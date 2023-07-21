搭台灣虎航樂遊日本九州長崎縣 巴士優惠套票超激省！
【旅奇傳媒/日本部報導】即日起至10月28日為止，搭乘台灣虎航前往福岡航班，只要事前上網申請，即可用超優惠3,500日圓價格購買「長崎‧佐世保‧豪斯登堡高速巴士套票（とりっぷきっぷ）」。此套票包含3張高速巴士及1張路線公車的單程票，各自購買要價7,340日圓，套票價也要5,500日圓，只要事前上網登記，等於比半價還優惠！彈性的組合讓行程安排更順暢，可盡情享受長崎之旅。
只要購買台灣虎航的台灣－福岡機票，即可透過活動網頁線上登記，系統將自動送出回信。抵達福岡機場後，於機場內的巴士售票處出示信件畫面便能用3,500日圓的優惠價格購買「長崎‧佐世保‧豪斯登堡高速巴士套票」。票券內容共有4張，包括福岡－長崎、福岡－佐世保／豪斯登堡、長崎－佐世保／豪斯登堡的3張高速巴士單程票外，另有佐世保－豪斯登堡的路線公車單程票。高速巴士除長崎－佐世保間不需預約之外，其他路線都需要在乘車前於售票處或官網預約座位；路線巴士則不需預約可直接搭乘。車票於購買日起的10天內有效，可以依照喜好，靈活安排旅行路線及停留天數。
此外，在長崎市內六處觀光設施出示「長崎‧佐世保‧豪斯登堡高速巴士套票」乘車券便可以優惠價格購票。除了欣賞稻佐山夜景時必搭的長崎纜車、世界遺產哥拉巴園外，還有軍艦島數位博物館、原爆資料館、長崎歷史文化博物館、長崎市舊香港上海銀行長崎支店紀念館等，能夠深入了解長崎歷史文化。於佐世保車站內的佐世保觀光情報中心可兌換免費小禮物，九州銘果商店則享有95折優惠。
※套票詳情可詢問福岡機場國際線入境出口的導覽工作人員。
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