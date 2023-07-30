今秋日本德島星宇航空賞楓包機直飛！德島縣長推薦秘境景點

疫後許多過去台北直飛的日本二、三線城市航點，現在都沒有航班，對於喜歡日本深度旅遊、足跡遍布日本各地的台灣民眾來說，造成很大困擾，日本四國德島縣研擬於今年11月與星宇航空共同推出直飛德島包機，雄獅旅遊等六家旅行社參與包機計劃，將協助販售宣傳，讓台灣旅客得以在最美的楓葉季，欣賞有日本最後秘境美譽的德島縣的秘境美景！

德島太龍寺纜車是全日本最長纜車，沿途可居高臨下欣賞溪谷美景，是賞楓秘境；圖片／德島縣提供

甫上任的德島縣縣長（知事）後藤田正純表示，歡迎台灣民眾來到德島秘境賞楓，德島縣賞楓景點相當多，其中最推薦的是太龍寺纜車、祖谷溪谷、大步危峽觀光遊覽船等，太龍寺纜車是全日本最長纜車，全長達2,775公尺，沿途可居高臨下欣賞溪谷美景，直達終點站太龍寺，也是四國遍路靈場的第21號寺院。

德島縣縣長（知事）後藤田正純；圖片／欣傳媒

德島縣研擬於今年11月與星宇航空共同推出直飛德島包機，雄獅旅遊等六家旅行社參與包機計劃，將協助販售宣傳；圖片／欣傳媒

德島縣疫後設施，包括全世界第一台水陸兩用DMV，預料將吸引鐵道迷目光；圖片／德島縣提供

德島縣疫後有許多新景點與設施，包括全世界第一台水陸兩用DMV（Dual mode Vehicle），它是阿佐海岸鐵道所引進，串聯德島縣的南部與高知縣的東部，上了陸地就變公車，上了鐵道就變火車，因此乘客無需轉換，預料將吸引鐵道迷目光。

連接淡路島與四國的大鳴門橋，以觀賞海上漩渦著稱；圖片／德島縣提供

後藤田正純上任後，對於推動德島的觀光發展充滿抱負，促成日本與台灣之間的定期航班復航，是他首要推動的觀光任務，此外，以觀賞海上漩渦著稱、連接淡路島與四國的大鳴門橋，目前可行駛一般車輛，後藤田也積極推動興建單車道，讓未來單車族也可以騎單車，欣賞海上奇景。

德島阿波舞聞名全世界；圖片／德島縣提供

德島阿波舞聞名全世界，但旅客通常在夏季蜂擁而至，其實在春、秋季也有阿波舞，因此後藤田未來想要打響春、秋季的阿波舞名號，讓更多旅客分流到春、秋季到訪。

德島縣上勝町除了擁有日本最美麗小鎮之一的美譽外，也是一個聞名世界的環保小鎮；圖片／德島縣提供

「希望德島與台灣之間除了觀光為主的交流之外，還增加其他多種層面的交流，包括產業交流、物產交流、學校交流等。」後藤田正純衷心期待表示。

當前ESG、SDGs議題席捲世界，後藤田正純極力推薦德島縣上勝町，邀請各界來上勝町觀摩交流。上勝町除了擁有日本最美麗小鎮之一的美譽外，從1987年起就是一個聞名世界的環保小鎮，一直為世界帶來各種創新的想法，上勝町落實「零垃圾」，將垃圾分類45種回收，並將垃圾做成再生品使用或銷售，為社會、世界做了示範，歐洲國家也熱衷來上勝町取經。

祖谷吊橋為世界三大藤蔓橋，也是日本三大秘境；圖片／德島縣提供

此外，阿波藍、祖谷吊橋等也是後藤田希望發揚的德島文化資產，2021東京奧運標誌中的藍色，便是阿波藍–Japan Blue，阿波藍已成為日本優質藍染代名詞，祖谷吊橋為世界三大藤蔓橋，也是日本三大秘境，建橋智慧值得傳習。

2021東京奧運標誌中的藍色，便是阿波藍–Japan Blue，阿波藍已成為日本優質藍染代名詞；圖片／德島縣提供

後藤田正純表示，德島與台灣之間可以交流的事務非常多，台灣花蓮縣和德島同樣有最美秘境稱號，因此是他最想要拜訪的台灣縣市之一，德島的LED光電產業是強項產業，也希望與台灣企業多做交流，台灣棒球傳奇打者張泰山加盟德島藍短襪隊，運動方面的交流也是其中一環，德島計畫參加2025年世界博覽會（大阪·關西世博），屆時希望讓更多人認識德島，未來希望啟動德島與台灣之間的定期航班，促進兩地之間更多的雙向交流。

德島縣觀光資訊：https://discovertokushima.net/tw/

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撰文／方雯玲

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