年的討論終於有了結果，「登島稅」的收取將有助於有效管理宮島的觀光資源。所得稅款將被用於提升島上的旅遊服務中心、廁所、展望台和登山步道的維護與管理，同時也將用於保護島上的歷史文化建築。

無論是初次造訪還是再訪，宮島都能讓讀者感受到獨特的魅力。這片寧靜的海上風景，還能與小鹿共度美好時光，感受到其特有的悠閒氛圍。踏上宮島之旅，除了欣賞其壯麗的景色外，稅收支持也將有助於保護這片寶貴的自然遺產，並為未來的遊客提供更好的遊覽體驗。

延伸閱讀：

４分鐘煙花瀑布！台茂購物中心「盛夏煙火秀」將登場　火舞秀、日本展一系列活動好吃又好玩

澎湖香港一次玩！探秘名勝世界壹號郵輪 奢華皇宮套房與異國美食完美融合

步道 觀光 登山 世界遺產

相關新聞

日本「宮島」10月起收登島稅！100日圓IC卡自動扣除，一起維護世界遺產

「宮島」這片位於日本海上的寶地，自10月1日起實行「登島稅」，為提升旅遊品質做出努力。作為日本三景之一的世界遺產，宮島以其矗立的紅色大鳥居聞名，吸引遊客無數。

今秋日本德島星宇航空賞楓包機直飛！德島縣長推薦秘境景點

疫後許多過去台北直飛的日本二、三線城市航點，現在都沒有航班，對於喜歡日本深度旅遊、足跡遍布日本各地的台灣民眾來說，造成很大困擾，日本四國德島縣研擬於今年11月與星宇航空共同推出直飛德島包機，雄獅旅遊等

開箱福岡麗思卡爾頓酒店！博多織融入現代設計、打造奢華新地標

福岡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Fukuoka）近日正式開幕，為傳奇奢華酒店品牌「麗思卡爾頓」在日本的第七間酒店，位於樓高111米的大名花園城（Fukuoka Daimyo G

少吃5碗一蘭！JR西日本「14款周遊券、4款車票」調漲

旅遊日本又喜歡買周遊券的旅客注意了！JR西日本宣佈，包括周遊型的「JR西日本鐵路周遊券」，以及單程型的「西日本訪日觀光車...

2023「東京灣納涼船」– 在7層樓高郵輪上欣賞東京灣夜景、感受夏日祭典吧！

說到日本的夏天你會想到什麼？西瓜、煙火、浴衣、祭典…日本的夏天充滿各種有趣好玩的活動，今年夏天想來點不一樣的夏日回憶嗎？到東京參加一年一度的「東京灣納涼船」，享受最棒的日本夏日旅遊吧～

飯店控看過來！「京都ASAI四条旅店」開箱 和風日常、泰式味蕾質感呈現

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】像個當地人而不是觀光客走馬看花，不過度尋找必遊、必玩、必吃、必買的熱門景點，漸漸成為現代旅人追求的一種境界，崇尚體驗的氛圍、心靈的滿足、視覺的陶冶。 京都ASAI四条旅店

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦