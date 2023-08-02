超涼爽旅遊！日本廣島六大活動推薦：溯溪、瀑布、瀨戶內海度假趣

世界各地氣溫屢創新高，炎熱難耐，有山又有海的廣島，提供了避暑旅遊的選項，這裡集結六大涼爽的旅遊活動推薦，讓旅客出遊樂趣不打折。走進山林體驗清涼有勁的溯溪活動，欣賞如仙境般的夢幻瀑布；往海邊走，海象穩定的瀨戶內海最適合進行立式划槳SUP和獨木舟等水上活動；晚上選擇入住海濱小木屋，觀賞夏季的璀璨星空。另外，感受日本夏日風物詩，110萬株的向日葵黃金花海，更是不能錯過的美拍熱點。

3小時的溯溪體驗，探索廣島縣湯來町的山林魅力；圖片／HIT廣島縣觀光聯盟提供

被指定為「國民保養溫泉地」的「湯來溫泉」，山林環繞的景緻中，享受純天然的源泉放流式溫泉；圖片／HIT廣島縣觀光聯盟提供

消暑景點1：再泡源泉放流的湯來溫泉

妹背瀑布是廣島人夏日戲水的人氣首選；圖片／HIT廣島縣觀光聯盟提供

親子戲水祕境「妹背瀑布」

隱身於大頭神社後方的妹背瀑布，由迫力十足落差約30m的雄瀑，與如絲綢般纖細柔和高達50m的雌瀑所組成，自古以來稱為「夫婦瀑布」而聞名。而褐色岩石是一大特徵，水流經的顏色變化，營造出如世外桃源般的獨特氛圍。雄瀑的水潭較淺，到了週末假日，不少家庭會帶著輕食到此野餐戲水，感受大自然的芬多精，周圍蟲鳴鳥叫、瀑布沖刷的白噪音，讓煩雜的心靈靜下來好好放鬆，沉醉在這片美景的悠哉之中，享受夏日的親子時光。

妹背瀑布

．地點：廣島縣廿日市市大野滝之下

．交通方式：JR大野浦站徒步30分鐘，或搭乘計程車約6分鐘

．官網 (日文)：https://hatsu-navi.jp/visit/camp/imosenotaki/

世羅高原農場的無邊際向日葵花海，活力綻放，讓你拍出絕美花海大片；圖片／HIT廣島縣觀光聯盟提供

消暑景點2：「世羅高原農場」向日葵花海滿版盛開 牽牛花接力登場

進入夏季時節，正是日本夏日風物詩之一向日葵盛開的季節。廣島縣的「世羅高原農場」擁有西日本最大規模的向日葵花田，在65,000平方公尺大的腹地內，種植了超過50種近110萬株的向日葵，一年一度的「向日葵花祭」也確定在7月29日起燦爛登場，金黃一片的壯麗景象，悅目舒心，怎麼拍都好美。

世羅高原農場 向日葵花祭

．地點：廣島縣世羅郡世羅町大字別迫1124-11

．舉辦期間：2023年7月29日(六)~8月20日(日)

．開園時間：9:00~18:00(最後入園時間17:00)

．入園費用：大人700~1,200日幣，4歲~小學生300~600日幣

※15人以上團體可享9折優惠．交通方式：世羅町內使用大眾交通工具、巴士、計程車，車程約15~20分鐘「世羅高原賞花巴士」2023年8月5日(六)~8月20日(日)的週六、日與假日限定運行

．官網 (中文)：https://sera.ne.jp/zh-hant/sk/sunflower/

▲ 夏天的花夢之里，可欣賞到清新感滿點的牽牛花美麗景象；圖片／HIT廣島縣觀光聯盟提供

鄰近的「花夢之里」則推出西日本首座「牽牛花之丘」，於8月5日接力登場，近14萬朵的牽牛花鋪滿整片山丘，水藍色一片形成名副其實的花海，為夏日注入清新氣息。

為方便民眾到訪這些美麗花園，廣島縣特別推出期間限定的「世羅高原賞花巴士」，於8月5日至20日的週六、日及國定假日限定提供服務。超過五折的超值優惠套票內含：廣島市巴士總站出發的來回巴士乘車券、世羅農園間的巡迴巴士券及世羅高原農場、花夢之里等四個花卉巡遊門票，原價8,150日幣，電子票只賣4,000日幣(紙本票4,500日幣)，不需事前預約，於廣島交通的售票網站即可購買，讓旅客輕鬆飽覽各具特色的花田美景。廣島交通的售票網站(繁體中文)：https://cs.kosokubus-hiroshima.com/tabs/home

花夢之里 牽牛花之丘

．地點：廣島縣世羅郡世羅町上津田3-3

．舉辦期間：2023年8月5日(六)~9月10日(日)

．開園時間：9:00~18:00(最後入園時間17:00)

．入園費用：大人600日幣，4歲~小學生300日幣

※15人以上團體可享9折優惠．交通方式：世羅町內使用大眾交通工具、巴士、計程車，車程約15~20分鐘「世羅高原賞花巴士」2023年8月5日(六)~8月20日(日)的週六、日與假日限定運行

．官網 (中文)：https://sera.ne.jp/zh-hant/km/heavenly/

2018年新蓋的「蒲刈小木屋」，可愛的白色圓頂造型，營造出愛琴海的氛圍夏天就是要玩水；圖片／HIT廣島縣觀光聯盟提供

消暑景點3：複合式渡假村–縣民之濱

「縣民之濱」位於瀨戶內海上經典的單車路線「飛島海道」沿線上的上蒲刈島東南方，坐擁全長400m、寬80m純淨的美麗沙灘，湛藍的海水取得日本環境省水質調查最高等級的評價，並入選為「海水浴場百選」及「日本海灘百選」，每到夏天，遊客絡繹不絕。除了能進行海水浴及各項水上活動外，周邊的住宿設施「光輝館」及慶祝30週年於2018年新開幕的圓頂小屋「蒲刈小木屋」，能享受天然湧泉的溫泉設施「YASURAGI館」，還有用日本最大型的馬克斯托夫望遠鏡觀賞滿天星斗的「天文觀測館」、體驗古代海藻製鹽等，擁有完善的觀光設施，從早到晚都精彩。

縣民之濱 複合式渡假村

．地點：廣島縣吳市蒲刈町大浦7605

．交通方式：由JR廣站搭乘巴士至「營農中心」站下車，徒步30分鐘

．官網(日文)：https://kenmin-no-hama.jp/

夏天就是要玩水，「Marine Park海族」有多項水上活動；圖片／HIT廣島縣觀光聯盟提供

充滿文藝慢活氛圍的瀨戶內海島群中，也有夏日避暑玩水的好去處！「Marine Park海族」海濱俱樂部位於與三原市對望的佐木島，船程僅需17分鐘可達，除了有豐富的水上活動，還有BBQ、露營、度假小屋，是在地人和親朋好友們夏季歡聚的首選。平靜無浪的瀨戶內海非常適合進行水上活動，感受涼快又刺激的爽快感，豐盛的BBQ食材是水上活動後的最佳能量補給。

Marine Park海族 海濱俱樂部

．地點：廣島縣三原市鷺浦町須波440-1

．入場費：大人800日幣、3歲~小學生500日幣

．交通方式：由須波港搭乘快輪船至向回港約17分鐘

．官網(日文) ：http://www.marinepark-kaizoku.com/index.html

今年在廣島舉行的G7高峰會，邀請了各國貴賓搭乘體驗「SEA SPICA」，欣賞瀨戶內海之美；圖片／HIT廣島縣觀光聯盟提供

海上珍珠星「SEA SPICA」跳島觀光半日遊

瀨戶內海最新的觀光型高速遊艇-海上珍珠星「SEA SPICA」，是今年G7高峰會中，各國貴賓的體驗行程之一，遊艇具有高舒適度的巧思設計，讓旅客乘著海風感受涼意，以開拓視野將瀨戶內海的美景盡收眼底。

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撰文／方雯玲

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