快訊

揭露王丹的性騷擾案：中國民運的世代裂解？

「股后」換人！世芯-KY 超車大立光 股價衝上天價2,230元

首件宣判的國民法官案！長期受家暴妻殺夫判7年2月

搭台灣虎航樂遊日本九州長崎縣 巴士優惠套票超激省！

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
搭乘台虎就能用優惠價購買前往長崎的巴士套票，推薦來豪斯登堡享受天燈秀等精彩活動。　圖：豪斯登堡 ©HuisTenBosch／提供
搭乘台虎就能用優惠價購買前往長崎的巴士套票，推薦來豪斯登堡享受天燈秀等精彩活動。　圖：豪斯登堡 ©HuisTenBosch／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】即日起至10月28日為止，搭乘台灣虎航前往福岡航班，只要事前上網申請，即可用超優惠3,500日圓價格購買「長崎‧佐世保‧豪斯登堡高速巴士套票（とりっぷきっぷ）」。此套票包含3張高速巴士及1張路線公車的單程票，各自購買要價7,340日圓，套票價也要5,500日圓，只要事前上網登記，等於比半價還優惠！彈性的組合讓行程安排更順暢，可盡情享受長崎之旅。

從福岡機場直接搭乘高速巴士前往長崎縣，可免除提著行李轉車的舟車勞頓。　圖片提供：長崎縣觀光連盟
從福岡機場直接搭乘高速巴士前往長崎縣，可免除提著行李轉車的舟車勞頓。　圖片提供：長崎縣觀光連盟

只要購買台灣虎航的台灣－福岡機票，即可透過活動網頁線上登記，系統將自動送出回信。抵達福岡機場後，於機場內的巴士售票處出示信件畫面便能用3,500日圓的優惠價格購買「長崎‧佐世保‧豪斯登堡高速巴士套票」。票券內容共有4張，包括福岡－長崎、福岡－佐世保／豪斯登堡、長崎－佐世保／豪斯登堡的3張高速巴士單程票外，另有佐世保－豪斯登堡的路線公車單程票。高速巴士除長崎－佐世保間不需預約之外，其他路線都需要在乘車前於售票處或官網預約座位；路線巴士則不需預約可直接搭乘。車票於購買日起的10天內有效，可以依照喜好，靈活安排旅行路線及停留天數。

使用「長崎‧佐世保‧豪斯登堡高速巴士套票」還能在數個觀光景點享受門票折扣優惠。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
使用「長崎‧佐世保‧豪斯登堡高速巴士套票」還能在數個觀光景點享受門票折扣優惠。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

此外，在長崎市內六處觀光設施出示「長崎‧佐世保‧豪斯登堡高速巴士套票」乘車券便可以優惠價格購票。除了欣賞稻佐山夜景時必搭的長崎纜車、世界遺產哥拉巴園外，還有軍艦島數位博物館、原爆資料館、長崎歷史文化博物館、長崎市舊香港上海銀行長崎支店紀念館等，能夠深入了解長崎歷史文化。於佐世保車站內的佐世保觀光情報中心可兌換免費小禮物，九州銘果商店則享有95折優惠。

※套票詳情可詢問福岡機場國際線入境出口的導覽工作人員。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

機場 觀光 博物館

延伸閱讀

遊越南巴士側翻4死8傷 中旅客玻璃窗裂口逃生

把握機會！夏日狂歡祭郵輪巴士秒殺 屏縣府增開周日班次

韓媒揭越界進北韓的美軍身分 目擊者：他大聲的「哈哈哈」後跑了

屏東夏日狂歡祭推限定699元 郵輪巴士玩水消暑吃美食

相關新聞

日本九州首發！天神商圈、博多運河城、人氣牛腸鍋、屋台攤販的福岡經典旅行

跟著 CJ夫人愛度假 於 2023-03-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 THE CITY BAKERY BAR & BURGER RUBIN、警固公園、警固神社。 迷人的日本宜居城市生活－福岡 早在10幾年前，福岡就入選世界十大宜居城市之一，作為日本九州交通、美食、購物、文化的中心，福岡市區的住宅區、商貿區與娛樂區相當接近，人與人之間交流也很頻繁，就好比下班與好友相約，交通往返時間也是10-15分鐘可以輕鬆抵達的距離，而對於外地旅人來說，這樣一座精緻小巧的城市，可動可靜、可山可海，幾乎是深度認識日本城市生活樣貌，最好的旅遊目的地。 而福岡代表性的交通運輸中心是天神和博多車站，代表性美食是牛腸鍋，代表性購物商圈是天神地下街和博多運河城，代表性景點則有櫛田神社、福岡塔和大濠公園，而代表性的生活日常樣貌就在屋台街尋找吧；這是一條福岡代表性遊程的旅行，一起來看看吧！

隈研吾設計、東京百年歷史建築改造！米其林推薦烏龍麵「根津 釜竹」

「根津 釜竹」是少數可以同時兼顧日本文化巡禮與美食雙重體驗的地方之一。環境有多優美、麵有多美味，來看看小編實際用餐的食記吧！

東京夏未眠！必看煙火大會3選 煙火聲樂聲魅力無限

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】疫情趨緩、邊境解封後的第一個暑假，如果你還不在日本，那應該就在飛往日本的路上吧？今年暑假計劃到訪東京，別錯過融入當地生活，穿上美麗的浴衣欣賞煙火大會，體驗當一天東京人！

號稱日本首座「湖上豪華露營」？！ 暑遊栃木住宿新體驗

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】嘗試過在日本豪華露營了嗎？日本的豪華露營風潮至今不僅絲毫不退燒，甚至還針對不同客群需求，展開多角度發展！號稱日本國內首座湖上豪華營區「Mont-Lac」在7／15起於栃木

今夏限時回歸！東京迪士尼免費快速通關回來了 一起玩爆14項熱門設施吧

東京迪士尼樂園為慶祝40週年慶，近日宣布將在夏天時推出期間限定的「40週年免費快速通關票プライオリティパス」！

日本3大奢華列車首度包列！九州七星秒殺 剩餘席次盤整

雄獅旗下高端旅遊品牌「Signature璽品旅遊」取得日本九州七星、TRAIN SUITE四季島、曙光瑞風三大頂級觀光列...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦