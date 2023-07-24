京都兩天自駕遊！從丹波、天橋立再到伊根舟屋 蒐集日本原風景

京都的古都印象深植人心，殊不知其實京都府腹地遼闊，不僅僅是古色古香的京都市，更包括了北部的山林與海濱。曾聽說過同樣被稱為日本最美村落的京都美山一帶、見過那印有海邊的一棟棟小巧舟屋的明信片，還有那宛如飛龍降臨的天橋立風景照，與「森之京都」與「海之京都」的大名⋯⋯

終於在這次，我們租了車，從京都往北開，在兩天的旅程中，將印象中的那些日本原風景一一蒐集起來，同時也遇見了有趣的公路休息站及旁邊的舒適連鎖飯店「萬楓酒店 Fairfield by Marriott」，更深深品嚐到道地的京都好滋味。下面就一起來看看，在這二日旅中我們去了哪些地方吧。

這趟旅程還是從京都市內出發，畢竟京都市的對外交通系統發達，且租車也比較方便。拿車之後，我們直接駛離市區，向京都的西北方行去，前往在被稱為「森之京都」地域中的丹波地區。（想另外規劃京都市內的行程，可以參考這裡的文章。）

京都那一份獨特的歷史氛圍，體現在市內的古都，亦散發在丹波地方的山野村落之間。在路上能見到彷彿有一百年沒人去過的小神社；隨意和某個店員聊天，他也許會不經意地告訴你剛才經過的那一大片蕎麥田全是他家的地；談起美食，當地人會非常開心地和你分享那些來自山野的美味，包括了野豬、栗子之類的食材及料理⋯⋯你是否也嗅到了那一份有些粗獷原始與純樸的香氣？

其實丹波和日本其他地方的鄉村一樣，都面臨著人口外移及人口老齡化的課題。可是至今依然留在或回到當地的人們，對自己的家鄉可是充滿愛與熱情，非常樂於和所有前來拜訪的人們分享關於這片土地的美好，而這也是走出大城市，到地方鄉鎮山村旅行的樂趣之一。

福住地區：京北之江戶風情

雖說此趟自駕旅總稱為「京都自駕旅」，不過其實我們的第一站，就超越了京都府邊界，來到了兵庫縣的一個老驛站小鎮——福住地區。先簡單解釋一下，丹波地方，以前是丹波國，是包括了現在的兵庫縣東部與京都府中部，以篠山城為都。而這福住地區，則是篠山城與京都往來時必經的驛道，並在江戶時代（西元1603-1868 年）逐漸繁榮起來。

如今的福住地區已經不見舊日繁華，卻依然能見到不少老房子。平日走在街道上，似乎有點難想像當年它繁華時的喧囂，只道是眼前的閑靜令人格外舒心。

說起理想的散步路線，當地人建議我們，可以沿著主幹道，先去看一棵老神木——安田的大杉。這棵老杉樹已約有800年歷史，高達33公尺，樹蔭鬱鬱蔥蔥，樹下則有一個小小的貴船神社以及漫草野花。有趣的是，據說這棵樹遠看時很像一片森林，所以又被稱為「甚七森」。

拜別老杉樹後，可接著前往福住地區的老屋代表「產婆樋口家（さんば屋ひぐち）」。看它的名字上就可以略知一二——這裡曾經是當地產婆的住家，擁有約400年歷史，卻依然保持地很好，如今被用作當地社區的活動中心。

在這之後，亦可以到福住車站舊址看看。20世紀中葉當地曾是日本重要的礦產地，而如今已廢線的這條篠山線與福住車站，則是當時運送礦石的重要樞紐。儘管如今已經廢線，卻還是能找到很有時代感的石製路標和附近的鐵軌遺跡。

散步走累了，不妨到古民宅咖啡Magnum Coffee歇歇腳，店裡有提供有機咖啡，且咖啡豆還是現場烘焙的。咖啡店裝潢陳設以木質調為主，且不僅有室內座位，室外也有露台座位可以選擇，特別適合晴好涼爽的天氣。

離開咖啡店後，沿路向前走一小段再右轉——你會發現眼前廣闊的田野間，矗立著一座很像吉卜力電影《風之谷》裡的王蟲形狀的山，它叫做「船岡山」。就在這小山裡，藏著一座丸山稻荷神社——沿著有些陡峭深長的參道階梯走上去，鳥居後出現在眼前的，是一片寬闊而寧靜的神社境地。拜殿前的鳥居的朱紅色為歲月洗鍊，顯得不那麼耀眼，又多了一些韻味。拜殿右邊是一大片竹林，裡面靜靜坐著狐狸石像，可愛又有著神聖感。

福住地區（福住地区）

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Magnum Coffee（マグナムコーヒー）

地址：兵庫県丹波篠山市福住317

營業時間：平日10:00～18:00｜假日8:00～18:00

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歡迎上野 元城：丹波蕎麥麵午餐 超濃蕎麥湯必嚐

丹波所在的丹波高原，是適合蕎麥生長的地方，因此丹波蕎麥麵也是當地的名物之一。第一天的午餐，我們回到京都，光顧了一間座落在舊上野城遺址的蕎麥麵店「歡迎上野 元城（ウェルカム上野 もとしろ）」——較高的地勢，決定了店門前的絕佳視野，能望見遠山與寬闊的田野。看著令人心情舒爽的景色，來一份天婦羅蕎麥麵吧。那丹波出產的蕎麥製成的十割蕎麥麵，搭配一樣是當地產的時令蔬菜天婦羅，嚐起來清爽飽足，格外閒逸。值得一提的是，這裡的蕎麥麵湯特別醇濃，讓本來對蕎麥麵湯興趣缺缺的筆者驚艷不已。

歡迎上野 元城（ウエルカム上野 もとしろ）

地址：京都府船井郡京丹波町上野南垣内23−1

營業時間：11:00～16:00

公休日：週二、三

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舊質美小學校：日式小學體驗及可愛繪本空間

你是否曾對動漫或日劇電影中的日本學校校舍有過嚮往？在丹波有個由廢棄的國小校舍改建而成的文青空間「舊質美小學校」，裡面進駐了售有許多童書繪本的圖書室、甜點店、義大利小餐館、日式米果店、舊學校的食堂等，蠻值得前往走走。

廢校於2011年的質美小學，由於當地校友們的不捨而最終依然被保留下來，並以新的姿態復生。儘管已經不再作為學校被使用，但校舍基本上都被保留下來，且維護得蠻不錯的，特別是適合攝影。而其中的繪本空間，更是值得喜歡繪本的大朋友和小朋友走一趟！

舊質美小學校（旧質実小学校）

地址：京都府船井郡京丹波町質美上野43

營業時間、公休日：各店鋪營業時間不同，具體請參考官方網站

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Jahpon Land：不一般的彩色鑲嵌玻璃和體驗

說起美麗的彩色鑲嵌玻璃，常常會直接聯想到教堂或是一些可愛的檯燈。不過在丹波的彩色鑲嵌玻璃工房Jahpon Land中，除了可以看到一般可愛的彩色鑲嵌玻璃燈飾外，還可以見到一些很酷炫的燈飾作品，包括瑪利歐、米老鼠等動漫之類的流行文化元素的大型裝飾，或是精巧可愛的小吊飾等。工房的主人是彩色鑲嵌玻璃藝術家夫婦Pucci和Sippo，他們分別有30年和近20年的專業經驗。十多年前自東京移居到京都，在為自然環繞的山間打造了工作室Jahpon Land，並進行各種創作至今。

來到Jahpon Land，不僅可以選購商品，還可以在Pucci和Sippo悉心易懂的指導下，自己動手完成簡單的彩色鑲嵌玻璃吊飾。手作體驗工作坊，可選擇製作可愛的彩虹、飛鳥或熱氣球吊飾，也有特別的UFO吊飾及更複雜一些的蛋糕燭台。依據製作難度，工作坊時間為半小時到四個小時不等，無論大人小孩都能玩得很開心。（當然太小的小朋友會需要大人協助參與。）除此之外，Jahpon Land也有提供客製化彩色鑲嵌玻璃的服務，包括自家寵物貓的3D立體的貓燈飾、特別可愛的住家門牌等。

Jahpon Land

地址：京都府船井郡京丹波町橋爪桧山89

營業時間：完全預約制

公休日：週六

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美山茅草屋之里：遇見日本原風景

感受日本古早的鄉村風情，錯過京都的美山可說不過去。在京都南丹的美山茅草屋之里，能見到日本鄉村經典的有茅草屋頂的民宅，且裡面還有居民生活著，是個生活機能性佳的村落。而這些老屋已有數百年歷史，已被選為日本國之重要傳統的建造物群保存地區，當然也吸引了來自海內外的遊客前往。如果你有興趣前往看看的話，別忘記嚐嚐當地超人氣的霜淇淋喔。

美山 茅草屋之里（美山 かやぶきの里）

地址：京都府南丹市美山町北

營業時間：24小時

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綾部FUREAI牧場：《鈴芽之旅》的門現身牧場？！

第一天的最後一站，我們來到綾部FUREAI牧場。雖說以前有來過這個牧場，知道這裡面不僅能遇見可愛的山羊和兔子們，還能在牧場內的餐廳嚐到日式燉鹿肉之類的山野特色料理，但我們這次算是衝著牧場內的一道「門」而來。對，如果你有看新海誠的電影《鈴芽之旅》，可能就會知道我們在說什麼了。由於這部作品的高人氣，讓日本不少地方開始出現了可以通往「常世」的門，而綾部FUREAI牧場也是其一。

牧場山坡上，聳立著一道白色的門，前面還有一張如同男主角草太被封印在內的木椅子——這真的是能讓電影粉絲們盡情演出電影海報和劇情的場景啊！不管是抱著椅子站在門前，又或者是演出可以把象徵災難的「蚯蚓」關在門後的橋段，都讓人玩得很瘋。

綾部FUREAI牧場（綾部ふれあい牧場）

地址：京都府綾部市位田町桧前81

時間：10:00～17:00

定休日：禮拜二

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公路休息站 京丹波味夢之里：伴手禮與丹波風定食晚餐

告別綾部FURAI牧場後，我們來到今晚準備下榻的飯店所在的公路休息站 京丹波味夢之里。到飯店Check in之前，先到休息站覓食加購物，畢竟也已到了晚餐時間。公路休息站 京丹波味夢之里很好逛，特產販售區廣闊，裡面能找到各式各樣丹波地區的特產、農產品等美食，或是工藝品之類的紀念品，是個會讓人買伴手禮買到失心瘋的地方。丹波高原有很豐富的特產，包括前面介紹過的蕎麥，還有栗子、蘑菇、乳製品、野味等，不過最著名的，當屬黑豆囉！在這裡可以找到很多黑豆食品，包括健康養生的黑豆茶、炒黑豆、日式糖漬黑豆、黑豆醬等。

另外，這裡的栗子銅鑼燒也非常有人氣。其特色在於，它不像一般栗子銅鑼燒是紅豆餡兒搭配一顆栗子那樣，而是滿滿的栗子餡兒！特別推薦給喜歡栗子甜點的朋友。

在特產伴手禮區晃了一圈後，我們到休息站內的叫「Bonchi」餐廳吃晚飯——Bonchi的菜單以定食為主，當然也都是使用丹波乃至京都一帶的在地食材烹製。其中的招牌，可說是「黑豆滿滿定食（黒豆づくし）」，可以京都家庭特色的小菜「Obansai（おばんさい）」方式嚐到不同的黑豆料理。當然，如果選擇其他定食，也是可以嚐到一些黑豆小菜的美味。餐廳內寬敞，且有大面積的落地窗，在天還沒全黑時一邊欣賞窗外山景，一邊享用當地料理，可是旅途中的一大享受。

公路休息站 京丹波 味夢之里（道の駅 京丹波 味夢の里）

地址：京都府船井郡京丹波町曽根深シノ65-1

特產伴手禮營業時間：6:00～21:00

Bonchi：11:00～20:00

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結束晚餐和購物之後，我們來到距離休息站約10公尺左右的京都京丹波萬楓酒店Fairfield by Marriott Kyoto Kyotamba。由於就在公路休息站旁，交通方便，特別適合自駕旅行時的住宿安排。無論是一樓的大廳休息區、一般標準房間，又或者是國王尺寸的特大雙人床房，飯店內的裝潢時尚明亮而舒適，且客房內都配有沙發，能讓人有種「回家」的感覺。再加上大片落地窗外鬱鬱蔥蔥的山林層疊，無論晴雨，無論冬夏，總能望著它享受不一樣的山的風貌。

京都京丹波萬楓酒店的大廳休息區，和一般飯店大廳的氛圍蠻不一樣的，更有咖啡館與舒適的客廳的合體——寬敞的空間中擺放了一張巨大的咖啡桌，周圍圍繞一圈沙發座椅；另外還有一張大餐桌，無論是吃飯還是辦公都蠻適合的。不僅舒適的室內空間，室外露台區也有座位可以休憩。

與此同時，大廳中也設有「社交吧台」，裡面提供有烤麵包機、微波爐，茶、味噌湯等簡單的熱飲。如果想要吃點什麼，又不想走到休息站的販賣區，在飯店大廳內的「市集」空間裡，能找到很多京都特色的零食點心、飲料酒水等。

不僅如此，在休息區旁的書架上，放了不少介紹京都、丹波，甚至是日本文化相關的日文或英文書籍，並陳列了一些非常有丹波當地特色的工藝品，且在牆上亦能看到一些當地頗具代表性的景點或活動的攝影作品。如果有機會，也可以和飯店的工作人員閒聊，也許會收穫不少意外的情報——因為我們就在和前台姐姐聊天的過程中，發現原來木村拓哉和綾瀨遙主演的那部織田信長與濃姬的電影，就有在這附近的質美八幡宮取景，而筆者正好前一陣子才看完，特別有親切感。

雖然在公路休息站旁的萬楓酒店沒有像一般的飯店有自助式早餐Buffet，但卻有來自公路休息站站內的餐廳「Bonchi」的特製早餐餐盒。餐盒中的料理當然是京都風，包括了各色日式小菜，以及丹波特產的黑豆飯囉。搭配飯店吧台裡面免費提供的速溶味噌湯或是日本茶，便成了一份豐富而地道的京味早餐。

京都京丹波萬楓酒店 Fairfield by Marriott Kyoto Kyotamba

（フェアフィールド・バイ・マリオット 京都京丹波）

地址：京都府船井郡京丹波町曽根深志野67

Check-in/ Check-out：15:00～/～11:00

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相比森之京都，「海之京都」的名氣在華人圈中可能比較響一些，畢竟伊根舟屋的美景已成為不少喜歡日本旅遊的朋友心中必朝聖的美景之一，而被譽為日本三景之一的天橋立能見到的奇特海岸地形，亦是不少人到關西一帶旅遊時會排入的景點。我們第二天的行程，便自丹波北上到所謂的「京丹後地區」，造訪傳說中的絕景，還有藏在山中的美麗繪本美術館。

京都丹後鐵道：電車海景與觀光列車丹後青松號

圖片來源：Willer

雖然說我們這趟旅程以自駕為主，但若你本來對鐵道也頗有興趣，那麼到丹後一帶時不妨安排時間來搭一下「丹鐵」。京都丹後鐵道，是蠻受鐵道迷歡迎的海線鐵路，畢竟搭乘電車欣賞窗外的美麗海景，光想就覺得浪漫。不僅如此，丹後鐵道上還有多種觀光列車運行，其中的「青松號」是無需預約、且以一般票價就可自由搭乘的觀光列車。由獲獎多次的工業設計師水戶岡鋭治設計，青松號整體走復古風格，車廂內的設計以木紋與藍色調為主，主要想呈現出京都北邊海濱的白色沙灘與藍綠色松樹的意象。車廂內設置有可愛舒適的沙發座椅，也有吧台座位，同時還有賣「丹鐵咖啡」等飲品酒水和點心零食。不過由於青松號的班次有限，所以如果想要體驗，行前務必先查閱列車時刻表。

當然，若相比坐火車，你更偏好拍火車的話，那就跟著我們到由良川橋樑所在的河岸邊拍丹鐵列車吧。由良川橋樑北面若狹灣，那列車行經鐵橋時背後一望無際的海與天，讓不少人想起《神隱少女》裡面的場景。在拍完車後，依然可以開車到丹鐵的丹後由良站去搭乘青松號。

京都丹後鐵道-丹後由良站（京都丹後鉄道-丹後由良駅）

地址：京都府宮津市由良

官方網站 ｜ 青松號時刻表

由良川橋樑（由良川橋梁）

地址：京都府福知山市興 由良川橋

天橋立：日本三景之飛龍觀

天橋立無疑是海之京都的代表景色之一，與宮城的松島和廣島的嚴島神社共稱為「日本三景」。細長而潔白的沙洲，為青翠的松樹所覆，一直延伸向宮津灣，宛若是日本諸神通往天界的階梯，因此得名為「天橋立」，還有著「飛龍觀」這帥氣的名字。是說從高處的觀景台看時，此景有如巨龍降臨，不過若彎下腰透過兩腿間倒著看（股覗き），這天地一反轉，此景便成了飛龍昇天。無論是正看還是反看，這細長的沙洲宛若飛龍都是不變的事實，也因此得了「飛龍觀」這霸氣十足的名字。除了自高處的展望台眺望，也可以走到海灘，沿著沙洲散步。

天橋立地景樂園（天橋立ビューランド）

地址：京都府宮津市文珠

時間：9:00～17:30（依照月份營業時間有所變動）

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和久傳之森：名插畫家安野光雅館與自然好食光

與飛龍觀說再見後，我們稍稍遠離碧海，往丹後的山林裡走——在京丹後市山上的森林「和久傳之森」中，座落了一間集結了日本兩大名藝術家的作品美術館，那就是「森之中之家 安野光雅館」。安野光雅是日本重量級插畫家，他的代表作《不可思議的圖（ふしぎな絵）》、《旅之繪本（旅の絵本）》等繪本作品在海外被翻譯成多種語言，陪伴了無數的大小朋友成長。

他以水彩為主的畫風柔和而細膩，插畫的構成設計及故事性強，亦在國際獲得不少獎項認可。在森之中之家 安野光雅館中，可以近距離欣賞到安野光雅的插畫作品，包括了出版過的，更有比較少見稀有的作品。館內的展示基本上每三個月就會更換，可說是來一次可能不夠的藝文之所。其實，這座美術館，本身也是名師作品——由安藤忠雄操刀設計的美術館建築，受到不少喜歡建築藝術的朋友的關注。館內建築的特殊採光與設計，搭配柔和精緻的水彩插畫作品，能在裡面靜靜品味藝術，無疑是一種享受。

此外，美術館並設的紀念品販售部也非常值得插畫愛好者一逛，不過前提是荷包要看緊！

在美術館看完展後，我們到館旁的工房餐廳wakuden MORI吃了一頓。其實這個和久傳之森，是京都料亭和久傳旗下的食品工房。其境地內，在植物生態學家的指導下，集結了當地人及外來遊客的力量栽種了大量的樹木，因而成了一片森林。如今這片森林在不同季節會有包括桑椹、山椒、柿子、柚子等不同的收穫，再搭配京都當地的特產食材，就成了如今在工房餐廳wakuden MORI裡能嚐到的美食菜單，如鴨肉和京丹後蔬菜咖哩飯、丹波牛和丹後野菜黑壽司、檸檬和戈貢佐拉起司米粉披薩等，餐後餐前還有提供來自這片森林的桑葉茶，大大滿足了我們的味蕾。

和久傳之森（和久傳ノ森）

地址：京都府京丹後市久美浜町谷764

時間：9:30～17:00

定休日：星期二

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伊根咖啡 Ine Cafe：舟屋日和與午茶時光

山、海，與水邊一幢幢並排船屋，伊根舟屋的美景，想必你多少有在IG或網上看到過。伊根灣特殊的海灣地形，讓灣內的海相對平穩，亦使得這些傍著海灣的老船屋，常能在海面上投下美麗的倒影，與背後的山和森林構成一幅幅唯美靜謐的風景。伊根的舟屋無疑是是海之京都的經典景色，亦可說是日本原風景之一，曾經繁盛的漁業雖然已經大不如前，保留至今的大量船屋，卻也使之逐漸轉型成旅遊景點，而它同時也是日本最美的村莊聯盟成員。

來到伊根，除了可以在海灣邊的老街道上散散步，實際觀摩舟屋、了解當地漁業文化的種種外，到水邊老屋的伊根咖啡Ine Cafe喝茶吃甜點加看風景，也是一種悠閒享受。伊根咖啡Ine Cafe的建築傍海，有著海景第一排的絕佳視野，卻也決定了靠窗座位的搶手度。好在店裡面的店員沒有說不能臨時換座位，所以我們後來還是有坐到窗邊的座位。店內的飲品和甜點品項蠻多，包括了蛋糕、咖啡、茶等，而且都蠻好吃的。

當然，如果你想要更靠近海的話，也可以考慮伊根咖啡Ine Cafe一樓的木製露台——那可是打卡拍照的好地方，還能望見屋前清澈的海水。需要注意的是，店內一樓室內窗邊也有一個座位，但實際上只是給大家拍照的地方，並非真的可以入座，記得不要誤會。除了喝咖啡，也可以留在伊根吃晚餐，村內有不少餐廳可以嚐到新鮮的海鮮丼，就看你行程怎麼安排。

伊根咖啡 Ine Cafe

地址： 京都府与謝郡伊根町平田593-1

時間：11:00～17:00（16:30最後點餐）

定休日：週三

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在丹後地區遊走一整天，我們最後到了靠近天橋立的公路休息站 海之京都 宮津，而就在它的附近也有舒適時尚的飯店「京都天橋立萬楓酒店Fairfield by Marriott Kyoto Amanohashidate」。飯店內的裝潢設計風格，基本上和京丹波的萬楓酒店一樣，時尚有質感的客房，包括基本的雙床房、國王尺寸的特大號雙人床房，以及宛如咖啡館客廳的飯店大廳休息區，和提供有免費熱飲的「社交吧台」等。

不過在書架上的書和工藝品，及飯店內販售的零食點心等，則是以丹後一帶為特色，呈現出海之京都專屬的個性——你能看到京丹後著名的絲織物「縮緬（ちりめん）」、舊時漁人會使用的玻璃浮球，也可找到不少新鮮可口的海產小零食等。無論是飯店大廳或是飯店房內的窗景望出去，能見到的是一片海藍，甚或是天橋立的景色，又或是壯觀的舊民宅屋頂街道——據說這一帶以前曾經是座擁有許多佛寺的古城，如今望去依然能見到些許舊日風情。

京都天橋立萬楓酒店 Fairfield by Marriott Kyoto Amanohashidate

（フェアフィールド･バイ･マリオット･京都天橋立）

地址： 京都府宮津市字新浜1994

Check-in / Check-out：15:00～/～11:00

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想要找一些海之京都的伴手禮，一樣可以到公路休息站 海之京都 宮津看看。雖然相比在丹波時拜訪的休息站，宮津這裡的特產伴手禮販賣處不算大，不過商品內容還是蠻豐富的，例如可以找一包煙燻蛤蜊，搭配一瓶當地日本酒或天橋立米汽水，又或者是縮緬的一些小織品雜貨等。

公路休息站 海之京都 宮津（道の駅 海の京都 宮津）

地址：京都府宮津市浜町3007

時間：9:00～18:00

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這次的京都自駕旅，我們用了兩天的時間從森之京都的丹波，北上到了海之京都的丹後，看到了傳說中的日本原風景，也對京都有了新的印象。不得不說，從東京、京都或是大阪這樣的大城市租車，到日本的其他鄉鎮探險，實在是蠻令人享受的旅行方式——畢竟其他鄉鎮的大眾交通相對來說沒那麼方便，租車自駕不僅更自由，也能見到更多不一樣的風景，還可以到各地的公路休息站踩點覓食！

所以⋯⋯下一次，到日本租車自駕玩玩看嗎？如果有住宿需求，可以參考萬楓酒店的「公路休息站特別企劃」，一邊踩點有趣的公路休息站，一邊舒舒服服地睡一晚。

▶︎▶︎查看萬楓酒店日本公路休息站特別企劃官方網站

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