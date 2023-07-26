2023「東京灣納涼船」– 在7層樓高郵輪上欣賞東京灣夜景、感受夏日祭典吧！

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聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

說到日本的夏天你會想到什麼？西瓜、煙火、浴衣、祭典…日本的夏天充滿各種有趣好玩的活動，今年夏天想來點不一樣的夏日回憶嗎？到東京參加一年一度的「東京灣納涼船」，享受最棒的日本夏日旅遊吧～

夏日限定！一年一度東京灣納涼船熱鬧開催中

「東京灣納涼船」是東京夏天的大型活動盛事，已有超過70年以上的歷史，除了前幾年受疫情影響而停辦了兩年外，今年終於再度回歸登場啦！

納涼船使用的是最新版、第三代的Salvia Maru船，重量約6000噸、船高七層樓，外型非常搶眼壯觀。

最大的賣點當然是站在七層樓高的船上，邊吹著海風喝著生啤酒，然後欣賞著東京灣的美麗夜景。可以看到東京鐵塔、彩虹橋、台場、羽田空港、東京Gate Bridge(即恐龍橋)等知名的景點！

活動目前已經展開，將一路舉辦至9月18日，只要事先於官網購買乘船券就可以入船，若出航當天沒有客滿也可以於出港前到竹芝客船碼頭購買當日券。

另外若想體驗更奢華的遊船提案，還能預約「指定席方案」！指定席分為：餐廳方案、洋室方案、和室方案三種，均包含乘船券、特色便當、指定飲料無限暢飲與專屬座位。

*指定席方案限電話預約，其中餐廳方案2人以上即可預約、洋室方案與和室方案需4人以上預約。

納涼船上禁止攜帶任何飲食，不過船上販售著日本道地的特色小吃，像是章魚燒、炒麵、天婦羅等，還有從工廠直送的冰涼生啤酒，讓你一邊欣賞璀璨的東京灣夜景、一邊大飽口福。

來到納涼船的六樓，這裡設有活動舞台，每天都有專業的DJ和舞蹈表演活動，將夜晚的氣氛炒熱到最高點！

如果想體驗更道地的日本夏日祭典氛圍，每周日到周四是納涼船的浴衣優惠日，只要穿著浴衣登船就可以享有乘船券500元折扣優惠（※優惠僅限成人）

沒有浴衣的話也別擔心，在竹芝客船碼頭設有官方的浴衣租借店，挑選喜歡的花色與款式，全套浴衣含有腰帶、提包、髮飾、木屐等，還有專業人員會協助你穿戴，換上美美的浴衣搭上納涼船享受最完美的日本夏日限定活動吧！

東京灣納涼船

舉辦期間：2023年7月7日～9月18日

行駛路線：19：15從竹芝客船碼頭出發，行經彩虹大橋、台場附近、羽田機場附近，周遊東京灣後於21：00返回竹芝客船碼頭

東京灣納涼船行駛路線

官網：https://www.nouryousen.jp/

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