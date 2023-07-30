聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本「宮島」10月起收登島稅！100日圓IC卡自動扣除，一起維護世界遺產
「宮島」這片位於日本海上的寶地，自10月1日起實行「登島稅」，為提升旅遊品質做出努力。作為日本三景之一的世界遺產，宮島以其矗立的紅色大鳥居聞名，吸引遊客無數。
旅遊費用普遍上升的趨勢，也使得宮島調整了門票價格，每位遊客需支付100日圓（約新台幣23元）的登島稅，並與船票合併收取。幸運的是，若使用IC卡搭船，登島稅將自動扣除，讓遊客享受便利的服務。
多年的討論終於有了結果，「登島稅」的收取將有助於有效管理宮島的觀光資源。所得稅款將被用於提升島上的旅遊服務中心、廁所、展望台和登山步道的維護與管理，同時也將用於保護島上的歷史文化建築。
無論是初次造訪還是再訪，宮島都能讓讀者感受到獨特的魅力。這片寧靜的海上風景，還能與小鹿共度美好時光，感受到其特有的悠閒氛圍。踏上宮島之旅，除了欣賞其壯麗的景色外，稅收支持也將有助於保護這片寶貴的自然遺產，並為未來的遊客提供更好的遊覽體驗。
延伸閱讀：
．４分鐘煙花瀑布！台茂購物中心「盛夏煙火秀」將登場 火舞秀、日本展一系列活動好吃又好玩
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言