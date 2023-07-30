日本「宮島」10月起收登島稅！100日圓IC卡自動扣除，一起維護世界遺產

「宮島」這片位於日本海上的寶地，自10月1日起實行「登島稅」，為提升旅遊品質做出努力。作為日本三景之一的世界遺產，宮島以其矗立的紅色大鳥居聞名，吸引遊客無數。

圖／中央社記者王騰毅攝

旅遊費用普遍上升的趨勢，也使得宮島調整了門票價格，每位遊客需支付100日圓（約新台幣23元）的登島稅，並與船票合併收取。幸運的是，若使用IC卡搭船，登島稅將自動扣除，讓遊客享受便利的服務。

宮島嚴島神社 圖／UDN圖庫來自Flickr

多年的討論終於有了結果，「登島稅」的收取將有助於有效管理宮島的觀光資源。所得稅款將被用於提升島上的旅遊服務中心、廁所、展望台和登山步道的維護與管理，同時也將用於保護島上的歷史文化建築。

無論是初次造訪還是再訪，宮島都能讓讀者感受到獨特的魅力。這片寧靜的海上風景，還能與小鹿共度美好時光，感受到其特有的悠閒氛圍。踏上宮島之旅，除了欣賞其壯麗的景色外，稅收支持也將有助於保護這片寶貴的自然遺產，並為未來的遊客提供更好的遊覽體驗。

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