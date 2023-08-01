搭乘紅眼航班必看！景觀溫泉飛機起降看到飽 成田機場住宿地推薦

露天溫泉浴池早晚都有開放，能夠一邊眺望天際變化，一邊欣賞飛機起降。 圖：成田機場溫泉空之湯／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】2019年末開幕的溫泉會館設施「成田機場溫泉空之湯」距離機場車程約10分鐘，以視野絕佳的露天溫泉大浴場為賣點，住客早晚都能享受飛機起降美景搭配天然溫泉陶冶，是搭乘成田機場紅眼航班往返乘客的住宿好選擇。

▲膠囊床位規劃有男性專區、女性專區，1人獨旅也能安心入住。 圖：成田機場溫泉空之湯／來源

館內設施相當齊全，無論露天溫泉、室內大浴場、岩盤浴、三溫暖桑拿都能使用。住宿空間則分為2種類型，膠囊床位不含早餐5,000日圓起，附設溫泉浴池的家庭和室雅房最多可供4人同住，不含早餐為每人6,000日圓起。

▲女性專用露天溫泉浴池示意圖。 圖：成田機場溫泉空之湯／來源

◎ 成田機場溫泉空之湯

‧ 交通：

(1) 成田機場第2航廈或第3航廈搭乘免費接駁車（固定班次，不需事前預約）。

(2) 芝山鐵道「芝山千代田站」徒步約3分鐘。

※芝山千代田站無法使用suica卡，自京成成田站轉車請購票搭乘。

‧ 地址：千葉縣山武郡芝山町香山新田27-1

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