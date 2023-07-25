仁川.羽田雙樞紐 達美航空暢遊美國290航點 購票贈仁川機場貴賓室3小時

【旅奇傳媒/編輯部報導】達美航空不斷優化產品與服務，期望帶給旅客最舒適的空中旅程，也獲得「航空界奧斯卡」SKYTRAX 2023年「北美最佳航空公司」及「北美最佳航空公司員工」的肯定，是台灣旅客飛往美國旅遊的最佳選擇。

透過 Joint Venture 策略聯盟夥伴大韓航空及天合聯盟夥伴中華航空，旅客可以經「首爾／仁川、東京／羽田」銜接至美國的主要轉運樞紐，提供台灣人前往美國更多元的航點選擇、更靈活的航班搭配，便利地飛往美洲超過290個目的地。

松山機場也能輕鬆去美國 行李直掛目的地超便利

達美航空台灣總代理達盛旅行社總經理汪翠雲表示，透過大韓及華航，可以由桃園出發經首爾／仁川，或松山出發經東京／羽田轉機，讓台北的旅客不需要到桃園也能輕鬆前往美國，一次轉機就能抵達美國內陸各大城市，像是亞特蘭大、底特律、明尼阿波利斯、波士頓、華盛頓、達拉斯、拉斯維加斯等，並且行李直掛到目的地，不需要重複入關安檢，既快速又便利。

此外，透過與仁川機場的合作，同航廈最短轉機時間僅需45分鐘，並推出購票即贈送仁川機場貴賓室體驗券3小時（價值39美金），舒適的休息空間與多樣化的餐點選擇，讓經由仁川機場前往美國的旅客能享受輕鬆愜意的轉機時光，還能品嚐韓國必吃的炸雞與啤酒，一趟出遊享受雙國風情。

▲「達美至臻商務艙」採1－2－1全走道設計，特別強調旅客舒適度及私人空間。 圖：達美航空／提供

「達美至臻商務艙」拉門設計 讓旅客享有私人空間

達美航空越太平洋的國際線採用新穎的 A350-900 或 A330-900neo 兩種機型，提供3種艙等4款座椅設計，旅客可視需求選擇「達美至臻商務艙」、「達美尊尚客艙」、「達美優悅經濟艙」、以及經濟艙。疫情期間達美斥資超過10億美元持續投資高科技與創新服務，美國國內線航班已全面提供免費高速 Wi-Fi，預計於2024年底前將此服務延伸到國際航班，讓旅客在空中能運用社交軟體與朋友暢所欲言。

▲達美航空是第一家提供美國國內航班免費高速 Wi-Fi 的美籍航空公司。 圖：達美航空／提供

汪翠雲指出，今年去美國出差特別測試高速 Wi-Fi 效能，不但能順暢地傳訊息、瀏覽社群軟體，還能玩手遊，相當令人驚艷。此外，「達美至臻商務艙」採1－2－1全走道設計，特別強調旅客的舒適度及私人空間，座位均設有滑動式拉門，彷彿私人套房一般，不會被其他旅客走動或是燈光打擾；更提供記憶枕與威斯汀天夢系列寢具，讓12小時的航程能享受高品質睡眠。

早鳥訂位開票優惠多多 會員累積哩程終身有效

台灣與美國的經貿文化交流頻繁，隨著美國宣布5/12起國際旅客無須提供 COVID-19 疫苗接種證明入境，往返台美的商務客、留學生、以及觀光旅遊的預訂大幅增加，機位需求暢旺，尤其在即將到來的暑假期間許多熱門的航點機票一位難求，建議旅客提早規劃行程，及早訂位開票，還有機會享更多優惠方案。

此外，旅客加入達美「飛凡哩程常客計劃」會員，累積哩程終身有效之外，哩程採票面價累積，即使同航段買到較貴的價格，旅客也會獲得相對應的哩程數，不會因此吃虧。

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