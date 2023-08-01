快訊

受卡努颱風影響 新北宣布2023貢寮海祭延到9月中

女友「嘖」一聲被砸瞎！中原助理教授恐關4年 求先飛日本發表論文

教師「行政大逃亡」不只是薪水問題！校長喊這招有用嗎？

搭乘紅眼航班必看！景觀溫泉飛機起降看到飽 成田機場住宿地推薦

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：成田機場溫泉空之湯／來源
圖：成田機場溫泉空之湯／來源

露天溫泉浴池早晚都有開放，能夠一邊眺望天際變化，一邊欣賞飛機起降。　圖：成田機場溫泉空之湯／來源
露天溫泉浴池早晚都有開放，能夠一邊眺望天際變化，一邊欣賞飛機起降。　圖：成田機場溫泉空之湯／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】2019年末開幕的溫泉會館設施「成田機場溫泉空之湯」距離機場車程約10分鐘，以視野絕佳的露天溫泉大浴場為賣點，住客早晚都能享受飛機起降美景搭配天然溫泉陶冶，是搭乘成田機場紅眼航班往返乘客的住宿好選擇。

▲膠囊床位規劃有男性專區、女性專區，1人獨旅也能安心入住。　圖：成田機場溫泉空之湯／來源
▲膠囊床位規劃有男性專區、女性專區，1人獨旅也能安心入住。　圖：成田機場溫泉空之湯／來源

館內設施相當齊全，無論露天溫泉、室內大浴場、岩盤浴、三溫暖桑拿都能使用。住宿空間則分為2種類型，膠囊床位不含早餐5,000日圓起，附設溫泉浴池的家庭和室雅房最多可供4人同住，不含早餐為每人6,000日圓起。

▲女性專用露天溫泉浴池示意圖。　圖：成田機場溫泉空之湯／來源
▲女性專用露天溫泉浴池示意圖。　圖：成田機場溫泉空之湯／來源

◎ 成田機場溫泉空之湯

‧ 交通：

  (1) 成田機場第2航廈或第3航廈搭乘免費接駁車（固定班次，不需事前預約）。

  (2) 芝山鐵道「芝山千代田站」徒步約3分鐘。

※芝山千代田站無法使用suica卡，自京成成田站轉車請購票搭乘。

‧ 地址：千葉縣山武郡芝山町香山新田27-1

★ 更多日本住宿資訊都在「日本住宿情報局

★ 快速掌握日本吃喝玩樂就看「日本旅行情報局

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

溫泉 機場 早餐

延伸閱讀

今晚發海警 饒慶鈴要求台東三處地下道嚴加戒備

台東紅葉谷綠能溫泉園區 原民會支持盼成原鄉模範

苗栗／親子旅遊野餐景點推薦！煮溫泉蛋,免費足湯,滑索,高腳屋滑梯...

曾是成田機場創始車站 「東成田站」今旅客稀疏宛如廢墟

相關新聞

搭乘紅眼航班必看！景觀溫泉飛機起降看到飽 成田機場住宿地推薦

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】2019年末開幕的溫泉會館設施「成田機場溫泉空之湯」距離機場車程約10分鐘，以視野絕佳的露天溫泉大浴場為賣點，住客早晚都能享受飛機起降美景搭配天然溫泉陶冶，是搭乘成田機場

日本「宮島」10月起收登島稅！100日圓IC卡自動扣除，一起維護世界遺產

「宮島」這片位於日本海上的寶地，自10月1日起實行「登島稅」，為提升旅遊品質做出努力。作為日本三景之一的世界遺產，宮島以其矗立的紅色大鳥居聞名，吸引遊客無數。

今秋日本德島星宇航空賞楓包機直飛！德島縣長推薦秘境景點

疫後許多過去台北直飛的日本二、三線城市航點，現在都沒有航班，對於喜歡日本深度旅遊、足跡遍布日本各地的台灣民眾來說，造成很大困擾，日本四國德島縣研擬於今年11月與星宇航空共同推出直飛德島包機，雄獅旅遊等

開箱福岡麗思卡爾頓酒店！博多織融入現代設計、打造奢華新地標

福岡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Fukuoka）近日正式開幕，為傳奇奢華酒店品牌「麗思卡爾頓」在日本的第七間酒店，位於樓高111米的大名花園城（Fukuoka Daimyo G

少吃5碗一蘭！JR西日本「14款周遊券、4款車票」調漲

旅遊日本又喜歡買周遊券的旅客注意了！JR西日本宣佈，包括周遊型的「JR西日本鐵路周遊券」，以及單程型的「西日本訪日觀光車...

2023「東京灣納涼船」– 在7層樓高郵輪上欣賞東京灣夜景、感受夏日祭典吧！

說到日本的夏天你會想到什麼？西瓜、煙火、浴衣、祭典…日本的夏天充滿各種有趣好玩的活動，今年夏天想來點不一樣的夏日回憶嗎？到東京參加一年一度的「東京灣納涼船」，享受最棒的日本夏日旅遊吧～

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦